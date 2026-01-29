jueves 29 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

    Mientras tanto, continúan detenidos y procesados Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

    29 de enero de 2026 - 16:15
    Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado.

    Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado.

    Yahoo Noticias

    El número definitivo de victimas vinculadas al fentanilo contaminado, elaborados en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. entre fallecidos y sobrevivientes, podría conocerse en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron que, antes de finalizar la Feria Judicial, los investigadores remitirán las muestras al Cuerpo Médico Forense, paso clave para determinar con precisión el alcance del daño provocado.

    Lee además
    En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos,con el objetivo de fomentar el movimiento, la vida activa y el bienestar integral durante la temporada estival.

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Avanza la investigación por el fentanilo contaminado

    Según fuentes vinculadas al expediente, el trabajo realizado durante el receso judicial fue determinante para depurar los casos y ordenar la evidencia acumulada. “Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señalaron allegados a la causa. Mientras tanto, continúan detenidos y procesados Ariel García Furfaro y accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

    Procesadas en San Nicolás y posibles penas

    Entre los imputados figuran dos mujeres radicadas en San Nicolás y vinculadas a Laboratorios Ramallo S.A.: Carolina Ansaldi y Dayana Astudillo. Ansaldi, farmacéutica nicoleña, cumple prisión domiciliaria y, de confirmarse la calificación legal, podría enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva. Astudillo, de nacionalidad venezolana, también está imputada por su presunta participación en la producción y liberación de los lotes investigados.

    Responsabilidades penales y lote investigado

    García Furfaro es considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, acusado de provocar la muerte de al menos 20 personas. La imputación se vincula a decisiones tomadas en la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide, producido en diciembre de 2024. El expediente señala múltiples falencias críticas en el proceso de fabricación y alertas que no fueron atendidas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Balance positivo del Rock del País en Ramallo: récord turístico y fuerte impacto económico

    Continúa Cultura Rodante en Ramallo con actividades gratuitas para toda la familia

    Copa Federación: Belgrano de San Nicolás ganó en San Pedro con un gol agónico y lidera su zona

    Ramallo: Buen debut de Eduardo López en la Triple Corona de motos de agua en Uruguay

    Ramallo: Más de 40 mil personas vibraron con la Fiesta del Rock

    Ramallo: Operativo especial de tránsito por el festival Rock del País en el Paseo Viva El Río

    Ramallo propone un fin de semana en la costa con pesca, rock y actividades culturales

    Ramallo: El motociclista Tomás Matkovich da el salto y correrá el Campeonato Brasileño de Motocross

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles que la caída del consumo y de la actividad turística es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno nacional, al encabezar la segunda Conferencia de Verano 2026. El encuentro contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y del intendente Cecilio Salazar. video

    San Pedro: Kicillof alerta que la caída del consumo afecta al turismo y reclama políticas de impulso local

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el marco del programa Acción de Verano, el Centro de Educación Física N° 60 desarrolla una amplia propuesta de actividades deportivas y recreativas destinada a niños, jóvenes y adultos,con el objetivo de fomentar el movimiento, la vida activa y el bienestar integral durante la temporada estival.

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades
    La tercera fecha de la Copa Federación se disputará este fin de semana, certamen que reúne a equipos de distintas ligas del fútbol bonaerense y que continúa avanzando.

    San Nicolás: Se juega la tercera fecha de la Copa Federación con protagonismo nicoleño

    En el Club Banfield, se realizará un homenaje a Lorenzo Luis García, uno de los grandes referentes del boxeo local, impulsado por el profesor, entrenador y exboxeador Carlos Vargas, quien organiza el evento con el objetivo de mantener vivo el legado del campeón.

    Lorenzo Luis García: San Pedro homenajea al campeón que volvió a emocionar al boxeo local

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    El Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate distinguió a la U.R.P.HAN. por su destacada gestión en 2025

    La Municipalidad de San Pedro, bajo la coordinación del Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció la realización de un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación destinado a perros y gatos, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en distintas zonas de la localidad.

    San Pedro: Realizarán una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas