Leandro Illia en el Museo: Homenaje a Arturo Illia a 62 años de su asunción como presidente

Flyer de la invitación al homenaje del ex presidente Arturo Illia

La ciudad de Pergamino será escenario este domingo 12 de octubre de un evento cargado de memoria democrática y proyección hacia el futuro. La Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz invita a la comunidad a participar de un homenaje a 62 años del inicio de la presidencia de Arturo Illia, uno de los mandatarios más respetados de la historia argentina.

El encuentro se realizará a las 18 horas en la Casa Natal del expresidente, ubicada en Jauregui y Becerra, y contará con la participación de su hijo Leandro Illia, quien acompañará el acto en representación de la familia.

Un homenaje con sentido histórico y mirada hacia el futuro La actividad busca rescatar el espíritu de una gestión que, aún en tiempos difíciles, logró generar crecimiento con equidad, fortalecer las instituciones y elevar el debate democrático. Bajo la consigna histórica de “Paz, conducta y seguridad”, el evento pondrá en valor los ideales que guiaron a Arturo Illia durante sus 32 meses de gobierno, y que aún hoy inspiran a quienes creen en una Argentina justa, republicana y con sentido social.

La invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a quienes reconocen en la figura de Illia un ejemplo de ética pública y compromiso democrático. El acto es organizado por la Fundación Arturo Illia y forma parte de una serie de actividades para reafirmar los valores de la democracia y la paz en el país.

Datos del evento Fecha : domingo 12 de octubre de 2025

Hora : 18:00 hs

Lugar : Museo Casa Natal de Arturo Illia

Dirección : Jauregui y Becerra, Pergamino

Organiza: Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz Museo Illia 02 Arturo Illia: legado de democracia, desarrollo y dignidad El acto del sábado se realizará en el marco del 62° aniversario del inicio del gobierno de Arturo Illia, quien asumió la Presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1963. Su mandato, de 32 meses, dejó un legado imborrable: crecimiento del PBI, baja de la inflación, aumento del salario real, defensa de la salud pública, la educación y la soberanía energética. Gobernó sin represión, con diálogo político y transparencia institucional, consolidando un modelo de desarrollo basado en la justicia social y el respeto a la Constitución.

