Julia Riera sigue firme en Alemania y ya está en semifinales

Julia Riera continúa firme en el torneo ITF W50 de Stuttgart-Vaihingen , Alemania, y este viernes dio un nuevo paso en su gira europea al clasificarse a las semifinales del torneo que reparte 40.000 dólares en premios.

La pergaminense, de 24 años, ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA y tercera preclasificada del certamen, derrotó en los cuartos de final a la georgiana Ekaterine Gorgodze (217ª del mundo y sexta favorita) por 3-6, 6-3 y 6-0 , luego de una remontada en la que fue de menor a mayor hasta dominar con claridad el tercer set.

Con este triunfo, “Juli” Riera alcanzó su cuarta semifinal de la temporada . Anteriormente había llegado a esta instancia en los torneos W35 de Boca Ratón, W50 de Chihuahua y W100 de Indian Harbour , ratificando su positiva temporada en torneos del circuito ITF.

Después de ceder el primer parcial por 6-3 frente a una rival de experiencia como Gorgodze, Riera reaccionó con personalidad. Igualó el partido al quedarse con el segundo set por 6-3 y en el parcial decisivo desplegó su mejor tenis para imponerse por un contundente 6-0, sellando su clasificación a las semifinales.

La pergaminense sigue creciendo partido a partido en el certamen alemán. El miércoles en la primera ronda había superado a la rumana Elena Ruxandra Bertea (269ª) por 6-3 y 7-5, mientras que el jueves se anotó otro triunfo al eliminar en los octavos de final a la experimentada española Nuria Párrizas Díaz, Top 50 del mundo en 2022, por 6-3 y 6-4.

Por un lugar en la final

En semifinales, Riera enfrentará este sábado a la ucraniana Anastasiia Sobolieva, ubicada en el puesto 249 del ranking mundial, quien este viernes eliminó en cuartos de final a la argentina Martina Capurro Taborda (250 ª) con un contundente 6-2 y 6-2. Sobolieva llega con confianza, aunque la pergaminense atraviesa una buena semana en su vuelta al polvo de ladrillo y buscará dar otro paso para disputar su tercera final del año.

La única argentina en carrera

Con su clasificación a las semifinales, Julia Riera quedó como la única representante argentina con vida en el torneo alemán. Además de la eliminación de Martina Capurro frente a Sobolieva, este viernes también quedó en el camino María Lourdes Carlé, 232 ª y octava preclasificada, quien perdió ante la italiana Lisa Pigato (133ª del ranking y máxima favorita al título) por 6-4 y 6-3.

Riera intentará ahora mantener el nivel que viene mostrando esta semana para meterse en la definición del W50 de Stuttgart-Vaihingen y seguir sumando puntos importantes en el ranking mundial, con el objetivo de consolidar su ascenso.