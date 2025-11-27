jueves 27 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente

    Los Veleros Producciones participó con la la premiada obra Quiénáy, este jueves en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata.

    27 de noviembre de 2025 - 11:41
    Quiénáy. Es la tercera vez que una obra de Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la Fiesta Provincial de Teatro Independiente.

    Quiénáy. Es la tercera vez que una obra de Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la Fiesta Provincial de Teatro Independiente.

    LOS VELEROS PRODUCCIONES
    Lee además
    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz).  
    Cultura y espectáculos

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina
    El Conservatorio de Música Pergamino  invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.
    Cultura y educación

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    La participación se concreta tras el destacado paso de la obra en la Fiesta Regional de Teatro Independiente, celebrada en Pergamino durante mayo de este año, donde Quiénáy resultó ganadora y obtuvo tres premios fundamentales:

    -Mejor Actriz: Meme Santoro y Brenda Ré.

    -Mejor Dirección: Facundo Cruz.

    -Obra seleccionada para representar a la región en la Fiesta Provincial.

    El elenco se completa con Judith Gómez Tuero, Paula Riera, Lucía Tiseyra e Ivana Nime, quienes dan vida a las cinco hermanas que habitan el universo íntimo, poético y sensorial de la pieza.

    La propuesta escénica se potencia con el diseño sonoro, música original y asistencia técnica de Enzo Duarte, las máscaras y objetos creados por Paula Schenone y el vestuario diseñado por Nicasio Alvarez.

    La presencia de Los Veleros Producciones

    La función de Quiénáy tuvo lugar en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, este jueves 27 a las 10:30, en el marco de una programación que reúne a los grupos más destacados del teatro independiente de la provincia. Además, el elenco participará de intercambios, asambleas, talleres y desmontajes, instancias clave para el encuentro, la profesionalización y la construcción colectiva.

    La presencia de Los Veleros en esta edición refuerza una trayectoria de más de una década: es la tercera vez que una obra de la compañía representa a Pergamino en la Fiesta Provincial; en 2013, con “Caperucita, un espectáculo feroz”; en 2018, con “El viento en un violín”; y en 2025, con “Quiénáy”.

    La participación en la Fiesta Provincial constituye un espacio de visibilidad, legitimación y circulación para los grupos independientes, permitiendo tender redes entre artistas, salas y ciudades, y fortaleciendo el tejido teatral de toda la provincia de Buenos Aires.

    Temas
    Seguí leyendo

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    Rock en el Ferro: a puro sonido local en el anfiteatro de Sarmiento y España

    Tres grandes estrenos y una promo especial en Cinema Pergamino

    Pergamino se llena de actividades este fin de semana largo: música, teatro, cine y arte para todos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Marcos Emanuel presenta Viaje en el Museo Municipal de Bellas Artes antes de su show en Café La Humedad

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tragamonedas

    Cómo ajustar la estrategia cuando el premio mayor sigue creciendo
    La Feria solidaria tendrá lugar en el Centro de Día Esperanza de Pasaje Aníbal Troilo al 200.

    Feria Esperanza en Pergamino: un gesto solidario para transformar el espacio de quienes más lo necesitan

    La Legislatura Bonaerense aprobó el presupuesto. falta el endeudamiento

    Kicillof logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero el endeudamiento quedó en suspenso

    Quiénáy. Es la tercera vez que una obra de Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la Fiesta Provincial de Teatro Independiente.
    Cultura y espectáculos

    Los Veleros Producciones representa a Pergamino en la 39ª Fiesta Provincial de Teatro Independiente

    La Provincia de Buenos Aires dio un paso fundamental para el futuro energético del partido de San Pedro al confirmar la inclusión de la obra de la nueva Subestación Transformadora de 132 kV y 60 MVA dentro del Presupuesto Provincial 2026.

    San Pedro: la Provincia confirma la obra de la nueva subestación de 132 kV en el Presupuesto 2026