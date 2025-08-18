lunes 18 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continúa conquistando escenarios

    La zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex con “El principio del fin” y consolida su camino de TikTok a los grandes escenarios de Argentina.

    18 de agosto de 2025 - 12:35
    La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continua conquistando escenarios.&nbsp;

    La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continua conquistando escenarios. 

    LAOPINION

    Desde TikTok a los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires, Martina Morales sigue consolidando su carrera artística. La zarateña protagonizó el musical “El principio del fin” en el Gran Rex y se perfila como una de las artistas emergentes más destacadas del país.

    Lee además
    organizan un foro electoral para el sector productivo y la sociedad civil

    Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025
    Primera jornada de concientización sobre el síndrome de Tourette en Zárate

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

    Talento Zarateño

    Zárate celebra nuevamente el talento de una de sus artistas más prometedoras. Martina Morales, joven creadora que comenzó su camino durante la pandemia compartiendo videos en TikTok —donde supera los 7 millones de seguidores— y que además suma 2 millones en Instagram, debutó en el mítico Teatro Gran Rex como protagonista del musical “El principio del fin”, inspirado en la obra del rapero Canserbero.

    De las redes al Gran Rex

    En la obra, Martina interpretó a Julieta, la “mala” de la historia, mostrando fuerza escénica y solidez actoral junto a un elenco de artistas consagrados. Con apenas unos años de carrera profesional, pasó de grabar en su casa durante la pandemia a ser parte de uno de los teatros más importantes del país.

    “Todavía no caigo de todo lo que viví. Es tan lindo cómo la vida te da increíbles oportunidades e increíbles personas en el camino”, expresó emocionada en sus redes sociales tras la función.

    Una carrera en ascenso

    Su participación en el Gran Rex confirma que el crecimiento artístico de Martina Morales es tan veloz como constante. “Fue tan mágico todo que no quiero que termine nunca”, escribió sobre su debut.

    Con carisma, perseverancia y una comunidad digital que la acompaña, Martina se proyecta como una de las artistas emergentes más relevantes de la escena argentina, combinando su influencia en redes sociales con pasos firmes en la música y el teatro.

    El debut de Martina Morales no solo es un orgullo para Zárate, sino también un ejemplo de cómo talento y dedicación pueden convertir sueños en logros tangibles.

    Temas
    Seguí leyendo

    Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

    Zárate: Luis Rannelucci llama a votar por Silvina Román para iniciar la transformación

    De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    Zarate: Silvina Román le puso humor a las recorridas. "parada inteligente"

    Manuel Passaglia visitó Lima y prometió "transformar la realidad" de la localidad

    Incendio destruye vivienda en Zárate: tres personas heridas y pérdidas totales

    ¿Qué municipios son y qué se elige en la Segunda Sección Electoral?

    Silvina Román, candidata a concejal en Zárate, propone "transformar la ciudad" con HECHOS concretos

    Zárate: Marcos Rojas conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    organizan un foro electoral para el sector productivo y la sociedad civil

    Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas
    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico