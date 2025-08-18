La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continúa conquistando escenarios

Desde TikTok a los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, Martina Morales sigue consolidando su carrera artística. La zarateña protagonizó el musical “El principio del fin” en el Gran Rex y se perfila como una de las artistas emergentes más destacadas del país.

Zárate celebra nuevamente el talento de una de sus artistas más prometedoras. Martina Morales, joven creadora que comenzó su camino durante la pandemia compartiendo videos en TikTok —donde supera los 7 millones de seguidores— y que además suma 2 millones en Instagram, debutó en el mítico Teatro Gran Rex como protagonista del musical “El principio del fin” , inspirado en la obra del rapero Canserbero.

En la obra, Martina interpretó a Julieta, la “mala” de la historia, mostrando fuerza escénica y solidez actoral junto a un elenco de artistas consagrados. Con apenas unos años de carrera profesional, pasó de grabar en su casa durante la pandemia a ser parte de uno de los teatros más importantes del país.

“Todavía no caigo de todo lo que viví. Es tan lindo cómo la vida te da increíbles oportunidades e increíbles personas en el camino”, expresó emocionada en sus redes sociales tras la función.

Una carrera en ascenso

Su participación en el Gran Rex confirma que el crecimiento artístico de Martina Morales es tan veloz como constante. “Fue tan mágico todo que no quiero que termine nunca”, escribió sobre su debut.

Con carisma, perseverancia y una comunidad digital que la acompaña, Martina se proyecta como una de las artistas emergentes más relevantes de la escena argentina, combinando su influencia en redes sociales con pasos firmes en la música y el teatro.

El debut de Martina Morales no solo es un orgullo para Zárate, sino también un ejemplo de cómo talento y dedicación pueden convertir sueños en logros tangibles.