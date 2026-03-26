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    Marcelo Saltal arrancó su año teatral con el reestreno de Llegaron los chicos, de Gustavo Moscona

    Marcelo Saltal inició su temporada teatral con Llegaron los chicos, que combina humor ácido y reflexión política, mientras avanza en paralelo con su debut como realizador audiovisual.

    26 de marzo de 2026 - 13:31
    El elenco de Llegaron los chicos, la comedia negra que vuelve a escena en Buenos Aires con Marcelo Saltal como una de sus figuras centrales.

    El elenco de Llegaron los chicos, la comedia negra que vuelve a escena en Buenos Aires con Marcelo Saltal como una de sus figuras centrales.

    MARCELO SALTAL

    Marcelo Saltal, artista nacido y formado en Pergamino, inicia esta semana su actividad anual en la Ciudad de Buenos Aires —donde reside desde hace años— con la segunda temporada de Llegaron los chicos, la comedia negra escrita y dirigida por Gustavo Moscona que en 2024 cosechó un notable éxito tanto de público —con funciones agotadas con anticipación— como de crítica.

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    Se trata de la segunda colaboración entre Saltal y Moscona, una dupla que ya había dado muestras de solidez en el unipersonal El Edificio, obra centrada en la temática del atentado a la AMIA. Aquel espectáculo no solo recibió elogios, sino que también realizó una gira que incluyó una presentación en Pergamino.

    Sobre Llegaron los chicos

    En esta ocasión la propuesta que los juntó es esta comedia negra Llegaron los chicos, la que se destaca por su humor ácido, irreverente y provocativo. La obra toca temas como ciertos aspectos de nuestra coyuntura sociopolítica actual. La gacetilla de prensa dice lo siguiente:

    “Diciembre del 2023. Asume Javier Milei como presidente de nuestro país. Ante este panorama, la pareja de Mario y Lucía hacen un balance de sus vidas y reflexionan sobre la finitud de la existencia. Así llegan a la conclusión de que quieren cumplir con un último deseo: el de él es robar un banco; el de ella adoptar un niño. Optan por este último. Y así llegan a su hogar, provenientes de La Matanza, los Hermanos Cabrera: Prince, La Turca y Chiquito. De esta forma, los cinco protagonistas intentaran conformar y ser una familia argentina. ¿Qué significa que el actual presidente haya ganado las elecciones? ¿Hay lugar para la esperanza? ¿Puede desaparecer la idea de familia, de sociedad, de país que tenemos? ¿Somos parte de un nuevo experimento social y político? ¿Qué quedó de la democracia? ¿Qué queda de nosotros?”

    La obra propone, sin concesiones, una reflexión sobre la Argentina contemporánea.

    El elenco se completa con Verónica Kamlacz, Gisella Fiordelmondo, Pablo Olarticochea e Iván Althuscher, con asistencia de dirección de Alejo Toffé y producción de Graciela Pieresko.

    En paralelo a su trabajo teatral, Saltal atraviesa un presente de expansión artística: recientemente debutó como realizador audiovisual con Emparejados, un cortometraje de su autoría filmado íntegramente en Pergamino y protagonizado por actores locales como Estefanía Blaiotta, Pablo Bocanera, Valentina Tornello, Guillermo Brunsz y el propio Saltal. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de posproducción.

    Llegaron los chicos se reestrenó el pasado viernes 20 de marzo y continuará en cartel este viernes y todos los viernes de abril a las 20:30 en el Teatro Polonia (Fitz Roy 1477), en el barrio porteño de Palermo.

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