    • Maiztegui propuso destinar $100 millones ahorrados por el Municipio a microcréditos para emprendedores

    El concejal presentó una ordenanza para usar el ahorro generado en 2025 tras el cierre de secretarías y reordenamiento del gasto.

    4 de marzo de 2026 - 10:35
    Ignacio Maiztegui. Concejal del bloque PRO - Hechos

    LAOPINION

    El concejal pergaminense Ignacio Maiztegui anunció a través de un video en sus redes sociales que presentará un proyecto de ordenanza para incrementar en 100 millones de pesos la partida del programa “Microcréditos Potenciate”. La iniciativa prevé reforzar el fondo existente durante el ejercicio 2026.

    alcohol cero: multas millonarias y retiro de licencia para quienes no quieran hacer el test

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    El contenido del proyecto

    La iniciativa propone incrementar en $100.000.000 la partida asignada al fondo de Microcréditos Potenciate para el ejercicio 2026.

    No se plantean modificaciones operativas ni cambios en los requisitos del programa, sino exclusivamente una ampliación presupuestaria.

    El programa “Microcréditos Potenciate” fue creado en 2025 mediante la Ordenanza 10082/25 y depende de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo.

    En los fundamentos del nuevo proyecto se menciona que la iniciativa tuvo “excelente recepción” y que se enmarca en una política de acompañamiento a emprendedores dentro del Partido de Pergamino.

    También se señala el crecimiento del sector emprendedor en los últimos años, especialmente durante la pandemia y la etapa posterior, y se destacan las ferias realizadas en el Parque de las Américas y el funcionamiento del Club de Emprendedores.

    El origen de los fondos

    En los considerandos se indica que durante 2025 el Gobierno municipal avanzó en una reestructuración del organigrama, mediante la cual las Secretarías de Tierras y Vivienda y de Producción pasaron a depender de otras áreas.

    De acuerdo con el proyecto, esa reorganización produjo un ahorro anual estimado en 100 millones de pesos. La propuesta consiste en destinar ese monto a la ampliación del fondo de microcréditos.

    Próximos pasos

    El concejal anticipó que el proyecto será presentado formalmente en el Honorable Concejo Deliberante en los próximos días.

    Una vez ingresado, deberá ser girado a comisión para su análisis antes de un eventual tratamiento en el recinto.

