Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

Durante los últimos años, una postal repetida se instaló en calles de Pergamino y rutas argentinas: autos y motos circulando sin patente . Lo que comenzó como una consecuencia de la falta de insumos y las demoras administrativas, se transformó en un problema de escala nacional, con miles de vehículos 0km y usados sin identificación.

Esta situación no solo complicó a los conductores, sino que también abrió una peligrosa grieta en el sistema de seguridad, ya que sin dominio visible es imposible rastrear a un vehículo en controles o cámaras.

Ahora, tras meses de trabajo, el Ministerio de Justicia anunció la normalización definitiva del servicio. Desde el 1° de septiembre habrá stock asegurado de chapas patentes en todo el país.

Para lograrlo, se abrió el juego a proveedores privados mediante licitaciones, se reforzó la logística y se implementó un esquema federal de distribución. Los números lo reflejan: entre mayo y julio se entregaron casi medio millón de chapas, y en agosto se prevé otro récord con más de 430.000 unidades.

Reformas importantes

La reforma también incluyó cambios en los procesos. Desde el 28 de julio, los registros automotores deben notificar en un plazo máximo de 48 horas cuando una patente está lista, mientras que los ciudadanos pueden seguir su trámite online. Además, la información se comparte en tiempo real con las fuerzas de seguridad, facilitando controles en rutas, peajes y operativos urbanos, explica en su informe, Matías González, abogado diplomado en Seguridad Vial, a Parabrisas.

En Pergamino

De acuerdo a la información brindada a LA OPINION, en el transcurso de los próximos días llegarán a Pergamino aquellas patentes que restan entregar y que, en muchos casos, son de varios meses atrás.