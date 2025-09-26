Dos estrenos en Cinema Pergamino: del combate revolucionario a la magia infantil

La casa de muñecas de Gabby: la película invita a los más chicos a una colorida travesía llena de magia y ternura.

Leonardo DiCaprio en un papel marcado por la violencia política y la memoria.

Cinema Pergamino recibe este viernes dos estrenos que no podrían ser más distintos, pero que comparten un mismo impulso: el de emprender una aventura transformadora. Una batalla tras otra , lo nuevo de Paul Thomas Anderson , adapta libremente a Thomas Pynchon en un thriller político cargado de acción y memoria. Por otro lado, La casa de muñecas de Gabby , la película lleva a la gran pantalla a la heroína infantil en una encantadora odisea animada para toda la familia. Dos propuestas que invitan a explorar mundos complejos: uno marcado por heridas del pasado, otro lleno de color, ternura y gatitos parlantes.

Basada libremente en “Vineland”, novela de Thomas Pynchon (segunda adaptación que PTA realiza sobre Pynchon, tras “Vicio propio”), la cinta tiene a Di Caprio encarnando a Bob Ferguson, un ex revolucionario cuya vida da un giro cuando su hija (Chase Infiniti) es secuestrada por un enemigo de su pasado. Desesperado por recuperarla, Bob se ve obligado a confrontar viejas heridas y a recurrir a un grupo de antiguos compañeros revolucionarios liderados por el experimentado Sensei Sergio (Benicio del Toro), un profesor de karate.

Juntos planean enfrentarse a fuerzas peligrosas, combinando astucia, estrategia y habilidades adquiridas en su pasado militante. La historia mezcla acción, suspenso y redención mientras Bob lucha por salvar a su hija y reconciliarse con su historia.

La película de Anderson es también una odisea que abarca décadas donde la violencia armada, el poder y las deportaciones se repiten. Fue filmada en VistaVision y tiene más de dos horas y media de duración, pero se siente íntima y rápida. En ella hay fabricación de bombas, un grupo radical llamado French 75, escenas candentes con Perfidia (Teyana Taylor), la madre de Willa, y un coronel llamado Lockjaw (Sean Penn) que se enamora de Perfidia. También tiene su carga de humor.

La dirección está a cargo de Paul Thomas Anderson. El elenco está encabezado por Chase Infiniti, Teyana Taylor, Regina Hall, Benicio del Toro, Sean Penn y Leonardo DiCaprio.

La película tiene una duración de 161 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

La casa de muñecas de Gabby, la película

Embed - La Casa de Muñecas de Gabby: La Película | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

La exitosa serie llega ahora a la pantalla grande. Gabby se embarca en un viaje por carretera con su abuela Gigi al maravilloso paraíso urbano de San Gatisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de una excéntrica señora de los gatos llamada Vera, Gabby se embarca en una aventura en el mundo real para reunir a los gatitos de Gabby y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

La dirección es de Ryan Crego. El elenco de actores está encabezado por Gloria Estefan, Jason Mantzoukas, Thomas Lennon, Kristen Wiig y Laila Lockhart Kraner.

Esta película de fantasía, aventuras y animación tiene una duración de 98 minutos y su calificación es apta para todo público.