sábado 27 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Marcelo Saltal estrenó en Buenos Aires una nueva obra teatral: Llegaron los chicos

    El artista volverá a Pergamino con Mundo aparte (La Aventura del Hombre) y continúa en la etapa de preproducción del cortometraje Emparejados.

    27 de septiembre de 2025 - 07:10
    El director y dramaturgo Gustavo Moscona y la actriz Verónica Kamlacz junto al actor Marcelo Saltal.

    El director y dramaturgo Gustavo Moscona y la actriz Verónica Kamlacz junto al actor Marcelo Saltal.

    MARCELO SALTAL
    No es la primera vez que Saltal y Moscona trabajan juntos; ahora vuelven a coincidir después de haber realizado la obra El Edificio, del mismo autor; unipersonal que el actor protagonizaba, y que tenía que ver con el atentado a la sede judía de la AMIA. Esta obra fue presentada en Pergamino.

    Pero en esta ocasión el género es otro, ya que se trata de una comedia -negra, en este caso- y una obra de elenco; Saltal no está solo en el escenario.

    Llegaron los chicos: una fuerte apuesta

    Llegaron los chicos es una fuerte apuesta no solo teatral sino que también temática. La gacetilla de prensa del espectáculo dice lo siguiente: “Diciembre del año 2023. Gana Javier Milei las elecciones en nuestro país y asume como presidente. Ante semejante panorama, una pareja -Mario y Lucía- comienzan a hacer un balance y terminan reflexionando sobre la finitud de la vida. Como consecuencia de esa doble operación ambos deciden cumplir con un último deseo. El de Mario es robar un banco, el de Lucía adoptar un niño. Este último deseo es el que van a llevar a cabo por ser el más viable. El problema es que no es tan fácil adoptar en la Argentina y mucho menos a la edad de esta pareja. Después de realizar muchos trámites engorrosos y de insistir ante el aparato burocrático que se encarga de estos temas, llegan a su hogar, provenientes de González Catán, partido de La Matanza, los hermanos Cabrera. Así los cinco protagonistas de esta historia intentarán conformar y ser una familia argentina. ¿Qué significa que haya ganado el actual presidente las últimas elecciones? ¿Hay lugar para la esperanza? ¿Puede desaparecer la idea de familia, de sociedad, de país que tenemos? ¿Somos parte de un nuevo experimento social y político? ¿Qué quedó de la democracía? ¿Qué queda de nosotros?”.

    En este nuevo estreno teatral actúan, además de Saltal, Verónica Kamlacz, Gisella Fiordelmondo, Oscar Souto y Pablo Olarticochea. En los roles técnicos están Catalina Albanese, Alejo Tofe, Mario Carrasco y Graciela Pieresko. Todo bajo la dirección de su autor Gustavo Moscona.

    Las funciones van a ser los viernes de octubre a las 20:00, en el reconocido Teatro Polonia, del circuito off porteño, ubicado en el barrio de Palermo (Fittz Roy 1475). Una buena ocasión para ver actuar a este prolífico teatrista de nuestra ciudad.

    Más proyectos de Marcelo Saltal

    Marcelo Saltal viene de un intenso año en términos artísticos, ya que también prosigue en gira, con miras a volver a nuestra ciudad con Mundo aparte (La Aventura del Hombre), que lo tiene como autor y director, y protagonizan los actores locales Javier Juhant y Claudio Angelozzi.

    Mientras estrena Llegaron los chicos, continúa en la etapa de preproducción del cortometraje Emparejados, que marcará su debut como realizador audiovisual. El audiovisual será filmado en nuestra ciudad con elenco local integrado por Estefanía Blaiotta, Pablo Boccanera, Valentina Tornello y Guillermo Brunsz.

    Recordemos que Saltal realizó la segunda temporada, en Caba, de otra obra de su autoría: Felices Fiestas Reina, donde, además, actuó bajo la dirección de Gustavo Reverdito. También presentó su nuevo libro de poemas, Perdido, con prólogo del reconocido poeta y performer Fernando Noy, en el prestigioso Centro Cultural de la Cooperación.

    Sábado 27 de septiembre - Versión PDF
