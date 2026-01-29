Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado. Yahoo Noticias

El número definitivo de victimas vinculadas al fentanilo contaminado, elaborados en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. entre fallecidos y sobrevivientes, podría conocerse en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron que, antes de finalizar la Feria Judicial, los investigadores remitirán las muestras al Cuerpo Médico Forense, paso clave para determinar con precisión el alcance del daño provocado.

Avanza la investigación por el fentanilo contaminado Según fuentes vinculadas al expediente, el trabajo realizado durante el receso judicial fue determinante para depurar los casos y ordenar la evidencia acumulada. “Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señalaron allegados a la causa. Mientras tanto, continúan detenidos y procesados Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Procesadas en San Nicolás y posibles penas Entre los imputados figuran dos mujeres radicadas en San Nicolás y vinculadas a Laboratorios Ramallo S.A.: Carolina Ansaldi y Dayana Astudillo. Ansaldi, farmacéutica nicoleña, cumple prisión domiciliaria y, de confirmarse la calificación legal, podría enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva. Astudillo, de nacionalidad venezolana, también está imputada por su presunta participación en la producción y liberación de los lotes investigados.

Responsabilidades penales y lote investigado García Furfaro es considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, acusado de provocar la muerte de al menos 20 personas. La imputación se vincula a decisiones tomadas en la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, producido en diciembre de 2024. El expediente señala múltiples falencias críticas en el proceso de fabricación y alertas que no fueron atendidas.

