sábado 09 de agosto de 2025
    • Elecciones del 7 de Septiembre

    Pergamino en las listas de diputados provinciales

    Los pergaminenses que integran listas para la Cámara de Diputados bonaerense. Chances, enredos y armados fuera de la región.

    9 de agosto de 2025 - 13:37
    María Paula Bustos, María Eugenia Ball Lima, Angel Torrano, Luciano Busso y Sara Randazzo entre otros. Candidatos Pergaminenses en las listas de Legisladores Provinciales

    María Paula Bustos, María Eugenia Ball Lima, Angel Torrano, Luciano Busso y Sara Randazzo entre otros. Candidatos Pergaminenses en las listas de Legisladores Provinciales

    LAOPINION

    Con las elecciones del 7 de septiembre en el horizonte, la Segunda Sección Electoral renovará sus representantes en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, Pergamino aparece con una expectativa concreta: hay candidatos oriundos de la ciudad en distintas listas provinciales.

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    Presencia pergaminense en las listas.

    En la lista de HECHOS (Espacio abierto para el desarrollo y la integración social), María Paula Bustos se perfila como una pergaminense con posibilidades de continuar representando a la ciudad en la Cámara de Diputados provincial. Ubicada en un lugar expectante, su candidatura se apoya en el buen desempeño electoral que se anticipa para este espacio político, impulsado por la gestión local y la figura de Manuel Passaglia.

    Por su parten los espacios libertarios se encuentran: Luciano Busso que encabeza la lista de Unión Liberal, en igual situación se encuentra Sara Randazzo, ubicada en el segundo lugar de la lista del Partido Libertario. En el caso de La ALIANZA Libertad Avanza, Ángel Torrano ocupa el sexto lugar de la nómina.

    En Fuerza Patria, tambien ocupa el sexto lugar María Eugenia Ball Lima.

    Las críticas dentro de la política local se concentraron en Fuerza Patria y ALIANZA La Libertad Avanza, donde se señaló que las listas fueron cerradas sin priorizar referentes locales. En este último caso, el enojo es mayor: algunos de los principales candidatos ni siquiera son de la Segunda Sección Electoral, lo que generó rechazo interno y puso en foco casos polémicos como el del candidato kirchnerista Pablo Morillo, en la lista de La Libertad Avanza.

    Armado libertario

    El armado de los libertarios en la Segunda Sección Electoral fue, desde el comienzo, polémico y desprolijo. No solo generó ruido por la inclusión de figuras ajenas a la región —como el ya mencionado Pablo Morillo, con pasado kirchnerista—, sino que tampoco logró contener a los propios. La fractura es evidente: mientras por un lado impulsan la boleta de La Libertad Avanza, por otro intentan captar el voto libertario a través de otros sellos: el Partido Libertario, donde se agrupan los dirigentes originarios del espacio, y Unión Liberal, otra expresión que busca el mismo electorado. Si bien la estrategia puede parecer confusa para el votante, lo cierto es que los libertarios hoy compiten con varias listas distintas en la misma sección, lo que fragmenta su potencia y genera más incertidumbre que cohesión.

