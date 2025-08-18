El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el calendario de pago de los haberes de agosto para jubilados y pensionados. Según se informó, los depósitos se realizarán en dos jornadas, el jueves 28 y el viernes 29, dependiendo de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Información del Instituto de Previsión Social (IPS) El organismo previsional detalló que el pago alcanzará a todas las personas beneficiarias del sistema provincial, incluyendo a quienes perciben jubilaciones, pensiones contributivas y pensiones sociales no contributivas. La distribución se organizó en dos días con el objetivo de ordenar el cronograma y evitar demoras en las entidades de cobro.

Además, desde el IPS recordaron que el calendario de pagos se ajusta mensualmente a la terminación del DNI, lo que permite garantizar una mayor previsibilidad para las y los beneficiarios. De esta forma, los haberes estarán disponibles en las cuentas bancarias en las fechas establecidas, y quienes cobren por ventanilla tendrán un plazo adicional para hacerlo.

Fechas de cobro según terminación del DNI Jueves 28 de agosto:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Viernes 29 de agosto: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 El IPS indicó que el último día para cobrar por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025, por lo que quienes utilicen esta modalidad deberán realizar el trámite antes de esa fecha para evitar inconvenientes.

