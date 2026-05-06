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    • Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 6 provincias para hoy, miércoles 6 de mayo

    Conocé qué zonas estarán afectadas por tormentas fuertes, a qué hora se esperan los fenómenos más intensos y cuáles son las recomendaciones oficiales.

    6 de mayo de 2026 - 07:56
    alerta-tormentas

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 6 de mayo en algunas zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y toda la provincia de Buenos Aires, incluida CABA.

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    Además, en gran parte de PBA y La Pampa rige una alerta naranja, con fenómenos de mayor intensidad.

    tormenta-buenos-aires-pergamino

    El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

    En cuanto a las zonas en alerta naranja, las tormentas fuertes estarán acompañadas por ráfagas que podrían superar los 90 km/h y se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm.

    ¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

    Entre Ríos: por la mañana.

    Santa Fe: por la noche.

    San Luis: por la noche.

    La Pampa: por la tarde y la noche.

    Río Negro: por la tarde.

    Buenos Aires: por la tarde y la noche.

    AMBA: por la noche.

    ¿Cómo estará el tiempo en CABA hoy?

    Si bien la alerta amarilla rige durante la noche, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta condiciones inestables a lo largo de todo el día.

    Alerta de Defensa Civil

    alerta naranja

    Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires brindó un alerta por tormentas vigentes para este miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

    Entre la mañana del miércoles y la madrugada del jueves, debido al desarrollo de un sistema de baja presión sobre la PBA, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad en el oeste de la PBA, desplazándose progresivamente de oeste a este a lo largo de la jornada.

    Desde la mañana del miércoles se esperan lluvias y chaparrones con tormentas de carácter más aislado, donde el fenómeno principal sería la abundante caída de precipitación en cortos períodos de tiempo.

    La mayor intensidad de los fenómenos se espera entre las 22 y las 03 hs. Algunas tormentas pueden ser fuertes o severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas que localmente podrían superar los 80 km/h y ocasional caída de granizo. Se esperan acumulados entre 20 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

    Durante la madrugada y mañana del jueves, las condiciones tienden a mejorar en cuanto a las tormentas, pero se prevé una rotación del viento al sector sur y sudoeste con ráfagas que irán en aumento durante la jornada del jueves, pudiendo superar los 70 km/h.

    Estas condiciones de viento se mantendrían durante el viernes y sábado.

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