viernes 15 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rojas: El Hospital avanza con mejoras en internación general para fortalecer la atención a los pacientes

    Continúan las refacciones en las habitaciones del Hospital Municipal de Rojas con nuevas camas, pintura y equipamiento para optimizar la calidad del servicio.

    15 de mayo de 2026 - 12:22
    En estos días se completaron trabajos en la habitación Nro. 14, con arreglos y pintura de sus paredes y, la instalación de nuevas camas que cuentan con tres movimientos, renovando también sus respectivos colchones.

    En estos días se completaron trabajos en la habitación Nro. 14, con arreglos y pintura de sus paredes y, la instalación de nuevas camas que cuentan con tres movimientos, renovando también sus respectivos colchones.

    rojasciudad.net

    El Hospital Municipal de la ciudad de Rojas continúa con un proceso de mejoras en el área de internación general con el objetivo de brindar mayor comodidad a los pacientes y mejores condiciones de trabajo al personal de salud. En los últimos días se completaron importantes tareas de refacción en una de las habitaciones, en el marco de un plan sostenido de modernización de la infraestructura sanitaria.

    Lee además
    En el Jardín de los Abrazos del servicio de Neonatología, se colocaron piezas de cerámica con los nombres de bebés que pasaron por la Neo de nuestro Hospital Municipal.

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal
    Este nuevo espacio fue especialmente acondicionado para que el equipo de profesionales de la salud pueda trabajar con mayor comodidad y brindar una mejor atención a las mamás y sus bebés.

    Rojas: Se puso en marcha el nuevo office de Enfermería y Maternidad para mejorar la atención a mamás y bebés

    Refacciones en las habitaciones del área de internación general

    Las obras se concentran en la puesta en valor de las habitaciones destinadas a internación general, uno de los sectores más sensibles del Hospital Municipal por la cantidad de pacientes que recibe diariamente. Las tareas incluyen arreglos integrales en paredes, pintura y renovación del equipamiento, con el propósito de garantizar espacios más confortables, seguros y funcionales.

    Durante esta etapa se finalizaron los trabajos en la habitación número 14, donde se realizaron mejoras estructurales y se instalaron nuevas camas hospitalarias de tres movimientos. Este equipamiento permite adaptar la posición del paciente de manera más eficiente, favoreciendo su recuperación y facilitando las tareas del personal médico y de enfermería.

    Además, se incorporaron colchones nuevos especialmente diseñados para uso hospitalario, lo que contribuye a incrementar el confort y reducir riesgos asociados a internaciones prolongadas.

    Nuevas camas y equipamiento para mejorar la calidad de atención

    La incorporación de camas modernas representa un avance significativo en la calidad del servicio. Este tipo de equipamiento ofrece mayor versatilidad para atender pacientes con diferentes necesidades clínicas y mejora las condiciones de trabajo del equipo de salud, que diariamente desarrolla una tarea fundamental en la atención de la comunidad.

    Desde el Municipio remarcaron que estas inversiones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario local. El objetivo es acompañar el crecimiento de la demanda y garantizar que el hospital cuente con instalaciones adecuadas para brindar una atención eficiente y humanizada.

    La modernización del área de internación también impacta en la experiencia de los pacientes y sus familias, quienes disponen de espacios renovados y equipados con tecnología que responde a estándares actuales de atención médica.

    La inversión en infraestructura hospitalaria y su impacto en el sistema de salud

    Las mejoras edilicias no solo representan beneficios inmediatos para quienes utilizan el hospital, sino que también contribuyen a optimizar indicadores claves del sistema sanitario bonaerense, como el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

    Este indicador es determinante para la distribución de recursos provinciales entre los municipios y tiene en cuenta variables vinculadas al funcionamiento y la calidad del sistema de salud. Por eso, cada inversión en infraestructura, equipamiento y servicios fortalece la posición del distrito y puede traducirse en mayores recursos para seguir ampliando la capacidad de atención.

    Las autoridades municipales destacaron que el plan de obras continuará en otras áreas del Hospital Municipal, con el propósito de consolidar un sistema de salud pública moderno, eficiente y preparado para responder a las necesidades de la población.

    De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Hospital Municipal y con la construcción de un sistema sanitario cada vez más sólido, con más y mejores servicios para toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Rojas: Un jardín que abraza historias de vida en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal

    Rojas: Se puso en marcha el nuevo office de Enfermería y Maternidad para mejorar la atención a mamás y bebés

    Rojas: Instalaron una nueva bomba de agua y mejorará la presión en toda la red

    Rojas: Multitudinario festejo por el Día Internacional de la Danza

    El río Rojas, eje de un ambicioso plan para atraer turismo e inversiones

    Rojas: Alimentación saludable en la infancia, impulsan hábitos desde el Jardín 903 de Carabelas

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para representar al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026

    Hospital SADIV San Pedro realizará una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

    Baradero: Investigan la desaparición de 800 vacunos y sospechan de un robo planificado en la zona de islas

    Comerciantes de Ramallo impulsan un proyecto para revisar las tasas municipales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presidente de la Sociedad Rural de Baradero, Bruno Violi al hacer referencia a la desaparición de 800 vacas de la zona de isla. La investigación apunta a que fue un robo ejecutado de forma premeditada. Cabe señalar que, al encargado de los animales, no sé lo encontró una vez ocurrido el hecho.

    Baradero: Investigan la desaparición de 800 vacunos y sospechan de un robo planificado en la zona de islas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas
    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    El frío no dará tregua al inicio de la próxima semana.

    Del sol al abrigo en Pergamino: se espera un sábado inestable y la llegada del frío intenso

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para los Juegos Bonaerenses 2026.

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para representar al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026

    La Boyita, un invento argentino con el que las casas rodantes lograban flotar y navegar con un motor fuera de borda. 
    Tendencias

    La Boyita, la casa rodante anfibia argentina que se adelantó a las SUV de China