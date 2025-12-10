El Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para aprobar sus reformas: calendario al límite

Javier Milei intentará avanzar con las reformas antes de fin de año

El Gobierno inició esta semana una negociación a contrarreloj en el Congreso para intentar aprobar, al menos en parte, el paquete de reformas enviado a sesiones extraordinarias. Con apenas días hábiles por delante, presiones políticas internas y un clima legislativo todavía en reacomodamiento

Baja de retenciones: disminución de USD 511 millones en la presión fiscal del productor

El Gobierno rechazará la deuda nueva que quiere tomar Axel Kicillof y solo avalará el rollover

Los funcionarios comenzaron una ronda frenética de reuniones para convencer aliados, contener resistencias y ordenar un Congreso que estrenó autoridades y comisiones.

Luego de la conferencia del martes donde se anunciaron las iniciativas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se trasladó al Congreso para explicar el alcance de cada proyecto a los legisladores de La Libertad Avanza. Llegó solo: parte de su equipo seguía redactando el texto final de la reforma laboral, el capítulo más sensible y el que provocó el primer gesto de tensión sindical. Gerardo Martínez (UOCRA) faltó por primera vez al Consejo de Mayo. Su entorno lo dejó claro: fue una señal de rechazo.

La presión surtió algún efecto. La versión final que se enviará al Senado eliminó la limitación de las cuotas solidarias —duramente resistida por los gremios— aunque mantuvo un cambio clave: la cuota sindical ya no será una obligación retenida por las empresas, sino un aporte voluntario con consentimiento expreso del trabajador.

La reforma laboral deberá esperar unas horas más: el proyecto se enviará recién el jueves, cuando el presidente Javier Milei regrese de Noruega tras participar de la ceremonia del Nobel de la Paz a María Corina Machado. Un detalle que comprime aún más el calendario.

El reloj corre: diciembre tiene “10 días”

Extraoficialmente, en el oficialismo admiten que el objetivo máximo —aprobar todas las leyes antes del 31 de diciembre— hoy parece “heroico”.

“Entre las fiestas y las semanas que ya pasaron, este mes termina teniendo 10 días”, reconoció un legislador libertario.

Aun así, la Casa Rosada quiere avanzar lo más posible. Las seis iniciativas en extraordinarias se repartieron entre ambas Cámaras:

En Diputados:

Presupuesto 2026

Ley de Inocencia Fiscal

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

En el Senado:

Reforma laboral

Modificación de la Ley de Glaciares

Nuevo Código Penal

Antes de la llegada de Sturzenegger, los senadores libertarios y aliados se reunieron bajo la conducción de su nueva jefa, Patricia Bullrich, quien fijó un objetivo ambicioso: sesionar la reforma laboral el 23 o 26 de diciembre. Pero el propio reglamento del Senado amenaza esa meta: exige 7 días entre dictamen y tratamiento en recinto, plazo que solo puede saltarse con dos tercios… algo hoy aritméticamente inalcanzable.

Una fuente parlamentaria lo sintetizó así:

“Con suerte, la semana que viene puede haber dictamen. Las comisiones recién se están conformando”.

En Diputados, Menem mueve las piezas

En la Cámara baja, la prioridad es el Presupuesto 2026. El presidente del cuerpo, Martín Menem, acelera negociaciones para que la comisión vuelva a dictaminarlo —el dictamen anterior venció con el recambio parlamentario— y votarlo en el recinto antes de Navidad.

A la mesa de trabajo se sumó un nuevo actor: Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, presentado por Manuel Adorni como el enlace que coordinará el vínculo político entre Congreso y Casa Rosada.

Lo inevitable: habrá más extraordinarias

En Balcarce 50 ya asumieron una realidad: diciembre no alcanza. Por eso, el Gobierno tiene decidido convocar a un segundo bloque de sesiones extraordinarias desde mediados de enero hasta fines de febrero.

La intención, no obstante, es empujar lo más posible en los próximos días, aunque el margen político, técnico y reglamentario sea estrecho.