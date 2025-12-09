martes 09 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025

    Google publicó su tradicional Year in Search y reveló cuáles fueron los temas, personas y acontecimientos que más interesaron a los argentinos.

    9 de diciembre de 2025 - 13:40
    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

    A24

    Como cada diciembre, Google difundió su resumen anual de búsquedas, y el deporte volvió a ocupar el centro de la escena.

    Lee además
    Europa retrasa la entrada del Reglamento EUDR de Deforestación hasta finales del 2026

    Argentina celebra un respiro regulatorio de Europa: Postergación y alivio exportador
    Rosalía tampoco se resistió a los sabores del mate, la torta de ricota, los sándwiches de migas y las facturas.

    Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

    La Copa Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos, encabezó el listado general, seguida por ARCA y el calor excesivo, un fenómeno que se convirtió en preocupación diaria para millones de personas.

    La Selección Argentina Sub-20, finalista frente a Marruecos, quedó cuarta, mientras que el papa Francisco, fallecido el 21 de abril, ocupó el quinto lugar.

    El Padrón Electoral se ubicó sexto, seguido por la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien murió de manera repentina este año.

    El deporte volvió a imponerse con el PSG y el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto.

    El décimo puesto lo ocupó “El Eternauta”, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

    Personas: Colapinto fue la figura del año

    En la categoría “Personas”, el piloto de F1 Franco Colapinto se consagró como el nombre propio más buscado del país.

    El segundo puesto fue para Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano que volvió a la agenda tras sufrir un grave accidente de tránsito.

    Luego se ubicaron Cristina Fernández de Kirchner, la modelo Julieta Prandi y Robert Prevost, el papa León XIV.

    In Memoriam: el Papa Francisco

    En el listado de fallecidos más buscados, el papa Francisco volvió a figurar en el primer lugar.

    La siguieron Locomotora Oliveras, el futbolista Diogo Jota, el músico Ozzy Osbourne y la actriz Michelle Trachtenberg, entre otros artistas y personalidades que generaron conmoción nacional e internacional.

    Acontecimientos: dos hechos bonaerenses

    Dentro de los “Acontecimientos”, además de los eventos deportivos y climáticos que dominaron el ranking, se destacaron dos sucesos de la provincia de Buenos Aires:

    La inundación de Bahía Blanca, ocurrida en marzo, que alcanzó el quinto puesto.

    Las elecciones legislativas bonaerenses 2025, que se ubicaron octavas y despertaron un alto interés ciudadano en septiembre.

    La categoría también incluyó la clasificación mundialista, la Champions League, el Hot Sale y el cónclave tras la muerte del papa Francisco.

    Fútbol: el superclásico sigue reinando

    En la lista de los partidos más buscados, el país confirmó su pasión:

    Boca vs. River fue el encuentro más googleado del año.

    También sobresalieron duelos de la Selección Argentina, clásicos locales y enfrentamientos internacionales protagonizados por equipos nacionales.

    Entretenimiento: “El Eternauta” arrasó

    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con “El Eternauta”, uno de los estrenos más esperados de la década.

    Le siguieron “En el barro”, “Homo Argentum” y películas y series que marcaron conversación global como “Anora”, “Nosferatu” y “El juego del calamar”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Argentina celebra un respiro regulatorio de Europa: Postergación y alivio exportador

    Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países

    Shell se retiró del proyecto de GNL en Argentina. Plan de US$50.000 millones basado en Vaca Muerta en crisis

    El Gobierno vuelve al mercado de capitales: emitirá un bono a 2029 con tasa del 6,5%

    Más de 20 aseguradoras de la región debatieron sobre siniestros, datos y eficiencia en Montevideo

    Un siglo de art decó: la huella que dejó en la Argentina

    Día de la galletita: un mercado en el que la Argentina es el mayor consumidor de la región

    Sorteo del Mundial 2026: qué rivales le pueden tocar a la Argentina y cómo se define el grupo de la campeona del mundo

    Acara: En lo que va del año se patentaron 587 mil autos, el doble que en igual período de 2024

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martínez hizo público su acuerdo con la baja de las retenciones.

    Javier Martínez celebró la baja de retenciones y destacó el impacto para Pergamino y el interior productivo
    El paro municipal convocado la semana pasada dejó en evidencia una profunda inestabilidad en los gremios del sector

    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    La adhesión de auxiliares al paro nacional de ATE dejó a distintas escuelas de San Nicolás sin actividad este martes

    Paro nacional de ATE: varias escuelas de San Nicolás cerradas y preocupación por alumnos

    El curador Daniel Oberti de la muestra Cien Tormentas junto al escultor Guillermo Mañé.
    Cultura

    El escultor Guillermo Mañé abre las puertas de su proceso creativo en ArteMás

    En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

    Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025