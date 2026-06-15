lunes 15 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Choque múltiple en ruta 8 y 25 de Mayo: tres vehículos involucrados y varios heridos leves en Pergamino

    Un choque múltiple en ruta 8 y 25 de Mayo movilizó a rescatistas, Policía y ambulancias. Tres vehículos colisionaron y hubo heridos leves.

    15 de junio de 2026 - 11:38
    choque-multiple-ruta-8-y-25-de-mayo-pergamino-000

    Un choque múltiple ocurrido durante la madrugada de este lunes en la intersección de ruta nacional 8 y calle 25 de Mayo movilizó a los servicios de emergencia de Pergamino. Tres vehículos se vieron involucrados en el siniestro vial, que dejó varios heridos leves, importantes daños materiales y el vuelco de uno de los rodados.

    Lee además
    El auto Peugeot 208 fue secuestrado en cercanías del barrio donde asaltaron a la mujer.

    Condenaron a uno de los autores del asalto a una mujer en el barrio La Guadalupe
    A Roldan le secuestraron cocaína y en el departamento tenía la misma sustancia estupefacientes en un envoltorio similar y elementos de corte.

    Aprovechó el partido de la Selección para traer cocaína y terminó detenido y condenado

    El hecho se registró alrededor de las 3:30, cuando por circunstancias que son materia de investigación colisionaron una camioneta Ford Ranger, una Ford EcoSport y un automóvil Volkswagen Polo en una encrucijada de la zona sur de la ciudad.

    Choque múltiple en ruta 8

    choque-multiple-ruta-8-y-25-de-mayo-pergamino-001

    De acuerdo con la información recabada en el lugar, el impacto fue de gran magnitud y provocó severos daños en las carrocerías de los tres vehículos. Como consecuencia de la violencia de la colisión, uno de los rodados terminó volcado sobre la calzada, generando una compleja situación que requirió la inmediata intervención de los equipos de emergencia.

    Vecinos y automovilistas que transitaban por la zona alertaron rápidamente a los servicios de asistencia, que acudieron para brindar auxilio a los ocupantes y asegurar el sector afectado.

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (3)

    Heridos leves trasladados

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (11)

    En la Ford Ranger viajaban un hombre de 43 años junto a tres acompañantes, entre ellos una niña de 9 años. Todos fueron evaluados por los equipos sanitarios que concurrieron al lugar y se determinó que no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (10)

    Por otra parte, los ocupantes de la Ford EcoSport, dos hombres domiciliados en Pergamino, sufrieron lesiones leves y diversas escoriaciones. Ambos fueron trasladados al Hospital San José para una evaluación médica más exhaustiva y la realización de estudios preventivos.

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (12)

    Asimismo, el conductor del Volkswagen Polo, un hombre de 56 años, también fue derivado al centro de salud municipal con lesiones leves, aunque fuera de peligro.

    Operativo de emergencia

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (6)

    Tras el choque múltiple, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal sanitario. Los rescatistas desarrollaron tareas de asistencia a los involucrados, prevención de riesgos y control del tránsito mientras se realizaban las primeras pericias.

    La presencia de combustible, restos de carrocería y uno de los vehículos volcados obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en el sector.

    Investigación del siniestro vial

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (5)

    Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que desencadenaron el siniestro vial. Los investigadores procuran determinar la mecánica del choque y establecer cómo se produjo la secuencia de impactos entre los tres vehículos.

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (8)

    Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que reunirán testimonios, registros y pericias técnicas para reconstruir el episodio ocurrido en la madrugada de este lunes en el cruce de ruta 8 y 25 de Mayo.

    choque-multiple-ruta-8-25-de-mayo-pergamino (2)

    Instrucción judicial

    La instrucción judicial, por la calificación de lesiones culposas, está a cargo del fiscal Francisco Furnari que subroga la Unidad Funcional de instrucción y Juicio 5.

    Temas
    Seguí leyendo

    Condenaron a uno de los autores del asalto a una mujer en el barrio La Guadalupe

    Aprovechó el partido de la Selección para traer cocaína y terminó detenido y condenado

    Vinculan a un joven investigado por el robo de ladrillos y con el hurto en el centro comunitario Casa Pueblo

    Quedaron detenidos los sujetos que entraron a robar en la Cooperativa Eléctrica

    Allanamiento en las 512 Viviendas: imputaron a una ladrona por dos hurtos a remiseros en Pergamino

    Un ladrón robó la moto de una mujer que se encontraba en el consultorio de un centro de estética

    Denegaron la excarcelación a los ocho policías de Colón y el civil por cobrar coimas por transferencias

    Una mujer corrió, siguió y señaló a la Policía hasta interceptar al ladrón que le arrebató la cartera

    Condenan a un joven por los asaltos a sus padres y vecinos para comprar drogas y fugarse de la comisaría

    Abuso sexual de una menor en Colón: la defensa del condenado pidió ejercer el derecho a réplica tras el fallo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El automóvil Toyota volcó y provocó la muerte de dos mujeres adolescentes.

    Conmoción en Córdoba: seis amigos salieron a bailar, volcaron cuando volvían y dos de ellos murieron
    La madre es la principal sospechosa del homicidio. Pamela Magalí Gauna murió por la lesión letal provocada por una puñalada.

    Crimen en Chaco: detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de una puñalada

    Gaspi murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro en la mañana de este domingo.

    Cómo será el proceso para repatriar el cuerpo de Gaspi a la Argentina tras el accidente en Río de Janeiro

    Los mini hoteles Box Flash que llegarían a las estaciones de servicio de las rutas de Argentina. 
    Tendencias

    Box Flash: Las estaciones de servicio podrían sumar mini hoteles para viajeros

    Choque múltiple en ruta 8 y 25 de Mayo: tres vehículos involucrados y varios heridos leves en Pergamino

    Choque múltiple en ruta 8 y 25 de Mayo: tres vehículos involucrados y varios heridos leves en Pergamino