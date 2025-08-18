lunes 18 de agosto de 2025
    • Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El Ministerio de Justicia anunció la normalización del servicio. Desde el 1° de septiembre habrá stock de patentes asegurado. Qué pasará en Pergamino.

    18 de agosto de 2025 - 15:55
    En los próximos días quedará normalizada la entrega en Pergamino.

    Durante los últimos años, una postal repetida se instaló en calles de Pergamino y rutas argentinas: autos y motos circulando sin patente. Lo que comenzó como una consecuencia de la falta de insumos y las demoras administrativas, se transformó en un problema de escala nacional, con miles de vehículos 0km y usados sin identificación.

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas
    el ips confirmo el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    Esta situación no solo complicó a los conductores, sino que también abrió una peligrosa grieta en el sistema de seguridad, ya que sin dominio visible es imposible rastrear a un vehículo en controles o cámaras.

    Las patentes vuelven a circular con normalidad en todo el país

    Ahora, tras meses de trabajo, el Ministerio de Justicia anunció la normalización definitiva del servicio. Desde el 1° de septiembre habrá stock asegurado de chapas patentes en todo el país.

    Para lograrlo, se abrió el juego a proveedores privados mediante licitaciones, se reforzó la logística y se implementó un esquema federal de distribución. Los números lo reflejan: entre mayo y julio se entregaron casi medio millón de chapas, y en agosto se prevé otro récord con más de 430.000 unidades.

    Reformas importantes

    La reforma también incluyó cambios en los procesos. Desde el 28 de julio, los registros automotores deben notificar en un plazo máximo de 48 horas cuando una patente está lista, mientras que los ciudadanos pueden seguir su trámite online. Además, la información se comparte en tiempo real con las fuerzas de seguridad, facilitando controles en rutas, peajes y operativos urbanos, explica en su informe, Matías González, abogado diplomado en Seguridad Vial, a Parabrisas.

    En Pergamino

    De acuerdo a la información brindada a LA OPINION, en el transcurso de los próximos días llegarán a Pergamino aquellas patentes que restan entregar y que, en muchos casos, son de varios meses atrás.

    Una mujer fallecida y cuatro niños graves tras el choque contra un camión

    Accidente fatal en San Pedro: mujer fallecida y cuatro niños graves tras choque con camión

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas
    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico