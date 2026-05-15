Rojas: El Hospital avanza con mejoras en internación general para fortalecer la atención a los pacientes

En estos días se completaron trabajos en la habitación Nro. 14, con arreglos y pintura de sus paredes y, la instalación de nuevas camas que cuentan con tres movimientos, renovando también sus respectivos colchones.

El Hospital Municipal de la ciudad de Rojas continúa con un proceso de mejoras en el área de internación general con el objetivo de brindar mayor comodidad a los pacientes y mejores condiciones de trabajo al personal de salud. En los últimos días se completaron importantes tareas de refacción en una de las habitaciones, en el marco de un plan sostenido de modernización de la infraestructura sanitaria.

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Las obras se concentran en la puesta en valor de las habitaciones destinadas a internación general, uno de los sectores más sensibles del Hospital Municipal por la cantidad de pacientes que recibe diariamente. Las tareas incluyen arreglos integrales en paredes, pintura y renovación del equipamiento, con el propósito de garantizar espacios más confortables, seguros y funcionales.

Durante esta etapa se finalizaron los trabajos en la habitación número 14, donde se realizaron mejoras estructurales y se instalaron nuevas camas hospitalarias de tres movimientos. Este equipamiento permite adaptar la posición del paciente de manera más eficiente, favoreciendo su recuperación y facilitando las tareas del personal médico y de enfermería.

Además, se incorporaron colchones nuevos especialmente diseñados para uso hospitalario, lo que contribuye a incrementar el confort y reducir riesgos asociados a internaciones prolongadas.

Nuevas camas y equipamiento para mejorar la calidad de atención

La incorporación de camas modernas representa un avance significativo en la calidad del servicio. Este tipo de equipamiento ofrece mayor versatilidad para atender pacientes con diferentes necesidades clínicas y mejora las condiciones de trabajo del equipo de salud, que diariamente desarrolla una tarea fundamental en la atención de la comunidad.

Desde el Municipio remarcaron que estas inversiones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario local. El objetivo es acompañar el crecimiento de la demanda y garantizar que el hospital cuente con instalaciones adecuadas para brindar una atención eficiente y humanizada.

La modernización del área de internación también impacta en la experiencia de los pacientes y sus familias, quienes disponen de espacios renovados y equipados con tecnología que responde a estándares actuales de atención médica.

La inversión en infraestructura hospitalaria y su impacto en el sistema de salud

Las mejoras edilicias no solo representan beneficios inmediatos para quienes utilizan el hospital, sino que también contribuyen a optimizar indicadores claves del sistema sanitario bonaerense, como el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Este indicador es determinante para la distribución de recursos provinciales entre los municipios y tiene en cuenta variables vinculadas al funcionamiento y la calidad del sistema de salud. Por eso, cada inversión en infraestructura, equipamiento y servicios fortalece la posición del distrito y puede traducirse en mayores recursos para seguir ampliando la capacidad de atención.

Las autoridades municipales destacaron que el plan de obras continuará en otras áreas del Hospital Municipal, con el propósito de consolidar un sistema de salud pública moderno, eficiente y preparado para responder a las necesidades de la población.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Hospital Municipal y con la construcción de un sistema sanitario cada vez más sólido, con más y mejores servicios para toda la comunidad.