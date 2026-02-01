Trabajo sin pausa: la Dirección de la Mujer de Pergamino refuerza su rol clave

La Dirección de la Mujer de Pergamino se encamina a un 2026 donde la prevención, la cercanía y el trabajo en red seguirán siendo pilares fundamentales.

La violencia por razones de género sigue siendo una realidad dolorosa y persistente. Los casos no cesan, las formas se transforman y los desafíos se renuevan año tras año. En ese contexto, la Dirección de Asistencia a la Mujer del Municipio de Pergamino se prepara para afrontar el 2026 con la experiencia acumulada de un 2025 atravesado por una alta demanda, pero también con la convicción de que el camino es profundizar el trabajo, fortalecer la prevención y sostener una red de acompañamiento que no se detiene.

Así lo plantea Florencia Vaño Abba, directora del área, quien remarca que el aumento de las denuncias no siempre debe leerse como un retroceso, sino también como una señal de confianza. “Que las mujeres se animen a denunciar es algo positivo. Son situaciones que antes estaban invisibilizadas y hoy encuentran un lugar donde ser escuchadas”, sostiene.

El cierre de 2025 dejó en evidencia que la violencia de género continúa manifestándose en distintos niveles de gravedad, incluso con episodios que conmocionaron al país, como los casos de violencia vicaria. Para Vaño Abba, esto refuerza la necesidad de seguir hablando del tema, insistir en el cambio de paradigmas y sostener políticas públicas a largo plazo.

“Es un proceso lento, pero vamos avanzando. Nada se logra de un día para el otro”, explica, al tiempo que subraya el valor del trabajo cotidiano del equipo, muchas veces invisible, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Guardias, acompañamientos urgentes y articulaciones permanentes forman parte de una tarea que no entiende de feriados ni recesos.

Prevención en las escuelas

Uno de los ejes centrales para 2026 será reforzar la prevención, especialmente en las primeras edades. La Dirección ya presentó un proyecto ante la Jefatura de Educación para sistematizar las charlas en escuelas, que este año incorporarán un cambio clave: el trabajo conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Coordinación de Género.

La propuesta busca no solo ordenar y ampliar el alcance de las intervenciones, sino también visibilizar el rol de la Comisaría de la Mujer como un espacio de cuidado y acompañamiento. “Muchos chicos no saben dónde está o qué hace. Queremos que pierdan el temor y entiendan que la policía también está para cuidar”, remarca la directora.

La prevención apunta a detectar las llamadas “banderas rojas” desde edades tempranas: conductas de control, celos, limitación de vínculos o decisiones personales que suelen naturalizarse, pero que forman parte del inicio del círculo de la violencia. “Cuando se empieza a cortar la libertad de una persona, la relación deja de ser sana”, advierte.

Violencia digital: un desafío que crece

Otro de los grandes desafíos actuales es la violencia digital, una problemática en expansión que requiere nuevas herramientas y miradas actualizadas. El uso de redes sociales, la difusión de contenidos privados, el bullying y el uso indebido de tecnologías como la inteligencia artificial configuran escenarios de violencia impensados hace algunos años.

“Las redes pueden ser una gran herramienta para informar y concientizar, pero también pueden usarse para dañar”, señala Vaño Abba. Por eso, la Dirección se propone seguir trabajando especialmente con jóvenes, adaptando los mensajes y estrategias a las dinámicas actuales.

Llegar a los pueblos y a la ruralidad

La presencia territorial es otro punto clave de la agenda 2026. Pergamino cuenta con numerosas localidades y zonas rurales donde el acceso a la información y a los dispositivos de asistencia resulta más complejo. En articulación con el Ministerio de las Mujeres de la Provincia y las Mesas Locales, el área busca fortalecer el trabajo en estos territorios.

“La ruralidad es un desafío pendiente. Queremos llegar más y mejor a los pueblos, no solo con asistencia puntual, sino con presencia sostenida”, explica la funcionaria.

Datos, estadísticas y planificación

El uso de estadísticas semestrales permite al área analizar tendencias, detectar problemáticas emergentes y planificar acciones. Los números de 2025 muestran una estabilidad en la cantidad de casos, lo que refuerza la importancia de sostener el trabajo en red y los recursos disponibles.

Si bien el rango etario de mayor denuncia sigue concentrándose entre los 20 y 40 años, se registra un crecimiento significativo de mujeres mayores que deciden denunciar después de décadas de violencia. “Hace años era impensado ver una mujer de 70 años denunciando. Hoy sucede, y eso habla de un cambio social profundo”, reflexiona Vaño Abba.

Asistencia integral y recursos concretos

La Dirección de Asistencia a la Mujer trabaja con un enfoque integral que combina acompañamiento psicológico, psiquiátrico, social y económico. El equipo interdisciplinario, el refugio municipal, el vehículo propio y herramientas como el botón antipánico digital forman parte de una estructura que se fue consolidando con el tiempo.

Además, se espera la firma de convenios con un nuevo programa provincial de ayuda económica, clave para acompañar a las mujeres en el proceso de salida de situaciones de violencia. “Salir se puede, no es fácil ni rápido, pero con acompañamiento es posible”, asegura la directora.

Trabajo en red, sin banderas políticas

Vaño Abba destaca especialmente el funcionamiento de la Mesa Local, reconocida a nivel provincial por su trayectoria y efectividad. “Esto no tiene color político. En la Mesa nunca se habla de política partidaria. El foco está puesto en la mujer que necesita ayuda”, subraya.

En ese mismo sentido, recuerda que Pergamino fue pionero en programas como el de asistencia a varones, una iniciativa que en su momento generó resistencias y hoy forma parte de la agenda pública, entendiendo que trabajar con el agresor también es clave para cortar el ciclo de la violencia.

Una dirección que no cierra nunca

Finalmente, la directora remarca un mensaje fundamental: la Dirección de Asistencia a la Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año. Además del horario habitual de atención, existe un celular de guardia permanente (15-68-50-12) para situaciones urgentes.

“Muchas veces los hechos ocurren fuera del horario judicial o administrativo. Nuestro rol es escuchar, acompañar y articular”, concluye Vaño Abba, convencida de que el desafío de erradicar la violencia es colectivo y cotidiano.

Con una agenda cargada, mirada crítica y compromiso sostenido, la Dirección de Asistencia a la Mujer se encamina a un 2026 donde la prevención, la cercanía y el trabajo en red seguirán siendo pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y libre de violencias.