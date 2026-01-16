viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Ciencia y cultura

    Luego del furor del streaming del Conicet la muestra Vidas Submarinas llega a Mar del Plata

    La muestra del Conicet propone un recorrido que permite conocer el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina.

    16 de enero de 2026 - 13:59
    La muestra Vidas Submarinas será inaugurada este viernes 16 en MAR - Museo Provincial de Arte Contemporáneo, y podrá visitarse de martes a domingos, de 15:00 a 21:00.

    La muestra Vidas Submarinas será inaugurada este viernes 16 en MAR - Museo Provincial de Arte Contemporáneo, y podrá visitarse de martes a domingos, de 15:00 a 21:00.

    MUSEO MAR
    El Museo de Mar del Plata será sede de la muestra Vidas Submarinas que entrelaza ciencia, arte y soberanía.

    El Museo de Mar del Plata será sede de la muestra Vidas Submarinas que entrelaza ciencia, arte y soberanía.

    DIB

    El Museo MAR de Mar del Plata será sede de la muestra Vidas Submarinas que entrelaza ciencia, arte y soberanía, que tendrá como protagonistas a las maravillas descubiertas por los científicos del Conicet en el marco de la expedición "Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV", que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas la popularmente conocida "estrella culona".

    Lee además
    Cuentos de Provincia son diez relatos ambientados en el territorio bonaerense.
    Cultura

    Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar
    Tom y Jerry: La brújula mágica, ideal para disfrutar en familia. video
    Entretenimiento

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    La muestra, que abrió este viernes, propone un recorrido que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas argentinos. La propuesta se organiza en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial, talleres y juegos.

    Vidas Submarinas propone un recorrido por distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, cada día se ofrecerán tres talleres: a las 17:00 un taller de arena kinética pensado para chicos y chicas de 2 a 7 años; a las 18:00 un taller de arte y tecnología; y a las 19:00 un taller de robótica, ambos a cargo del equipo de Androbots (robótica educativa) y destinados a chicos y chicas de entre 7 y 12 años.

    También habrá dos actividades especiales para conocer sobre soberanía y explorar vocaciones científicas, los martes 27 de enero y 10 de febrero. Estas se llevarán a cabo con profesionales de primer nivel. Estarán las científicas Carolina Germinario, Licenciada y Profesora en Historia, Magister en Historia de América y Diplomada en Estudios de Malvinas y Atlántico Sur; Eleonora Verón, Licenciada y Profesora en Geografía, Doctora en Geografía y Doctora en Ciencias; y los cuatro especialistas marplatenses que estuvieron en la expedición submarina: Nahuel Farías, Licenciado y Doctor en Biología; Emiliano Ocampo, Licenciado en Genética y Doctor en Biología; Florencia Matusevich, Licenciada en Ciencias Biológicas; y Ezequiel Mabragaña, Doctor en Ciencias Biológicas, Especialista en Pesquerías Marinas, Licenciado en Ciencias Biológicas.

    Embed - CONICET Mar del Plata on Instagram: "¿Seguis enganchado con el streaming del CONICET en las profundidades del mar? ¡No te podés perder Vidas Submarinas! Este viernes 16 llega al Museo MAR esta muestra de ciencia, arte y soberanía para conocer más sobre la histórica expedición y todos los descubrimientos que hicieron nuestros científicos y científicas en el cañón submarino Mar del Plata. ¡Una experiencia sensorial para toda la familia, con juegos y talleres para los más chicos! ¡Disfrutala de martes a domingos, de 15 a 21 hrs!"
    View this post on Instagram

    Desde el museo MAR de Mar del Plata

    Desde el Museo Mar, a poco de inaugurar la muestra, señalaron: "Vidas Submarinas llega muy pronto a nuestro Museo, como un puente entre la ciencia y la comunidad, para poner en valor el trabajo de nuestras instituciones científicas y sus profesionales de diferentes ramas, a la vez que incorpora elementos sensoriales, lúdicos y emotivos que acompañan el recorrido con ojos de asombro y pasión por la naturaleza. La iniciativa se consolida como una política pública que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a bonaerenses y turistas, poniendo especial énfasis en incentivar las vocaciones científicas".

    La iniciativa de esta muestra es un trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, articulado entre el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Aubasa, la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia, y el Conicet Mar del Plata.

    El Museo MAR está ubicado en Avenida Félix U. Camet y la calle López de Gomara, en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata.

    La muestra será inaugurada este viernes 16 de enero, y podrá visitarse de martes a domingos, de 15 a 21. Para más información, seguir las redes sociales del Museo MAR y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. (DIB)

    Temas
    Seguí leyendo

    Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    Guerrico se viste de fiesta: comienzan los Carnavales 2026 en el Partido de Pergamino

    Urquiza y la región palpitan una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    Pergamino celebró el talento regional en la final de Talentos en Escena

    Series verticales: el fenómeno que está cambiando la forma de contar historias

    La Fiesta Provincial de la Estaca vuelve a Acevedo con música, tradición y sabor criollo

    Los 15 filmes más esperados del año 2026: de La Odisea a El diablo viste a la moda 2

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Tom y Jerry: La brújula mágica, ideal para disfrutar en familia. video
    Entretenimiento

    Tom y Jerry: La brújula mágica y Exterminio: el templo de huesos encabezan la nueva cartelera

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este viernes y durante el fin de semana, continúan las actividades impulsadas por la Cámara de Turismo, con propuestas gratuitas y pensadas para disfrutar en familia en el Centro de Comercio e Industria. 

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio
    En la Fiscalía esclarecieron el robo e indagaron al sospechoso que fue aprehendido por la Policía.

    Detuvieron al sospechoso de robar una moto estacionada en pleno centro de Pergamino

    Le rompieron el auto al administrador de un grupo de Whatsapp que sacó a un integrante por mensajes inapropiados.

    Lo sacaron del grupo de Whatsapp del barrio y le rompió el auto al administrador

    El camión Ford Cargo volcó en el cantero central de la autopista de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 222, tras una descompensación del conductor, que fue asistido por SAME y Corredores Viales.

    Un camionero habría sufrido una descompensación y volcó en la autopista de la ruta 8 sin provocar heridos

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia

    Seguridad vial: en la primera quincena de enero, casi mil conductores fueron sancionados por alcoholemia