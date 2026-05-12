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    • Arrecifes: Secuestraron tres motos y detectaron conductores alcoholizados en operativos de tránsito

    Controles realizados en Arrecifes en la madrugada del domingo, inspectores y policías retuvieron motocicletas por falta de documentación y alcoholemia positiva.

    12 de mayo de 2026 - 09:43
    El cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito, en conjunto con Policía Comunal Motorizada, llevó adelante operativos de interceptación vehicular durante la madrugada del domingo, con diversos secuestros por infracciones a la normativa vigente.

    El cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito, en conjunto con Policía Comunal Motorizada, llevó adelante operativos de interceptación vehicular durante la madrugada del domingo, con diversos secuestros por infracciones a la normativa vigente.

    unoarrecifes.com

    Durante la madrugada del domingo, la Dirección de Tránsito de Arrecifes y la Policía Comunal Motorizada realizaron operativos de interceptación vehicular en distintos puntos de la ciudad que derivaron en el secuestro de tres motocicletas por distintas infracciones, entre ellas falta de documentación y casos de conductores con alcohol en sangre.

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    Según informó la Secretaría de Seguridad municipal, los procedimientos se desarrollaron en varios sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

    Como resultado de los controles, los agentes detectaron múltiples irregularidades que motivaron el secuestro de los rodados y la intervención del Juzgado de Faltas Municipal.

    Dos conductores dieron positivo en los test de alcoholemia

    Uno de los casos involucró a una motocicleta Motomel Skua de color rojo y negro, que fue retenida por carecer de toda la documentación obligatoria. Al realizar el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el resultado fue positivo.

    En otro procedimiento, los inspectores secuestraron una Motomel Max blanca que circulaba en contramano. Su conductor también fue sometido al control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

    Los vehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas

    Además de los casos anteriores, las autoridades secuestraron una Yamaha Crypton negra por falta total de documentación.

    Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que las motocicletas permanecerán retenidas hasta que el Juzgado de Faltas Municipal determine las sanciones correspondientes.

    Los operativos de tránsito forman parte de una política de control y prevención impulsada por el Municipio para reducir conductas de riesgo y promover una circulación más segura en las calles de Arrecifes.

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