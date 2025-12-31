Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

Si se cumple el pronóstico actual, este verano podría repetir un escenario de alta exigencia térmica.

El verano en la provincia de Buenos Aires se perfila como uno de los más calurosos de los últimos años. De acuerdo con el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre enero y marzo alrededor del 95% de los municipios bonaerenses registrará temperaturas superiores a las habituales para la época, una tendencia que ya comenzó a sentirse con las actuales olas de calor .

El informe oficial, al que accedió la Agencia DIB, indica que solo un pequeño grupo de distritos podría mantenerse dentro de valores normales, mientras que la gran mayoría enfrentará registros térmicos por encima del promedio histórico, que oscila entre los 20 grados en el sur provincial y los 22 grados en el norte.

Uno de los datos más relevantes del nuevo análisis es la ampliación del área afectada por el calor. Mientras que un informe anterior del SMN estimaba que unos 30 municipios atravesarían temperaturas elevadas, la actualización eleva ese número a cerca de 130 de los 136 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires.

Esta situación refuerza el escenario de un verano exigente desde el punto de vista climático y sanitario, con jornadas prolongadas de calor intenso y sensación térmica elevada.

Pergamino y el norte bonaerense

En este contexto, Pergamino aparece señalada como una de las localidades que atravesará con mayor fuerza este proceso de aumento de temperaturas. Según un informe trimestral previo del SMN —que abarcaba los meses de noviembre, diciembre y enero— existe más de un 55% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores al promedio histórico en una amplia franja del centro y norte bonaerense.

Dentro de esa zona se encuentran, además de Pergamino, ciudades como San Nicolás, Ramallo, Colón, Rojas, Salto, Arrecifes, San Pedro, Baradero, Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Junín y Carmen de Areco, lo que confirma que el norte provincial será uno de los sectores más castigados por el calor durante la temporada estival.

El antecedente de un verano récord

El recuerdo del verano de 2023 refuerza la preocupación. Aquella temporada fue una de las más intensas de la historia reciente: la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un promedio récord de 25,6 grados, el más alto desde que existen registros (1906). En febrero de ese año, varias localidades bonaerenses marcaron temperaturas extremas,

como Pehuajó (40,6°), Dolores (40,3°), Ezeiza (39,6°), La Plata (39,5°), Tandil (38,1°) y Bolívar (39,6°).

Si se cumple el pronóstico actual, el verano 2026 podría repetir un escenario de alta exigencia térmica no solo en Buenos Aires, sino también en provincias como Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.

Lluvias dentro de los valores normales

A diferencia de las temperaturas, el panorama de las precipitaciones no presenta, por el momento, señales de alarma. El SMN prevé que la Costa Atlántica se mantenga dentro de un escenario de normalidad, con registros de lluvias acordes al promedio histórico —algo superiores a los 100 milímetros mensuales—, una tendencia que también se replicaría en el resto del territorio bonaerense.

Recomendaciones para enfrentar el calor

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda una serie de medidas preventivas, especialmente dirigidas a los grupos de riesgo como niños, niñas y adultos mayores:

*Hidratarse con frecuencia, sin esperar a sentir sed.

*Aumentar la frecuencia de la lactancia en el caso de bebés.

*Evitar la actividad física intensa.

*No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.

*Consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como temperatura corporal superior a 39°C, náuseas, vómitos, mareos, desmayos, sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca o dolores de cabeza y estómago.

Con un verano que se anticipa más caluroso de lo habitual, Pergamino y la región deberán extremar cuidados y prepararse para atravesar una temporada marcada por altas temperaturas y jornadas exigentes.