Pergamino en las listas de diputados provinciales

Con las elecciones del 7 de septiembre en el horizonte, la Segunda Sección Electoral renovará sus representantes en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, Pergamino aparece con una expectativa concreta: hay candidatos oriundos de la ciudad en distintas listas provinciales.
Presencia pergaminense en las listas.
En la lista de HECHOS (Espacio abierto para el desarrollo y la integración social), María Paula Bustos se perfila como una pergaminense con posibilidades de continuar representando a la ciudad en la Cámara de Diputados provincial. Ubicada en un lugar expectante, su candidatura se apoya en el buen desempeño electoral que se anticipa para este espacio político, impulsado por la gestión local y la figura de Manuel Passaglia.
Por su parten los espacios libertarios se encuentran: Luciano Busso que encabeza la lista de Unión Liberal, en igual situación se encuentra Sara Randazzo, ubicada en el segundo lugar de la lista del Partido Libertario. En el caso de La ALIANZA Libertad Avanza, Ángel Torrano ocupa el sexto lugar de la nómina.
En Fuerza Patria, tambien ocupa el sexto lugar María Eugenia Ball Lima.
Las críticas dentro de la política local se concentraron en Fuerza Patria y ALIANZA La Libertad Avanza, donde se señaló que las listas fueron cerradas sin priorizar referentes locales. En este último caso, el enojo es mayor: algunos de los principales candidatos ni siquiera son de la Segunda Sección Electoral, lo que generó rechazo interno y puso en foco casos polémicos como el del candidato kirchnerista Pablo Morillo, en la lista de La Libertad Avanza.
Armado libertario
El armado de los libertarios en la Segunda Sección Electoral fue, desde el comienzo, polémico y desprolijo. No solo generó ruido por la inclusión de figuras ajenas a la región —como el ya mencionado Pablo Morillo, con pasado kirchnerista—, sino que tampoco logró contener a los propios. La fractura es evidente: mientras por un lado impulsan la boleta de La Libertad Avanza, por otro intentan captar el voto libertario a través de otros sellos: el Partido Libertario, donde se agrupan los dirigentes originarios del espacio, y Unión Liberal, otra expresión que busca el mismo electorado. Si bien la estrategia puede parecer confusa para el votante, lo cierto es que los libertarios hoy compiten con varias listas distintas en la misma sección, lo que fragmenta su potencia y genera más incertidumbre que cohesión.
Las listas presentadas
Partido Libertario
Candidatos a Diputado Provincial – Titulares
-
Juan Pablo Casañas Onganía
-
Sara Yolanda Randazzo
-
Guillermo Heriberto MacLoughlin
-
Carina Verónica López Giolfo
-
Alejandro Rubén Puebla
-
María Alejandra Alais
-
Alejandro Fabián Rubén Marcus
-
Paula Lorena Marina
-
Gustavo Norberto Ferraris
-
Rocío Panzero
-
Laureano Néstor D. Sastre
Alianza Potencia
Titulares
Suplentes
Alianza La Libertad Avanza
Titulares
Suplentes
Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Titulares
-
Jorge Alberto Núñez
-
Patricia Gabriela Esther González
-
Juan José Valenza
-
Maylén Nazarena Quintos
-
David Daniel Gutiérrez