    Las listas presentadas

    Partido Libertario

    Candidatos a Diputado Provincial – Titulares

    • Juan Pablo Casañas Onganía

    • Sara Yolanda Randazzo

    • Guillermo Heriberto MacLoughlin

    • Carina Verónica López Giolfo

    • Alejandro Rubén Puebla

    • María Alejandra Alais

    • Alejandro Fabián Rubén Marcus

    • Paula Lorena Marina

    • Gustavo Norberto Ferraris

    • Rocío Panzero

    • Laureano Néstor D. Sastre

    Alianza Potencia

    Titulares

    • Ariel Hugo Bianchi

    • Ramona Yamila Zabala

    • José María Serpi

    • Valeria Noemí Laureano

    • Diego Martín Maranesi

    • Raquel Andrea Inés Ferri

    • Ramiro Leonel Pérez

    • Mariana Jorgelina Barreto

    • Hernán Exequiel Quintana

    • Iara Ailén Boschman

    • Claudio Alfredo Chapuisat

    Suplentes

    • Nahir Cantero

    • Hugo Juan Carlos Almirón

    • Aylen Loana Mengucci

    • Rubén Ariel Lecuna

    • Vanesa Mirna Martinchuk Migliazza

    • Juan Antonio Gorosito

    Alianza La Libertad Avanza

    Titulares

    • Natalia Miriam Blanco

    • Pablo Ezequiel Morillo

    • Analía Ester Corvino

    • Alejandro Daniel Rabinovich

    • Ana Clara Petrocini

    • Ángel Roberto Torrano

    • Lorena Silvana Bincaz

    • Miguel Amadeo

    • Daiana Alejandra Hergert

    • Gabriel Ruddi Ziegler

    • María Julia Marincovich

    Suplentes

    • Santiago Gastón Lilli

    • Sandra Patricia Mussi

    • Enzo Nicolás Gravino Camarasa

    • Lucía Montferrand

    • Pablo Gabriel De Brito

    • Alicia Romina Fernández

    • Raúl Alejandro Sancho Eiras

    • Denisa Soledad Verón

    Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores

    Titulares

    • Jorge Alberto Núñez

    • Patricia Gabriela Esther González

    • Juan José Valenza

    • Maylén Nazarena Quintos

    • David Daniel Gutiérrez

    • Lucía Ayelén Gómez

    • Matías Román Ravassio

    • Florencia Soledad Baudracco

    • Gonzalo Alfredo Rojas

    • Julieta Carolina González

    • José Francisco Domenech

    Suplentes

    • Ramona Antonia Lovera

    • Miguel Eduardo Brunel Barra

    • Marilen Albana González

    • Víctor Gerardo M. Brizuela

    • Elisabet del Carmen Carelle

    • Nicolás Javier Costas

    • Mónica Amabile

    Fuerza Patria

    Titulares

    • Diego Eduardo Nanni

    • Evelyn Marlen Flores Yanz

    • Carlos Javier Puglelli

    • Cintia Verónica Romero

    • Fernando Emmanuel Martínez

    • María Eugenia Ball Lima

    • Juan Domingo Fernando Morales

    • Paula Luján Obrador

    • Mariano Pinedo

    • Maira Rocío Ricciardelli

    • Germán Horacio De Rossi

    Suplentes

    • Tania Alejandra Caputo

    • Pablo Daniel Gallardo

    • María de los Ángeles Conti

    • Lucas Matías Godoy

    • Zulma Aurora De Angelis

    • Patricio Sebastián Burgueño

    • María Luz Bozzani

    • Roberto Ezequiel Cignetti

    Alianza Unión Liberal

    Titulares

    • Luciano Emanuel Busso

    • Sol Milagros Guevara

    • Marcos Eliseo Almada

    • Stella Maris Luna

    • Antonio José Miori

    • Mirna Raquel Fernández

    • Jonathan Ezequiel Sampallo

    • Camila Belén García Stagnaro

    • Marcelo Ariel Castillo

    • Cintia Ludmila Franzoia

    • Luciano Acevedo

    Suplentes

    • María de los Milagros Giménez

    • Mariano Patolini

    • Ana Belén Giménez

    HECHOS – Espacio abierto para el desarrollo y la integración social

    Titulares

    • Manuel Passaglia

    • María Paula Bustos

    • Ignacio Fernando Mateucci

    • Silvana Nancy Maldonado

    • Federico Nicolás Agudo

    • Agustina Gruffat

    • Juan Martín Genoud

    • Mara Lorena Kolberg

    • Santiago Bernardino Esperanza

    • Flavia Estefanía Cascardo

    • Giuliano Pelorosso

    Suplentes

    • Sofía Gallo

    • Julio Luis Charre

    • Verónica Soledad Sciarrotta

    • Sergio Costoya

    • Carolina Luján Huggenberger

    • Adrián Alejandro Policani

    • Florencia Mariel Caletrio

    • Pablo Daniel Recavarren

    Movimiento Avanzada Socialista

    Titulares

    • Florencia Beatriz González

    • Juan Bautista Altamirano

    • María Ofelia Linarez

    • Matías Facundo Staciuk

    • Florencia Abigail Álvarez

    • Nahuel Iván Melian

    • Eliana Ayelén Quiroz Espina

    • Exequiel Alejandro Melian

    • Azul Martina Piccone

    • Matías Damián Campos

    • Evelyn Merlina Nieto

    Suplentes

    • Martín Alejandro Martínez

    • Fernanda Agustina Sosa

    • Pedro Ezequiel Mercado

    • Martina Abril Ferreyra Encino

    • Tahiel Agustín López

    • María Elena Barrientos

    • Mariano Alejandro Marcos

    • Valentina Aylen Gómez Boianelli

    Partido Frente Patriota Federal

    Titulares

    • Verónica Karina Gutiérrez

    • Juan Carlos Fontes

    • Aldana Elisabeth Albiaque

    • Pablo Rodolfo González

    • Susana Mabel Mansilla

    • Diego Julián Baca

    • Sandra Itatí Saravia

    • Alberto Damián Ojeda

    • Carla Lorena Medina

    • Lucas Fabián Ayala

    • Dolores del Carmen Benítez

    Suplentes

    • Manuel Valentín Ponce

    • Micaela Anabela Correa

    • Matías Alejandro San Martín

    • Sandra Beatriz Córdoba

    • Alfredo Leonardo Acosta

    • Lorena Paola Rivarola

    • Víctor Daniel Arcajo

    • María Catalina Chazarreta

    Partido Política Obrera

    Titulares

    • Ademar Marabert

    • Mercedes Rocío Flores

    • Mario Héctor Charras

    • Julieta Mariel Charras

    • Facundo Leonardo Quiroga

    • Estefanía Daiana Costa

    • Rubén Exequiel Cáceres

    • Marta Sandra Caffieri

    • Guido Vergara

    • Karen Alejandra Acuña

    • Juan César Narvaiza

    Suplentes

    • Celeste Noelia Caseres

    • Ricardo Elías Coria

    • Reina Viviana Flores

    • Daniel Maximiliano Banffi

    • Francesca Gia Coceres

    • Iván Ismael Isa

    • María Inés Cabrera

    • Eduardo Gabriel Arpía

    Partido Tiempo de Todos

    Titulares

    • Ramón Roberto Quintana

    • Eliana Florencia Ceballos

    • Miguel Ángel Severich

    • Noelia Belén Saravi

    • Sergio Ismael Oviedo

    • Daiana Noemí Ibañez

    • Federico Luis Ortiz

    • Florencia Ludmila Castillo

    • Sergio Nicolás Ibañez

    • Tania Isabel Torres

    • Joel Daniel Ocampo

    Suplentes

    • Eliana Lorena Tejeda

    • Osmar Néstor Benítez

    • Nadia Uñates Zalazar

    • Leonardo Esteban Hertel

    • Xoana Daniela Sasian

    • Roberto Javier Zuco

    • Yanina Eliana Sarabia

    • Eduardo Fabián Zalazar

    Segunda sección electoral: qué municipios votan

    • Arrecifes
    • Baradero
    • Capitán Sarmiento
    • Carmen De Areco
    • Colón
    • Exaltación De La Cruz
    • Pergamino
    • Ramallo
    • Rojas
    • Salto
    • San Andrés De Giles
    • San Antonio De Areco
    • San Nicolás
    • San Pedro
    • Zárate
    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    "Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha

    En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

    San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

    Violencia de género: Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en San Pedro

    Canotaje: El sampedrino Iván Cacho recauda fondos para participar del Sudamericano en Uruguay

    Allanamiento en Baradero en busca de un celular por una denuncia de abuso: investigan posible grooming

    Alerta en San Pedro y Baradero por la amenaza del HLB, pero SENASA relaja las medidas preventivas

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    Referentes del Partido Libertario junto a mariano Crespi y Sara Randazzo en el Club Social 

    El Partido Libertario presentó su lista en Pergamino y apunta a ser "la verdadera opción de Milei"
    Cristina Kirchner critico a Miley a través de un posteo en X

    El duro reproche de Cristina Kirchner a Milei tras su cadena nacional

    Compró materiales en Baradero, pagó por transferencia, pero el comercio no recibió el dinero

    Estafa en Baradero: compró materiales, pagó por transferencia y el comercio nunca recibió el dinero

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    La agronomía cuantitativa marca una nueva etapa para producir

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida