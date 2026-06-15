Choque múltiple en ruta 8 y 25 de Mayo: tres vehículos involucrados y varios heridos leves en Pergamino

Un choque múltiple ocurrido durante la madrugada de este lunes en la intersección de ruta nacional 8 y calle 25 de Mayo movilizó a los servicios de emergencia de Pergamino. Tres vehículos se vieron involucrados en el siniestro vial, que dejó varios heridos leves, importantes daños materiales y el vuelco de uno de los rodados.

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El hecho se registró alrededor de las 3:30, cuando por circunstancias que son materia de investigación colisionaron una camioneta Ford Ranger , una Ford EcoSport y un automóvil Volkswagen Polo en una encrucijada de la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el impacto fue de gran magnitud y provocó severos daños en las carrocerías de los tres vehículos. Como consecuencia de la violencia de la colisión, uno de los rodados terminó volcado sobre la calzada, generando una compleja situación que requirió la inmediata intervención de los equipos de emergencia.

Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona alertaron rápidamente a los servicios de asistencia, que acudieron para brindar auxilio a los ocupantes y asegurar el sector afectado.

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Heridos leves trasladados

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En la Ford Ranger viajaban un hombre de 43 años junto a tres acompañantes, entre ellos una niña de 9 años. Todos fueron evaluados por los equipos sanitarios que concurrieron al lugar y se determinó que no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

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Por otra parte, los ocupantes de la Ford EcoSport, dos hombres domiciliados en Pergamino, sufrieron lesiones leves y diversas escoriaciones. Ambos fueron trasladados al Hospital San José para una evaluación médica más exhaustiva y la realización de estudios preventivos.

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Asimismo, el conductor del Volkswagen Polo, un hombre de 56 años, también fue derivado al centro de salud municipal con lesiones leves, aunque fuera de peligro.

Operativo de emergencia

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Tras el choque múltiple, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal sanitario. Los rescatistas desarrollaron tareas de asistencia a los involucrados, prevención de riesgos y control del tránsito mientras se realizaban las primeras pericias.

La presencia de combustible, restos de carrocería y uno de los vehículos volcados obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en el sector.

Investigación del siniestro vial

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Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que desencadenaron el siniestro vial. Los investigadores procuran determinar la mecánica del choque y establecer cómo se produjo la secuencia de impactos entre los tres vehículos.

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Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que reunirán testimonios, registros y pericias técnicas para reconstruir el episodio ocurrido en la madrugada de este lunes en el cruce de ruta 8 y 25 de Mayo.

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Instrucción judicial

La instrucción judicial, por la calificación de lesiones culposas, está a cargo del fiscal Francisco Furnari que subroga la Unidad Funcional de instrucción y Juicio 5.