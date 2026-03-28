Pergamino bajo un "veranito" húmedo: lluvias, calor y tormentas marcarán el fin de semana

Se espera que la inestabilidad continúe durante este sábado.

Luego de las precipitaciones registradas entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, que dejaron un acumulado de 54 milímetros, Pergamino vuelve a quedar bajo la influencia de un escenario climático inestable. Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional , las lluvias no se despiden y podrían reaparecer a lo largo de este sábado con intensidad variable, incluyendo chaparrones localmente fuertes.

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La jornada comenzó con condiciones húmedas y cielo mayormente cubierto, y se espera que la inestabilidad continúe durante el día. La combinación de calor y humedad genera el ambiente propicio para la formación de nuevas tormentas, algunas de las cuales podrían presentarse de manera repentina y con ráfagas de viento.

Tanto este sábado como el domingo estarán marcados por altos niveles de humedad, lo que intensificará la sensación térmica. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y los 32 grados, en un contexto dominado por el viento del noreste, que aporta aire cálido y húmedo a la región.

Este patrón no solo sostendrá las condiciones inestables, sino que además reforzará la persistencia del calor, alejando momentáneamente las características típicas del otoño.

Un lunes con calor y continuidad del “veranito”

Lejos de traer alivio, el inicio de la próxima semana continuará en la misma sintonía. Para el lunes se anticipa una jornada calurosa y húmeda, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 grados, manteniendo el ambiente pesado en toda la ciudad.

El “veranito de San Juan” se hace sentir

Este período atípico para la época, conocido popularmente como “veranito de San Juan”, parece extenderse más de lo habitual. Según las previsiones, recién hacia mediados de la semana entrante podrían regresar condiciones más acordes al otoño.

Mientras tanto, la recomendación es clara: no guardar aún la ropa de verano, pero sí tener a mano alguna prenda liviana para los cambios de temperatura que pueden darse entre la noche y la mañana.

En Pergamino, el clima vuelve a ser protagonista y obliga a mantenerse atentos ante posibles tormentas en un fin de semana donde el calor y la humedad dirán presente.