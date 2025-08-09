Pergamino en las listas de diputados provinciales

Con las elecciones del 7 de septiembre en el horizonte, la Segunda Sección Electoral renovará sus representantes en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires . En este contexto, Pergamino aparece con una expectativa concreta : hay candidatos oriundos de la ciudad en distintas listas provinciales.

En la lista de HECHOS (Espacio abierto para el desarrollo y la integración social), María Paula Bustos se perfila como una pergaminense con posibilidades de continuar representando a la ciudad en la Cámara de Diputados provincial. Ubicada en un lugar expectante, su candidatura se apoya en el buen desempeño electoral que se anticipa para este espacio político, impulsado por la gestión local y la figura de Manuel Passaglia.

Por su parten los espacios libertarios se encuentran: Luciano Busso que encabeza la lista de Unión Liberal , en igual situación se encuentra Sara Randazzo , ubicada en el segundo lugar de la lista del Partido Libertario . En el caso de La ALIANZA Libertad Avanza , Ángel Torrano ocupa el sexto lugar de la nómina.

Las críticas dentro de la política local se concentraron en Fuerza Patria y ALIANZA La Libertad Avanza, donde se señaló que las listas fueron cerradas sin priorizar referentes locales. En este último caso, el enojo es mayor: algunos de los principales candidatos ni siquiera son de la Segunda Sección Electoral, lo que generó rechazo interno y puso en foco casos polémicos como el del candidato kirchnerista Pablo Morillo, en la lista de La Libertad Avanza.

Armado libertario

El armado de los libertarios en la Segunda Sección Electoral fue, desde el comienzo, polémico y desprolijo. No solo generó ruido por la inclusión de figuras ajenas a la región —como el ya mencionado Pablo Morillo, con pasado kirchnerista—, sino que tampoco logró contener a los propios. La fractura es evidente: mientras por un lado impulsan la boleta de La Libertad Avanza, por otro intentan captar el voto libertario a través de otros sellos: el Partido Libertario, donde se agrupan los dirigentes originarios del espacio, y Unión Liberal, otra expresión que busca el mismo electorado. Si bien la estrategia puede parecer confusa para el votante, lo cierto es que los libertarios hoy compiten con varias listas distintas en la misma sección, lo que fragmenta su potencia y genera más incertidumbre que cohesión.

