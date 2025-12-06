Inter Miami ganó su primera MLS Cup: Messi dio dos asistencias y Mascherano celebró su primer título como DT

El Inter Miami de Messi. Su primera victoria de la copa de la MLS

Inter Miami escribió esta noche la página más importante de su joven historia: goleó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la MLS Cup por primera vez. Con una actuación sólida, dos asistencias de Lionel Messi y goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende , el equipo coronó una temporada cargada de ambición, presión y renovación futbolística.

En el Chase Stadium, la final tuvo todos los condimentos: momentos de tensión, destellos de jerarquía y una celebración que mezcló emoción, despedidas y el cierre perfecto de un ciclo histórico para algunas de sus figuras.

Tras la conquista, Lionel Messi habló con Apple TV y dejó un balance cargado de satisfacción:

“Mucha felicidad. Era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Hicimos un gran año. Final de Leagues Cup, semi de Concachampions. Y este año la MLS era el objetivo. El equipo estuvo a la altura todo el año”.

El capitán también se refirió a las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retiro profesional:

“Feliz por lo que conseguimos, por Jordi y Sergio. Que terminen su carrera así es hermoso. No son conscientes de lo que están viviendo. Se les termina algo a lo que dedicaron la vida. Les deseo lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho”.

Messi levantó el trofeo junto a David Beckham y los hermanos Mas, en una escena que recorrió inmediatamente el mundo.

Mascherano, campeón por primera vez como entrenador

Javier Mascherano, que cerró su primera temporada al mando de Inter Miami, celebró un logro que lo reivindica después de años complejos en selecciones juveniles:

“Fueron 11 meses de muchísimo trabajo. Momentos buenos y malos. Esto es de los jugadores. Se nos escapó la Concachampions y la Leagues Cup, pero esta no se nos podía escapar”.

También dedicó palabras especiales a Jordi Alba:

“Imagino todo lo que pasó por su cabeza. Fue una decisión muy pensada. Qué mejor que irse así. Sus carreras no merecían otra cosa que irse campeones”.

Los goles y la consagración

El título llegó con un funcionamiento consistente, donde Inter Miami encontró equilibrio y eficacia en los momentos clave.

Los goles fueron obra de De Paul, Allende y un tercer tanto que cerró la historia ante un Vancouver competitivo, pero superado en jerarquía individual.

Con el pitazo final, la celebración explotó: Messi levantó la copa, Mascherano se fundió en abrazos y la MLS vio coronarse a un equipo que revolucionó la liga desde la llegada del capitán argentino.

Inter Miami, apenas en sus primeros años de existencia, ya tiene lo que buscaba: su primera MLS Cup.