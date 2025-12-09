Colapinto, El Eternauta y el clima extremo: qué buscó Argentina en Google durante 2025

En “Entretenimiento”, la ficción argentina se llevó el primer lugar con El Eternauta, uno de los estrenos más esperados de la década.

La Copa Mundial de Clubes, disputada en Estados Unidos , encabezó el listado general, seguida por ARCA y el calor excesivo, un fenómeno que se convirtió en preocupación diaria para millones de personas.

La Selección Argentina Sub-20, finalista frente a Marruecos, quedó cuarta, mientras que el papa Francisco , fallecido el 21 de abril, ocupó el quinto lugar.

El Padrón Electoral se ubicó sexto, seguido por la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien murió de manera repentina este año.

El deporte volvió a imponerse con el PSG y el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto.

El décimo puesto lo ocupó “El Eternauta”, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

Personas: Colapinto fue la figura del año

En la categoría “Personas”, el piloto de F1 Franco Colapinto se consagró como el nombre propio más buscado del país.

El segundo puesto fue para Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano que volvió a la agenda tras sufrir un grave accidente de tránsito.

Luego se ubicaron Cristina Fernández de Kirchner, la modelo Julieta Prandi y Robert Prevost, el papa León XIV.

In Memoriam: el Papa Francisco

En el listado de fallecidos más buscados, el papa Francisco volvió a figurar en el primer lugar.

La siguieron Locomotora Oliveras, el futbolista Diogo Jota, el músico Ozzy Osbourne y la actriz Michelle Trachtenberg, entre otros artistas y personalidades que generaron conmoción nacional e internacional.

Acontecimientos: dos hechos bonaerenses

Dentro de los “Acontecimientos”, además de los eventos deportivos y climáticos que dominaron el ranking, se destacaron dos sucesos de la provincia de Buenos Aires:

La inundación de Bahía Blanca, ocurrida en marzo, que alcanzó el quinto puesto.

Las elecciones legislativas bonaerenses 2025, que se ubicaron octavas y despertaron un alto interés ciudadano en septiembre.

La categoría también incluyó la clasificación mundialista, la Champions League, el Hot Sale y el cónclave tras la muerte del papa Francisco.

Fútbol: el superclásico sigue reinando

En la lista de los partidos más buscados, el país confirmó su pasión:

Boca vs. River fue el encuentro más googleado del año.

También sobresalieron duelos de la Selección Argentina, clásicos locales y enfrentamientos internacionales protagonizados por equipos nacionales.

Entretenimiento: “El Eternauta” arrasó

En "Entretenimiento", la ficción argentina se llevó el primer lugar con "El Eternauta", uno de los estrenos más esperados de la década.

Le siguieron “En el barro”, “Homo Argentum” y películas y series que marcaron conversación global como “Anora”, “Nosferatu” y “El juego del calamar”.