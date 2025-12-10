miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    Frutas y verduras con alto contenido de agua ayudan a mantener una buena hidratación durante los días de calor extremo. Incorporarlas a las comidas diarias es clave para prevenir golpes de calor y cuidar la salud.

    10 de diciembre de 2025 - 17:10
    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    U24.

    Cuando las temperaturas se disparan y el calor domina la jornada, el cuerpo necesita más agua de la habitual. No solo por la transpiración o la actividad física, sino también porque el organismo pierde líquidos de forma constante. En ese contexto, hidratarse no depende solo de lo que se bebe, sino también de lo que se come.

    Lee además
    ¿armaste la pileta de lona para el verano?: guia para que el agua se mantenga intacta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta
    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa incluso una tormenta fuerte para nuestra ciudad.

    ¿Llega la lluvia o sigue el sol? El clima juega al misterio en Pergamino

    En plena temporada de altas temperaturas, las frutas y verduras frescas se convierten en grandes aliadas. Además de aportar vitaminas y minerales, muchas de ellas contienen más de un 90% de agua, lo que las vuelve ideales para acompañar comidas livianas y refrescantes.

    Frutas y verduras que hidratan de verdad

    Algunos alimentos comunes del verano argentino aportan una cuota significativa de agua, electrolitos y nutrientes esenciales. Estos son algunos de los más destacados:

    • Sandía (92% de agua): es una de las frutas más refrescantes. Contiene citrulina, un compuesto que mejora la circulación. Ideal para consumir fría o en jugos naturales.
    • Pepino (95% de agua): fresco, liviano y versátil. Se puede incorporar en ensaladas, licuados o aguas saborizadas.
    • Tomate (94% de agua): además de hidratar, aporta licopeno, un antioxidante que protege las células del estrés oxidativo.
    • Espinaca (91% de agua): rica en hierro y magnesio. Perfecta para sumar a licuados verdes o ensaladas.
    • Melón (90% de agua): dulce, con potasio y fibra. Una opción natural para el desayuno o la media tarde.
    • Frutilla (91% de agua): antioxidante, fuente de vitamina C y excelente para preparar smoothies.
    • Naranja (86% de agua): aporta vitamina C y azúcares naturales que ayudan a reponer energía.

    Ideas para mantenerte hidratado sin esfuerzo

    Con el termómetro por encima de los 30 °C, es importante incorporar estos alimentos a la rutina diaria. Algunas ideas simples:

    • Ensaladas con pepino, tomate y hojas verdes.
    • Brochetas de frutas con sandía, melón y frutillas.
    • Smoothies fríos de espinaca, naranja o frutas rojas.
    • Aguas saborizadas con rodajas de pepino, menta o cítricos.
    • Postres de frutas naturales en lugar de opciones pesadas.

    Los especialistas insisten en no esperar a sentir sed para hidratarse y evitar las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína, ya que pueden aumentar la pérdida de líquidos.

    Más allá del vaso de agua

    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    Sumar frutas y verduras con alto contenido de agua es una forma natural, accesible y deliciosa de cuidar el cuerpo. En definitiva, la hidratación también se sirve en el plato.

    Fuente: Río Negro.

    Temas
    Seguí leyendo

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    ¿Llega la lluvia o sigue el sol? El clima juega al misterio en Pergamino

    Aires acondicionados en pausa: en Pergamino la crisis enfría las compras pero calienta las reparaciones

    Llegó el calor y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

    La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

    Ni empanada, ni hamburguesa: un viaje a Afganistán le inspiró un nuevo plato y es furor en Palermo

    Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

    El Conicet junto a una empresa gastronómica buscan crear la primera salsa de ostra nacional

    Día de la galletita: un mercado en el que la Argentina es el mayor consumidor de la región

    La gastronomía argentina se adueñó del Latin America's 50 Best Restaurants

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La gastronomía argentina se consagró, principalmente, gracias a la excelencia de su carne. 

    La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Regatas derrotó a San Martín de Pérez Millán en definición por penales tras empatar 0 a 0 al cabo de los 90 minutos en un partido disputo en cancha de Conesa por los cuartos de final de la Copa Nicoleña

    San Nicolás: Regatas avanzó a semifinales en la Copa Nicoleña tras vencer por penales a San Martín
    Durante una ola de calor, mantener una buena hidratación es esencial para prevenir mareos, fatiga y golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niñas y niños o quienes trabajan al aire libre.

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    La final del Torneo Clausura se disputó este martes en el DAM, donde Independiente superó 87 a 79 a Ciudad de Campana.

    Zárate: Independiente volvió a gritar campeón y se quedó con el Clausura de básquetbol

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia

    Fútbol: el álbum de figuritas del Mundial 2026 es el más grande de la historia