Las listas presentadas

Partido Libertario

Candidatos a Diputado Provincial – Titulares

Juan Pablo Casañas Onganía

Sara Yolanda Randazzo

Guillermo Heriberto MacLoughlin

Carina Verónica López Giolfo

Alejandro Rubén Puebla

María Alejandra Alais

Alejandro Fabián Rubén Marcus

Paula Lorena Marina

Gustavo Norberto Ferraris

Rocío Panzero

Laureano Néstor D. Sastre

Alianza Potencia

Titulares

Ariel Hugo Bianchi

Ramona Yamila Zabala

José María Serpi

Valeria Noemí Laureano

Diego Martín Maranesi

Raquel Andrea Inés Ferri

Ramiro Leonel Pérez

Mariana Jorgelina Barreto

Hernán Exequiel Quintana

Iara Ailén Boschman

Claudio Alfredo Chapuisat

Suplentes

Nahir Cantero

Hugo Juan Carlos Almirón

Aylen Loana Mengucci

Rubén Ariel Lecuna

Vanesa Mirna Martinchuk Migliazza

Juan Antonio Gorosito

Alianza La Libertad Avanza

Titulares

Natalia Miriam Blanco

Pablo Ezequiel Morillo

Analía Ester Corvino

Alejandro Daniel Rabinovich

Ana Clara Petrocini

Ángel Roberto Torrano

Lorena Silvana Bincaz

Miguel Amadeo

Daiana Alejandra Hergert

Gabriel Ruddi Ziegler

María Julia Marincovich

Suplentes

Santiago Gastón Lilli

Sandra Patricia Mussi

Enzo Nicolás Gravino Camarasa

Lucía Montferrand

Pablo Gabriel De Brito

Alicia Romina Fernández

Raúl Alejandro Sancho Eiras

Denisa Soledad Verón

Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Titulares

Jorge Alberto Núñez

Patricia Gabriela Esther González

Juan José Valenza

Maylén Nazarena Quintos

David Daniel Gutiérrez

Lucía Ayelén Gómez

Matías Román Ravassio

Florencia Soledad Baudracco

Gonzalo Alfredo Rojas

Julieta Carolina González

José Francisco Domenech

Suplentes

Ramona Antonia Lovera

Miguel Eduardo Brunel Barra

Marilen Albana González

Víctor Gerardo M. Brizuela

Elisabet del Carmen Carelle

Nicolás Javier Costas

Mónica Amabile

Fuerza Patria

Titulares

Diego Eduardo Nanni

Evelyn Marlen Flores Yanz

Carlos Javier Puglelli

Cintia Verónica Romero

Fernando Emmanuel Martínez

María Eugenia Ball Lima

Juan Domingo Fernando Morales

Paula Luján Obrador

Mariano Pinedo

Maira Rocío Ricciardelli

Germán Horacio De Rossi

Suplentes

Tania Alejandra Caputo

Pablo Daniel Gallardo

María de los Ángeles Conti

Lucas Matías Godoy

Zulma Aurora De Angelis

Patricio Sebastián Burgueño

María Luz Bozzani

Roberto Ezequiel Cignetti

Alianza Unión Liberal

Titulares

Luciano Emanuel Busso

Sol Milagros Guevara

Marcos Eliseo Almada

Stella Maris Luna

Antonio José Miori

Mirna Raquel Fernández

Jonathan Ezequiel Sampallo

Camila Belén García Stagnaro

Marcelo Ariel Castillo

Cintia Ludmila Franzoia

Luciano Acevedo

Suplentes

María de los Milagros Giménez

Mariano Patolini

Ana Belén Giménez

HECHOS – Espacio abierto para el desarrollo y la integración social

Titulares

Manuel Passaglia

María Paula Bustos

Ignacio Fernando Mateucci

Silvana Nancy Maldonado

Federico Nicolás Agudo

Agustina Gruffat

Juan Martín Genoud

Mara Lorena Kolberg

Santiago Bernardino Esperanza

Flavia Estefanía Cascardo

Giuliano Pelorosso

Suplentes

Sofía Gallo

Julio Luis Charre

Verónica Soledad Sciarrotta

Sergio Costoya

Carolina Luján Huggenberger

Adrián Alejandro Policani

Florencia Mariel Caletrio

Pablo Daniel Recavarren

Movimiento Avanzada Socialista

Titulares

Florencia Beatriz González

Juan Bautista Altamirano

María Ofelia Linarez

Matías Facundo Staciuk

Florencia Abigail Álvarez

Nahuel Iván Melian

Eliana Ayelén Quiroz Espina

Exequiel Alejandro Melian

Azul Martina Piccone

Matías Damián Campos

Evelyn Merlina Nieto

Suplentes

Martín Alejandro Martínez

Fernanda Agustina Sosa

Pedro Ezequiel Mercado

Martina Abril Ferreyra Encino

Tahiel Agustín López

María Elena Barrientos

Mariano Alejandro Marcos

Valentina Aylen Gómez Boianelli

Partido Frente Patriota Federal

Titulares

Verónica Karina Gutiérrez

Juan Carlos Fontes

Aldana Elisabeth Albiaque

Pablo Rodolfo González

Susana Mabel Mansilla

Diego Julián Baca

Sandra Itatí Saravia

Alberto Damián Ojeda

Carla Lorena Medina

Lucas Fabián Ayala

Dolores del Carmen Benítez

Suplentes

Manuel Valentín Ponce

Micaela Anabela Correa

Matías Alejandro San Martín

Sandra Beatriz Córdoba

Alfredo Leonardo Acosta

Lorena Paola Rivarola

Víctor Daniel Arcajo

María Catalina Chazarreta

Partido Política Obrera

Titulares

Ademar Marabert

Mercedes Rocío Flores

Mario Héctor Charras

Julieta Mariel Charras

Facundo Leonardo Quiroga

Estefanía Daiana Costa

Rubén Exequiel Cáceres

Marta Sandra Caffieri

Guido Vergara

Karen Alejandra Acuña

Juan César Narvaiza

Suplentes

Celeste Noelia Caseres

Ricardo Elías Coria

Reina Viviana Flores

Daniel Maximiliano Banffi

Francesca Gia Coceres

Iván Ismael Isa

María Inés Cabrera

Eduardo Gabriel Arpía

Partido Tiempo de Todos

Titulares

Ramón Roberto Quintana

Eliana Florencia Ceballos

Miguel Ángel Severich

Noelia Belén Saravi

Sergio Ismael Oviedo

Daiana Noemí Ibañez

Federico Luis Ortiz

Florencia Ludmila Castillo

Sergio Nicolás Ibañez

Tania Isabel Torres

Joel Daniel Ocampo

Suplentes

Eliana Lorena Tejeda

Osmar Néstor Benítez

Nadia Uñates Zalazar

Leonardo Esteban Hertel

Xoana Daniela Sasian

Roberto Javier Zuco

Yanina Eliana Sarabia

Eduardo Fabián Zalazar

Segunda sección electoral: qué municipios votan