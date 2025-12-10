Juicio por el crimen del adolescente: testigos clave, tensión en la sala y acusaciones sobre el homicidio

En el juicio por el homicidio de su hijo, la primera en declarar fue la madre, Pamela Rojas.

La segunda audiencia del juicio por jurados que definirá la responsabilidad penal de Luis Alderete por el homicidio de Benjamín Rojas —el adolescente de 15 años asesinado en marzo de 2023— avanzó este miércoles con la declaración de nueve testigos ofrecidos por el fiscal Fernando D’Elío .

La jornada estuvo atravesada por momentos de fuerte carga emocional, especialmente durante el testimonio de la madre de la víctima, quien no ocultó su conmoción al revivir lo sucedido.

Pamela Rojas, madre del joven, aseguró ante los miembros del jurado que su hijo fue atacado a raíz de un conflicto previo entre ambas familias. Según relató, el padre del acusado señalaba al adolescente como presunto responsable del robo de una planta de marihuana que cultivaba en su domicilio, lo que habría generado discusiones y episodios de hostilidad en los días previos al crimen . “A mi hijo me lo mataron por eso. Decían que había sacado una planta. Pero él no era así”, declaró entre lágrimas.

La mujer también destacó la personalidad de Benjamín, a quien definió como un joven querido en el barrio y con buena relación con su entorno familiar. En un momento de su declaración, quebrada por el dolor, se dirigió directamente al acusado: “¿Por qué me lo mató? ¿Por qué me lo arrancó de mi vida?”. Ese gesto motivó la intervención del juez Guillermo Burrone, quien le recordó que como testigo sólo debía referirse a los hechos y no dirigirse a las partes.

Pamela Rojas, la mamá de Benjamín, se conmovió luego de reprocharle al acusado, Luis Alderete, el crimen de su hijo.

Pamela Rojas cuestionó además la estrategia de la defensa, que plantea que Alderete actuó en legítima defensa. “Si no tenía nada de qué defenderte ni estaba en peligro tu vida, ¿por qué dicen que fue en legítima defensa?”, afirmó. También mencionó antecedentes de tensiones entre ambos grupos familiares: “Vos y tu familia molestaban a la mía. Hay denuncias de por medio y perimetrales”, aseguró.

Los testimonios de la jornada

La Fiscalía presentó un bloque de testimonios que buscó reconstruir los minutos previos al ataque, los movimientos de la víctima y la dinámica del enfrentamiento.

Natalia Rojas, tía del adolescente, aportó datos sobre el contexto familiar.

– Natalia Rojas, tía del adolescente, aportó datos sobre el contexto familiar.

María Rosa Ramírez, una vecina que presenció parte del episodio, relató que se cruzó con Benjamín y su tío Juan Pablo cuando estaban frente a Alderete.

– María Rosa Ramírez, una vecina que presenció parte del episodio, relató que se cruzó con Benjamín y su tío Juan Pablo cuando estaban frente a Alderete. Explicó que al pasar con su vehículo encontró la bicicleta del acusado bloqueando su camino y que, una vez que logró avanzar, dejó de ver el resto de la secuencia.

Juan Pablo Rojas, tío que acompañaba a Benjamín, explicó que ambos habían salido a comprar una garrafa y otros elementos cuando se toparon con Alderete en la esquina de Diego de la Fuente y Conscripto Silva.

– Juan Pablo Rojas, tío que acompañaba a Benjamín, explicó que ambos habían salido a comprar una garrafa y otros elementos cuando se toparon con Alderete en la esquina de Diego de la Fuente y Conscripto Silva. Según su testimonio, la discusión verbal derivó en una pelea que él creyó que sería “mano a mano”, hasta que —según afirmó— Alderete extrajo un arma blanca y atacó al adolescente.

Ramiro Urbaneja, médico forense, detalló que Benjamín recibió dos heridas de arma blanca, una de ellas fatal.

– Ramiro Urbaneja, médico forense, detalló que Benjamín recibió dos heridas de arma blanca, una de ellas fatal. La puñalada que ingresó por debajo del pecho perforó el corazón y provocó una hemorragia irreversible. La otra, en la zona torácica, no alcanzó órganos vitales. También informó que los análisis toxicológicos mostraron restos de cocaína y marihuana, aunque aclaró que esa presencia no indica consumo inmediato: “No había consumido en las horas previas”, sostuvo.

Vanesa Maiorano, integrante de Policía Científica, expuso sobre los peritajes realizados en la escena.

– Vanesa Maiorano, integrante de Policía Científica, expuso sobre los peritajes realizados en la escena.

– Jimena Rojas, otra tía del joven, describió a Benjamín como “bueno y respetuoso”, y afirmó que no era una persona conflictiva. Indicó que había dejado de asistir a la escuela en 2020.

Ivana Righeti, perito psicóloga del Poder Judicial, declaró a pedido de la defensa luego de que la Fiscalía desistiera de su testimonio.

– Ivana Righeti, perito psicóloga del Poder Judicial, declaró a pedido de la defensa luego de que la Fiscalía desistiera de su testimonio. La profesional evaluó características de personalidad del imputado y señaló que Alderete presenta rasgos propios de un adolescente en cuanto a su configuración emocional.

Carolina Farías, del Servicio Local, detalló intervenciones previas vinculadas al entorno del menor.

– Carolina Farías, del Servicio Local, detalló intervenciones previas vinculadas al entorno del menor. La abogada recordó que Benjamín Rojas era como un niño que en su etapa escolar fue buen alumno y aplicado, pero la pandemia por Covid-19 lo alejó de la escolaridad por la falta de dispositivos y conectividad. La vulnerabilidad y el contexto familiar le impidieron continuar con el nivel secundario. La especialista remarcó que la falta de figuras parentales que lo acompañaran en la trayectoria escolar.

Lo que viene en el debate

Para este jueves está prevista la declaración de nueve testigos propuestos por la defensora Laura Abal, quien sostiene la hipótesis de que Alderete actuó en legítima defensa durante un enfrentamiento iniciado por la víctima y su tío.

En tanto, el viernes podría declarar el propio imputado, quien tendría la posibilidad de responder preguntas tanto de su defensa como del fiscal D’Elío. Luego será el turno de los alegatos de clausura, donde la acusación pedirá que el jurado declare culpable a Alderete por homicidio simple, mientras que la defensa insistirá en su absolución.

El veredicto quedará finalmente en manos de los doce ciudadanos que integran el jurado popular.