-
Lucía Ayelén Gómez
-
Matías Román Ravassio
-
Florencia Soledad Baudracco
-
Gonzalo Alfredo Rojas
-
Julieta Carolina González
-
José Francisco Domenech
Suplentes
-
Ramona Antonia Lovera
-
Miguel Eduardo Brunel Barra
-
Marilen Albana González
-
Víctor Gerardo M. Brizuela
-
Elisabet del Carmen Carelle
-
Nicolás Javier Costas
-
Mónica Amabile
Fuerza Patria
Titulares
-
Diego Eduardo Nanni
-
Evelyn Marlen Flores Yanz
-
Carlos Javier Puglelli
-
Cintia Verónica Romero
-
Fernando Emmanuel Martínez
-
María Eugenia Ball Lima
-
Juan Domingo Fernando Morales
-
Paula Luján Obrador
-
Mariano Pinedo
-
Maira Rocío Ricciardelli
-
Germán Horacio De Rossi
Suplentes
-
Tania Alejandra Caputo
-
Pablo Daniel Gallardo
-
María de los Ángeles Conti
-
Lucas Matías Godoy
-
Zulma Aurora De Angelis
-
Patricio Sebastián Burgueño
-
María Luz Bozzani
-
Roberto Ezequiel Cignetti
Alianza Unión Liberal
Titulares
Suplentes
HECHOS – Espacio abierto para el desarrollo y la integración social
Titulares
-
Manuel Passaglia
-
María Paula Bustos
-
Ignacio Fernando Mateucci
-
Silvana Nancy Maldonado
-
Federico Nicolás Agudo
-
Agustina Gruffat
-
Juan Martín Genoud
-
Mara Lorena Kolberg
-
Santiago Bernardino Esperanza
-
Flavia Estefanía Cascardo
-
Giuliano Pelorosso
Suplentes
-
Sofía Gallo
-
Julio Luis Charre
-
Verónica Soledad Sciarrotta
-
Sergio Costoya
-
Carolina Luján Huggenberger
-
Adrián Alejandro Policani
-
Florencia Mariel Caletrio
-
Pablo Daniel Recavarren
Movimiento Avanzada Socialista
Titulares
-
Florencia Beatriz González
-
Juan Bautista Altamirano
-
María Ofelia Linarez
-
Matías Facundo Staciuk
-
Florencia Abigail Álvarez
-
Nahuel Iván Melian
-
Eliana Ayelén Quiroz Espina
-
Exequiel Alejandro Melian
-
Azul Martina Piccone
-
Matías Damián Campos
-
Evelyn Merlina Nieto
Suplentes
-
Martín Alejandro Martínez
-
Fernanda Agustina Sosa
-
Pedro Ezequiel Mercado
-
Martina Abril Ferreyra Encino
-
Tahiel Agustín López
-
María Elena Barrientos
-
Mariano Alejandro Marcos
-
Valentina Aylen Gómez Boianelli
Partido Frente Patriota Federal
Titulares
-
Verónica Karina Gutiérrez
-
Juan Carlos Fontes
-
Aldana Elisabeth Albiaque
-
Pablo Rodolfo González
-
Susana Mabel Mansilla
-
Diego Julián Baca
-
Sandra Itatí Saravia
-
Alberto Damián Ojeda
-
Carla Lorena Medina
-
Lucas Fabián Ayala
-
Dolores del Carmen Benítez
Suplentes
Partido Política Obrera
Titulares
-
Ademar Marabert
-
Mercedes Rocío Flores
-
Mario Héctor Charras
-
Julieta Mariel Charras
-
Facundo Leonardo Quiroga
-
Estefanía Daiana Costa
-
Rubén Exequiel Cáceres
-
Marta Sandra Caffieri
-
Guido Vergara
-
Karen Alejandra Acuña
-
Juan César Narvaiza
Suplentes
Partido Tiempo de Todos
Titulares
Suplentes
-
Eliana Lorena Tejeda
-
Osmar Néstor Benítez
-
Nadia Uñates Zalazar
-
Leonardo Esteban Hertel
-
Xoana Daniela Sasian
-
Roberto Javier Zuco
-
Yanina Eliana Sarabia
-
Eduardo Fabián Zalazar
Segunda sección electoral: qué municipios votan
- Arrecifes
- Baradero
- Capitán Sarmiento
- Carmen De Areco
- Colón
- Exaltación De La Cruz
- Pergamino
- Ramallo
- Rojas
- Salto
- San Andrés De Giles
- San Antonio De Areco
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate