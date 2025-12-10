miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Independiente volvió a gritar campeón y se quedó con el Clausura de básquetbol

    El Rojo de Zárate derrotó a Ciudad de Campana en una final vibrante y se consagró campeón del Torneo Clausura de la ABZC, cerrando un semestre soñado.

    10 de diciembre de 2025 - 16:25
    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

    infozc.com

    Independiente de Zárate volvió a demostrar su jerarquía en el básquet regional y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Asociación de Zárate-Campana tras vencer a Ciudad de Campana en una final intensa, cerrando así un semestre de alto nivel competitivo.

    Lee además
    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito
    Esta mañana, autoridades de la Jefatura de Asesores del Gobernador —organismo del cual dependen las Casas de la Provincia— estuvieron en nuestro distrito para poner oficialmente en funciones al nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia Zárate, Tomás Barletta.

    Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia

    Independiente, campeón del Clausura ABZC tras una final de alto nivel

    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó por 87 a 79 a Ciudad de Campana en un partido cargado de emoción, ritmo y alta efectividad ofensiva. El conjunto zarateño impuso su experiencia en los momentos clave y mostró carácter en el cierre del juego.

    El “Rojo” encontró en la solidez de su juego colectivo una de las claves para marcar diferencias, con un planteo táctico que le permitió controlar los tiempos del partido y minimizar los errores en los minutos decisivos.

    Las figuras del partido: Marrone, Apalategui y Naranjo lideraron al Rojo

    En la tabla de goleadores, Franco Marrone fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos, seguido por Mateo Apalategui, que aportó 20 unidades, y Gastón Naranjo, quien sumó 17 puntos fundamentales para sostener la ventaja.

    Por el lado de Ciudad de Campana, los más destacados fueron Joaquín Aguilar (18), Valentín Rivero (15) y Juan Martín Delacroix (14), quienes mantuvieron al Tricolor en partido hasta los tramos finales, aunque no lograron torcer el rumbo del juego.

    Independiente cerró un semestre perfecto y ya piensa en la Liga Federal de básquet

    Con este título, Independiente coronó un semestre soñado, que ya había comenzado con la consagración en el Torneo Apertura y que ahora se completa con la obtención de una plaza para la próxima edición de la Liga Federal, un objetivo estratégico para el crecimiento deportivo de la institución.

    Mientras tanto, Ciudad de Campana tendrá una nueva oportunidad de alcanzar ese mismo objetivo este fin de semana, cuando viaje a La Plata para enfrentar a Banco Provincia. El Tricolor llega 1-0 arriba en la serie y buscará sellar su clasificación el sábado desde las 21.00, o en un eventual tercer partido decisivo el domingo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito

    Zárate: Tomás Barletta asumió como nuevo Coordinador de la Casa de la Provincia

    Zárate realizó su 1º Foro de Hospitalidad Corporativa y analizó cómo proyectarse como destino turístico

    La Técnica N°4 de Zárate lidera una competencia internacional entre estudiantes de cinco países

    Alarma en la estación de tren de Zárate: un niño apareció solo y corrió entre las vías del Mitre

    Parque Fotovoltaico Zárate: Embotelladora Matriz firma contrato clave de energía renovable

    Avanza el traslado a Zárate de Mercedes-Benz luego de cerrar su histórica planta en Virrey del Pino

    Zárate: Concejales recibieron a vecinos tras polémico desalojo en la rotonda de acceso a la ciudad

    Prefectura Zárate refuerza seguridad en el Río Paraná ante la llegada del verano

    Zárate reconoció a la Selección Argentina U17 de básquetbol que dirige Leo Gutiérrez en el Espacio DAM

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Concejo Deliberante y el municipio acordaron regularizar el barrio

    Zárate El Concejo Deliberante y el municipio avanzan en la regularización del barrio El Golfito

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Regatas derrotó a San Martín de Pérez Millán en definición por penales tras empatar 0 a 0 al cabo de los 90 minutos en un partido disputo en cancha de Conesa por los cuartos de final de la Copa Nicoleña

    San Nicolás: Regatas avanzó a semifinales en la Copa Nicoleña tras vencer por penales a San Martín
    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

    Zárate: Independiente volvió a gritar campeón y se quedó con el Clausura de básquetbol

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia