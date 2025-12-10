miércoles 10 de diciembre de 2025
    • María Corina Machado no llegará a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz: su hija la representará en Oslo

    La líder opositora venezolana no asistirá al Nobel por motivos de seguridad. Su hija la reemplazará en Oslo. Milei viajó para participar del homenaje.

    10 de diciembre de 2025 - 09:15
    María Corina Machado vive en la clandestinidad y es perseguida por el régimen de Nicolás Maduro

    María Corina Machado vive en la clandestinidad y es perseguida por el régimen de Nicolás Maduro

    CNN

    La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, viajará a Oslo pero no podrá asistir a la ceremonia oficial por motivos de seguridad. En su lugar, la representará su hija, Ana Corina Sosa, acompañada por el excandidato presidencial Edmundo González y otros referentes de la oposición. Machado permanece en la clandestinidad desde hace 11 meses, tras las controvertidas elecciones en las que el régimen de Nicolás Maduro fue declarado vencedor.

    El instituto Nobel

    El Instituto Nobel confirmó que la dirigente “está a salvo”, aunque no participará del acto previsto en el Ayuntamiento de Oslo. “Nos alegra profundamente confirmar que estará en Noruega, pero no llegará a la ceremonia”, señaló la institución en un comunicado. El portavoz Erik Aasheim advirtió que no hay certeza sobre su horario de llegada.

    Machado no aparece públicamente desde enero, cuando fue detenida brevemente tras sumarse a una protesta en Caracas. Su clandestinidad comenzó luego de que el gobierno la inhabilitara para competir en las presidenciales, pese a haber ganado las primarias opositoras. El régimen intensificó la represión en los meses previos a los comicios, con detenciones, persecuciones y una campaña para legitimar la reelección de Maduro a través de un Consejo Nacional Electoral alineado al oficialismo.

    El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, fue contundente al explicar su ausencia:

    “Venezuela es un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición”.

    La distinción a Machado, anunciada el 10 de octubre, buscó reconocer su rol en la lucha por una transición democrática en Venezuela, calificándola como una dirigente “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

    González —quien reemplazó a Machado tras la inhabilitación— permanece exiliado en España desde que la Justicia venezolana ordenó su arresto.

    Ana Corina Sosa
    Ana Corina Sosa, la hija de la líder venezolana.

    Ana Corina Sosa, la hija de la líder venezolana.

    La presencia de Milei en el homenaje

    El presidente argentino Javier Milei llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia en honor a Machado. En un video difundido por la organización opositora Comando Con Venezuela, se lo ve ingresar al Grand Hotel de Oslo, sede tradicional de los eventos del Nobel.

    Milei ha sido uno de los aliados externos más firmes de la líder venezolana. Mantuvieron diálogo directo en la previa de las elecciones de 2024 y el mandatario argentino respaldó públicamente su candidatura frustrada. En agosto, Machado agradeció a Milei por declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista, una decisión alineada con la estrategia estadounidense para aislar al aparato criminal del chavismo.

    Tras conocerse el Nobel, el presidente argentino celebró la distinción en redes sociales y elogió la “valiente defensa de la libertad y la democracia” de Machado, a quien calificó como una “inspiración” en la lucha contra la “narco-dictadura” venezolana.

    La ceremonia del Nobel, sin la presencia de su principal homenajeada pero con su nombre resonando en la comunidad internacional, se convierte así en un nuevo capítulo de la larga confrontación entre el régimen de Maduro y quienes buscan una salida democrática para Venezuela.

    El gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof

    El Gobierno rechazará la deuda nueva que quiere tomar Axel Kicillof y solo avalará el rollover

