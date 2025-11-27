Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente

Quiénáy. Es la tercera vez que una obra de Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la Fiesta Provincial de Teatro Independiente.

Los Veleros Producciones vuelve a poner a Pergamino en el mapa teatral bonaerense con la obra Quiénáy , de Raúl Kreig , dirigida por Facundo Cruz , seleccionada para participar de la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente , organizada por el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) y realizada en la ciudad de La Plata .

La participación se concreta tras el destacado paso de la obra en la Fiesta Regional de Teatro Independiente , celebrada en Pergamino durante mayo de este año, donde Quiénáy resultó ganadora y obtuvo tres premios fundamentales:

-Obra seleccionada para representar a la región en la Fiesta Provincial.

El elenco se completa con Judith Gómez Tuero, Paula Riera, Lucía Tiseyra e Ivana Nime, quienes dan vida a las cinco hermanas que habitan el universo íntimo, poético y sensorial de la pieza.

La propuesta escénica se potencia con el diseño sonoro, música original y asistencia técnica de Enzo Duarte, las máscaras y objetos creados por Paula Schenone y el vestuario diseñado por Nicasio Alvarez.

La presencia de Los Veleros Producciones

La función de Quiénáy tuvo lugar en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, este jueves 27 a las 10:30, en el marco de una programación que reúne a los grupos más destacados del teatro independiente de la provincia. Además, el elenco participará de intercambios, asambleas, talleres y desmontajes, instancias clave para el encuentro, la profesionalización y la construcción colectiva.

La presencia de Los Veleros en esta edición refuerza una trayectoria de más de una década: es la tercera vez que una obra de la compañía representa a Pergamino en la Fiesta Provincial; en 2013, con “Caperucita, un espectáculo feroz”; en 2018, con “El viento en un violín”; y en 2025, con “Quiénáy”.

La participación en la Fiesta Provincial constituye un espacio de visibilidad, legitimación y circulación para los grupos independientes, permitiendo tender redes entre artistas, salas y ciudades, y fortaleciendo el tejido teatral de toda la provincia de Buenos Aires.