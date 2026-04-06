Otoño en escena en Pergamino: lunes gris, lluvioso y ventoso, la antesala de una semana fresca

El pluviómetro indica que cayeron poco más de 20 milímetros en Pergamino hasta el momento.

El otoño finalmente se impuso en Pergamino y lo hizo con todas sus características: cielo cubierto, temperaturas en descenso y lluvias que marcaron el pulso del inicio de la semana. Este lunes amaneció gris, frío y lluvioso, configurando un escenario típico de la estación.

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Las precipitaciones se hicieron presentes durante la madrugada y continuaron a lo largo de la mañana, dejando hasta el momento un acumulado de 21 milímetros. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , no se descartan nuevas lluvias durante el resto de la jornada, e incluso la posibilidad de alguna tormenta de intensidad en las últimas horas del día.

A este panorama se suma la llegada del viento sur, que comenzará a intensificarse hacia la tarde-noche con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, acentuando la sensación de frío.

Para este martes, el organismo nacional prevé condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día. El viento sur volverá a ser un factor determinante, con ráfagas intensas que mantendrán el ambiente fresco.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada con una mínima de 16 grados y una máxima que rondará los 21, sin grandes variaciones térmicas.

Mitad de semana con mejoras graduales

A partir del miércoles, las condiciones comenzarían a estabilizarse. Si bien el sol volvería a aparecer, lo hará de manera tímida, en un contexto aún fresco. Este mismo panorama se repetiría durante el jueves, con nubosidad variable pero sin lluvias a la vista.

Un respiro de cara al fin de semana

En la antesala del fin de semana, el pronóstico anticipa una mejora más notoria: se espera una suba de las temperaturas y una mayor presencia del sol, lo que permitirá disfrutar de jornadas más agradables en la ciudad.

Así, tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, Pergamino transitará días frescos pero con tendencia a mejorar, en sintonía con un otoño que ya se instaló definitivamente.