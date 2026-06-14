Aprovechó el partido de la Selección para traer cocaína y terminó detenido y condenado

A Roldan le secuestraron cocaína y en el departamento tenía la misma sustancia estupefacientes en un envoltorio similar y elementos de corte.

Aquella noche del 9 de julio de 2024, la atención de millones de argentinos estaba concentrada en un mismo lugar: la pantalla de un televisor. La Selección nacional disputaba ante Canadá una de las semifinales de la Copa América y las calles aparecían mucho más tranquilas de lo habitual. El frío del invierno reforzaba la postal de hogares cerrados, familias reunidas y escasa circulación en la vía pública.

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Mientras Julián Álvarez ya había marcado el primer gol argentino y la expectativa crecía de cara al segundo tiempo, en Pergamino se desarrollaba una historia completamente distinta. Lejos de los festejos futboleros, efectivos de la Policía Federal Argentina aguardaban la llegada de un sospechoso que, según información de inteligencia criminal, regresaría desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transportando cocaína destinada a la comercialización local.

La investigación había sido comunicada al entonces fiscal a cargo de las causas de narcomenudeo, Francisco Furnari, quien junto al ayudante fiscal Juan Tomás Godoy avaló un operativo encubierto para interceptar al sospechoso apenas arribara a la ciudad.

Lo que ocurrió después derivó en una persecución policial, el secuestro de estupefacientes, un allanamiento de urgencia y, finalmente, en una condena que acaba de quedar plasmada en una sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino.

Operativo encubierto

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Los investigadores tenían información concreta. De acuerdo con los datos reunidos por la Policía Federal, un hombre llegaría esa noche desde Buenos Aires transportando clorhidrato de cocaína para distribuir por dosis en Pergamino.

Por ese motivo se dispuso una vigilancia discreta en distintos puntos de la ciudad. Los efectivos aguardaron durante varias horas el arribo del sospechoso mientras el partido entre Argentina y Canadá concentraba la atención pública.

Poco después de las 21:00 apareció el vehículo bajo observación. Se trataba de un Fiat Cronos que ingresó al complejo habitacional Ágora, sobre avenida Pellegrini al 3600.

Los policías intentaron interceptarlo, pero el conductor advirtió la presencia de los móviles y reaccionó de inmediato. Lejos de detenerse, aceleró bruscamente e inició una fuga por calles internas del sector residencial.

La maniobra sorprendió incluso a algunos vecinos que seguían el encuentro deportivo desde sus departamentos sin imaginar que, a pocos metros, se estaba desarrollando una persecución vinculada a una investigación por narcotráfico.

Huida en contramano

La fuga se extendió apenas algunas cuadras, pero fue intensa. El conductor avanzó en contramano intentando escapar del cerco policial montado por los efectivos federales.

Durante esa maniobra arrojó por la ventanilla un paquete que posteriormente sería recuperado por los investigadores. El envoltorio cayó en una zanja y contenía 85,2 gramos de clorhidrato de cocaína semicompacta.

La estrategia buscaba eliminar una de las principales evidencias en su contra. Sin embargo, los agentes observaron toda la secuencia y lograron recuperar la sustancia antes de concretar la aprehensión.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y el conductor reducido. En su poder secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular que luego sería incorporado a la investigación.

La novedad fue comunicada inmediatamente a la Fiscalía, que evaluó la situación y decidió avanzar sobre el lugar donde residía el sospechoso ante el riesgo de que desaparecieran otras pruebas relevantes.

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Allanamiento urgente

Ante el peligro en la demora, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento de urgencia para ingresar al departamento que ocupaba el imputado dentro del mismo complejo habitacional.

El procedimiento se concretó pocas horas después en la unidad 206 del edificio Tarumá.

Lo que encontraron en el interior reforzó las sospechas iniciales. Los efectivos secuestraron una balanza de precisión con restos de cocaína, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de dosis, tijeras con vestigios de sustancia estupefaciente y restos de cintas de embalar compatibles con las utilizadas para envolver el paquete descartado durante la persecución.

También hallaron dinero en efectivo oculto dentro de un placard. Para los investigadores, aquellos elementos resultaban compatibles con una actividad de acondicionamiento y distribución de droga destinada al mercado minorista local.

La pesquisa incorporó además declaraciones testimoniales que terminaron de consolidar la acusación. Uno de los testigos identificó al sospechoso como proveedor habitual de sustancias prohibidas y describió detalles del departamento donde se realizaban las operaciones de fraccionamiento.

Los investigadores también reunieron información sobre viajes frecuentes del acusado a la Ciudad de Buenos Aires. Según los testimonios incorporados a la causa, allí adquiría cocaína a valores inferiores a los del mercado pergaminense para luego distribuirla entre consumidores locales.

Sentencia condenatoria

SENTENCIA ANDRES ROLDAN - Juez Guillermo BURRONE Sentencia condenatoria del Tribunal oral en lo Criminal 1 a Andrés Roldán por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. LA OPINION

Casi dos años después de aquella noche de invierno, la investigación llegó a su etapa final.

El juez Guillermo Burrone, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Andrés Héctor Roldán por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La sentencia estableció una pena de cuatro años de prisión, una multa de 4.455.000 pesos y el decomiso del automóvil utilizado durante el episodio investigado.

Se trata del Fiat Cronos dominio AG332ZH, que será puesto a disposición de la Fiscalía bonaerense una vez que la resolución adquiera firmeza.

El magistrado también ordenó la destrucción de la droga secuestrada y el destino legal correspondiente para el dinero incautado durante los procedimientos.

Arresto domiciliario

Al momento de resolver la modalidad de cumplimiento de la pena, el juez tuvo en consideración la edad y el estado de salud del condenado.

Roldán tiene 75 años de edad. Durante el proceso fue identificado formalmente como comerciante.

Diversos testimonios señalaron además que era copropietario de una remisería ubicada sobre avenida Colón, actividad que desarrollaba junto a uno de sus hijos. Además, sería prestamista; de acuerdo a trascendidos.

Por esa razón, y teniendo en cuenta las circunstancias personales evaluadas durante el proceso, el Tribunal dispuso que la condena sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda de calle Fragata Sarmiento.

Así concluyó una investigación que comenzó en una noche helada de feriado nacional, mientras la mayoría de los pergaminenses seguía las alternativas de la Selección Argentina. En medio de los festejos por la clasificación al partido decisivo de la Copa América, una persecución policial que pasó casi inadvertida para la comunidad terminó destapando una maniobra de abastecimiento y comercialización de cocaína que ahora tiene sentencia firme en primera instancia.