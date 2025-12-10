Zárate: Independiente volvió a gritar campeón y se quedó con el Clausura de básquetbol

La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

Independiente de Zárate volvió a demostrar su jerarquía en el básquet regional y se consagró campeón del Torneo Clausura de la Asociación de Zárate- Campana tras vencer a Ciudad de Campana en una final intensa, cerrando así un semestre de alto nivel competitivo.

La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó por 87 a 79 a Ciudad de Campana en un partido cargado de emoción, ritmo y alta efectividad ofensiva. El conjunto zarateño impuso su experiencia en los momentos clave y mostró carácter en el cierre del juego.

El “Rojo” encontró en la solidez de su juego colectivo una de las claves para marcar diferencias, con un planteo táctico que le permitió controlar los tiempos del partido y minimizar los errores en los minutos decisivos.

En la tabla de goleadores, Franco Marrone fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos, seguido por Mateo Apalategui, que aportó 20 unidades, y Gastón Naranjo, quien sumó 17 puntos fundamentales para sostener la ventaja.

Por el lado de Ciudad de Campana, los más destacados fueron Joaquín Aguilar (18), Valentín Rivero (15) y Juan Martín Delacroix (14), quienes mantuvieron al Tricolor en partido hasta los tramos finales, aunque no lograron torcer el rumbo del juego.

Independiente cerró un semestre perfecto y ya piensa en la Liga Federal de básquet

Con este título, Independiente coronó un semestre soñado, que ya había comenzado con la consagración en el Torneo Apertura y que ahora se completa con la obtención de una plaza para la próxima edición de la Liga Federal, un objetivo estratégico para el crecimiento deportivo de la institución.

Mientras tanto, Ciudad de Campana tendrá una nueva oportunidad de alcanzar ese mismo objetivo este fin de semana, cuando viaje a La Plata para enfrentar a Banco Provincia. El Tricolor llega 1-0 arriba en la serie y buscará sellar su clasificación el sábado desde las 21.00, o en un eventual tercer partido decisivo el domingo.