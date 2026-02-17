Pergamino se conecta con la verdadera Italia: la experiencia de Scuola Nuova Arcadia

Pergamino recibió en los últimos días a Federico D’Aurizio, fundador de la escuela Scuola Nuova Arcadia , quien presentó una propuesta de viajes de estudio e inmersión cultural en Italia que ya comenzó a difundirse en la ciudad a través del Centro Económico Italo Argentino , institución creada hace un año bajo la presidencia de Lidia Piatti y que trabaja de manera simultánea con la Cámara de Comercio de Rosario .

La iniciativa propone mucho más que aprender italiano: invita a vivir la experiencia auténtica de un pequeño pueblo en la región de Abruzzo, en el corazón geográfico de Italia.

“Scuola Nuova Arcadia se encuentra en Casalbordino, un pequeño pueblo en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, una región donde nació la poesía, el arte, la cultura”, explicó Federico durante su paso por Pergamino.

La escuela funciona en Casalbordino, una localidad de aproximadamente 100 mil habitantes, con todos los servicios y excelente conectividad. “Está a pocos kilómetros de Roma y desde allí se desarrolla la vida del estudiante. Visitamos toda Italia, pero el alumno vive en el pueblo, en contacto con su gente. Es una inmersión total”, detalló.

Federico fue claro al marcar la diferencia con el turismo tradicional: “Hace casi 20 años que frecuento la Argentina y puedo decir que la verdadera Argentina no es Recoleta o Palermo. Conozco los pueblos de Santa Fe y Buenos Aires y eso es la verdadera Argentina. Lo mismo pasa en Italia: Roma, Venezia o Florencia son maravillosas, pero están hechas a medida del turista. La verdadera Italia es otra”.

El objetivo es simple y profundo a la vez: “Que el estudiante viva como un italiano”.

Turismo de raíces

La propuesta cobra especial sentido en Argentina, donde la herencia italiana es parte de la identidad colectiva.

“La herencia italiana aquí es muy grande. Creo que un 40 por ciento de la población argentina tiene ascendencia italiana. Todos tienen un abuelo, un papá o un vecino italiano. Es un viaje deseado para conocer las raíces”, afirmó.

Federico remarcó que comenzó a trabajar con el llamado “turismo de las raíces” hace más de 13 años, antes de que se popularizara el concepto. “Este viaje es justamente eso: volver y redescubrir los propios orígenes”.

Estudiar el idioma… viviéndolo

La propuesta combina 80 horas de cursos intensivos con experiencias cotidianas que refuerzan el aprendizaje.

“En un 90 por ciento nuestros alumnos ya conocen Italia, ya hicieron el viaje turístico clásico. Al segundo o tercer viaje quieren algo diferente, y eso es lo que ofrecemos”, explicó.

Las clases comienzan a las 9:00, con una pausa a las 11:00 para tomar un capuchino —“al lado de la escuela está una de las heladerías más antiguas de Italia, que cumplió 97 años”— y continúan hasta las 13:00. Dos veces por semana se suman actividades culturales por la tarde.

“Ofrecemos 80 horas de curso intensivo, pero se pasan volando porque la didáctica es dinámica, pensada para adultos, combinando teoría y práctica”, sostuvo.

Y aclaró: “Si nunca estudiaste italiano, mejor. El alumno llega ‘virgen’ y aprende desde cero. De todos modos, hacemos un test de nivelación y lo ubicamos en la clase correspondiente”.

Casas particulares y vida de pueblo

Los estudiantes se alojan en casas particulares equipadas, generalmente segundas viviendas de familias italianas.

“Son casas con cocina, baño, ropa blanca. Normalmente para cuatro personas, aunque hay más grandes. Uno puede hacer su vida como si fuera su casa”, detalló.

Pero el verdadero diferencial está en la experiencia cotidiana: “Ofrecemos toda la cultura italiana: cazar trufas en el bosque, visitar una fábrica de pastas, una vinícola, una aceitera, hablar con el vecino, con los viejitos que cuentan que su madre nació en Argentina y volvió a Italia. Es toda la cultura”.

Y si la estación lo permite, la playa está a solo seis kilómetros. “Van en micro urbano, vuelven y toman un aperitivo en el bar de la plaza. Y en la fiesta de la escuela… se baila cumbia”, contó entre risas.

“El argentino es muy alegre, te resuelve la fiesta, mete una cumbia y se levantan todos a bailar. Dan alegría. También tienen los defectos de los italianos: se enojan, son gritones, pero eso los hace familiares”.

Una propuesta abierta a adultos y familias

Federico define la escuela como “una óptima manera de conocer o reconocer Italia, de manera inteligente y accesible para todos: grandes, adultos y familias. Un viaje diferente, un viaje a las raíces, un viaje experiencial”.

Desde Pergamino, el Centro Económico Italo Argentino impulsa la primera salida grupal.

Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italo Argentino, confirmó: “El paquete ya está armado. Salimos el 28 de junio porque las clases comienzan los primeros días de julio. Hay cursos por 15 días o por un mes. Incluye aéreo, alojamiento, cursos, excursiones, traslados y seguro médico”.

Los interesados pueden comunicarse al 2477-593102.

Con esta iniciativa, Pergamino no solo fortalece su vínculo con Italia, sino que ofrece a sus vecinos la posibilidad de vivir —y sentir— la auténtica esencia italiana. Porque a veces, para entender quiénes somos, hay que volver a donde todo comenzó.