Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente

Los Veleros Producciones vuelve a poner a Pergamino en el mapa teatral bonaerense con la obra Quiénáy, de Raúl Kreig, dirigida por Facundo Cruz, seleccionada para participar de la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente, organizada por el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) y realizada en la ciudad de La Plata.
La participación se concreta tras el destacado paso de la obra en la Fiesta Regional de Teatro Independiente, celebrada en Pergamino durante mayo de este año, donde Quiénáy resultó ganadora y obtuvo tres premios fundamentales:
-Mejor Actriz: Meme Santoro y Brenda Ré.
-Mejor Dirección: Facundo Cruz.
-Obra seleccionada para representar a la región en la Fiesta Provincial.
El elenco se completa con Judith Gómez Tuero, Paula Riera, Lucía Tiseyra e Ivana Nime, quienes dan vida a las cinco hermanas que habitan el universo íntimo, poético y sensorial de la pieza.
La propuesta escénica se potencia con el diseño sonoro, música original y asistencia técnica de Enzo Duarte, las máscaras y objetos creados por Paula Schenone y el vestuario diseñado por Nicasio Alvarez.
La presencia de Los Veleros Producciones
La función de Quiénáy tuvo lugar en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, este jueves 27 a las 10:30, en el marco de una programación que reúne a los grupos más destacados del teatro independiente de la provincia. Además, el elenco participará de intercambios, asambleas, talleres y desmontajes, instancias clave para el encuentro, la profesionalización y la construcción colectiva.
La presencia de Los Veleros en esta edición refuerza una trayectoria de más de una década: es la tercera vez que una obra de la compañía representa a Pergamino en la Fiesta Provincial; en 2013, con “Caperucita, un espectáculo feroz”; en 2018, con “El viento en un violín”; y en 2025, con “Quiénáy”.
La participación en la Fiesta Provincial constituye un espacio de visibilidad, legitimación y circulación para los grupos independientes, permitiendo tender redes entre artistas, salas y ciudades, y fortaleciendo el tejido teatral de toda la provincia de Buenos Aires.