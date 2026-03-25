Los bancos en San Nicolás retoman el horario habitual de atención desde este miércoles

Las sucursales de entidades bancarias que operan en San Nicolás retomarán este miércoles su horario habitual de atención al público, luego de varios meses en los que funcionaron con el esquema de verano. Google

Los bancos de la ciudad de San Nicolás retomaron este miércoles su horario habitual de atención al público, luego de varios meses bajo el esquema de verano. Desde ahora, las entidades abrirán de 10:00 a 15:00, franja que se mantendrá vigente durante el resto del año.

Nuevo horario bancario en San Nicolás tras el fin del esquema de verano Las instituciones bancarias locales dejaron atrás el horario reducido que regía desde el 1º de diciembre, cuando atendían de 8 a 13 horas debido a las altas temperaturas. Ese esquema finalizó el domingo 22 de marzo, conforme a lo dispuesto por el Gobierno bonaerense, dando paso al regreso del horario habitual.

Qué deben tener en cuenta los clientes para realizar trámites presenciales El cambio implica que los usuarios deberán reorganizar sus gestiones presenciales dentro del nuevo horario de 10 a 15. Esto afecta especialmente a quienes realizaban trámites en las primeras horas del día, ya que ahora la atención comienza más tarde.

Canales digitales y cajeros automáticos siguen operando con normalidad Como ocurre habitualmente, los servicios digitales de los bancos y la red de cajeros automáticos continúan funcionando sin interrupciones. Estas alternativas permiten realizar operaciones durante las 24 horas, incluso en días no laborables o fuera del horario de atención en sucursales.

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