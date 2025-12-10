¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

Es evidente que el verano ya llegó. En los patios de las casas, comienzan a desempolvarse las históricas y salvadoras piletas de lona , esenciales para mitigar el sofocante calor que se siente en los últimos meses del año. Estas piscinas, aunque sencillas de instalar, necesitan de un cuidado especial y constante que no debe olvidarse durante su uso.

Aunque puedan ser muy sencillas de instalar, las piletas de lona que salvan el verano requieren de tiempo y dedicación. Esto se debe a que, a pesar de que la lona sea resistente, puede degradarse rápidamente si no se toman las precauciones adecuadas. Como explican desde la página oficial de Pelopincho, el PVC (Policloruro de Vinilo), material del que está hecha la piscina, puede arruinarse con factores como el sol, los elementos cortantes y el exceso de químicos.

Si este verano accediste a comprar una pileta de lona, como muchas familias hacen en la temporada estival, resulta fundamental tener en cuenta muchos aspectos. Estos incluyen el mantenimiento del agua , la frecuencia de limpieza, los productos que se deben utilizar y, muy importante, las precauciones que se deben tomar para evitar gastos innecesarios o multas, ya que los propietarios son responsables de la seguridad de las personas, la calidad del agua y del cuidado del ambiente.

Explicaron que existen dos aspectos fundamentales en esta tarea: el mantenimiento adecuado para garantizar la salubridad de la pileta y las prácticas adecuadas para no gastar más agua de lo necesario. La clave es el compromiso con el medio ambiente, cuidando el agua, usando productos no dañinos y garantizando la salubridad para todos los bañistas.

¿Cómo mantener el agua y la pileta?

Con los cuidados necesarios y un mantenimiento diario, el agua de la pileta de lona puede durar todo el verano. Además de contribuir con el medio ambiente al no derrochar este líquid, se evitan multas y gastos innecesarios. A las piletas hay que dedicarles tiempo. Todos los días hay que sacar las hojas o bichos que se encuentren en la superficie. Una o dos veces por semana, hay que pasar el limpiafondo para eliminar la suciedad que se va depositando.

En el mercado existen numerosos productos químicos que contribuyen a la desinfección y conservación del agua. Actualmente se encuentran artículos sin cloro, recomendables para personas alérgicas, que no afectan la vista, el cabello ni la ropa. Este tipo de mantenimiento y cuidado se justifica para las piletas de lona medianas a grandes. En el caso de las más pequeñas (inflables para bebés y niños pequeños) es necesario renovar el agua.

Elementos que ayudan a la limpieza

Hay una serie de herramientas y productos que facilitan la tarea de mantener la pileta impecable:

Cubrepileta: Se coloca a la noche o cuando no se utiliza, para que las partículas que hay en el aire no se depositen en el agua. Esto ayuda a mantenerla limpia, evita la evaporación innecesaria, retrasa el crecimiento de algas, y ayuda a ahorrar agua y dinero en químicos.

Productos químicos: Se recomienda un combo específico para piletas de lona que contenga alguicida, clarificador y algo de cloro. Se aplica una vez por semana. Si se depura correctamente y se hace buen empleo de los químicos, no es necesario cambiar el agua.

Boya y cloro: El cloro en pastillas, dispuesto dentro de una boya, mantiene el agua limpia y desinfectada.

Limpiafondo y filtro: Al final del día se puede aplicar el clarificador o decantador, que une las partículas haciéndolas más pesadas para que decanten en el fondo. Por la mañana se deberá pasar el barrefondo. Los filtros, que funcionan con un motor y filtran el agua permanentemente, solo se justifican si la pileta es mediana a grande.

Recomendaciones de uso y ambiente

El suelo donde se va a armar la pileta debe estar libre de objetos que puedan dañar la lona, tiene que estar nivelado y hay que utilizar siempre una base protectora o lona. Esto ayuda a proteger la pileta de raspones o pinchaduras. Además, la higiene personal antes de entrar a la pileta es fundamental y necesaria para el mantenimiento del agua y la salud de todos.

Nunca se debe dejar ingresar a mascotas, ya que ensucian el agua y transmiten enfermedades. Cuando termine el verano, lavá la lona con jabón blanco, agua y un cepillo muy suave, enjuagá bien y dejala al sol hasta que se seque. Si es necesario renovar el agua, debés consultar si es posible reutilizarla para riego o lavado de vehículos, veredas, etc. Nunca utilices el agua de una pileta para consumo. Al llenarla, tené en cuenta que en algunos municipios existen horarios establecidos en ordenanzas de emergencia hídrica.