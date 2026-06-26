Murió Ernestina País: la conductora televisiva falleció al ser embestido su auto por un tren en Martínez

La conductora televisiva Ernestina País murió este viernes por la noche tras un accidente ferroviario en Martínez, partido de San Isidro. La periodista, de 54 años, conducía un Honda Civic que fue embestido por una formación del Tren de la Costa cuando cruzó un paso a nivel con las barreras bajas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

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La reconocida periodista y conductora de televisión Ernestina País falleció en la noche de este viernes al protagonizar un trágico accidente ferroviario en la localidad de Martínez, partido bonaerense de San Isidro.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, por donde circula el ramal Tren de la Costa del Ferrocarril Mitre.

La conductora manejaba un automóvil Honda Civic negro cuando, por motivos que ahora forman parte de la investigación judicial, intentó atravesar el cruce ferroviario mientras las barreras permanecían bajas. En ese momento el vehículo fue impactado por una formación ferroviaria.

El violento choque se produjo sobre el lateral del conductor, lo que provocó lesiones de extrema gravedad incompatibles con la vida. Cuando arribaron los equipos de emergencia solo pudieron constatar el fallecimiento de la única ocupante del automóvil.

Investigación judicial abierta

Personal del Comando de Patrullas de San Isidro fue el primero en intervenir tras recibir el alerta por el accidente ferroviario. Posteriormente trabajaron en el lugar efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y peritos especializados para realizar las tareas de preservación de la escena.

La Unidad Funcional de Instrucción de Martínez quedó a cargo de la investigación y dispuso la realización de las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar con precisión cómo se produjo el impacto.

Entre las medidas ordenadas figuran los relevamientos sobre el funcionamiento del sistema de barreras, el análisis de eventuales registros de cámaras de seguridad y las pericias accidentológicas sobre el vehículo y la formación ferroviaria.

Ernestina País y su trayectoria

La muerte de Ernestina País generó una profunda conmoción en el ambiente periodístico y televisivo argentino, donde desarrolló una extensa carrera como conductora, periodista y comunicadora.

A lo largo de varias décadas participó en distintos programas de televisión, ciclos periodísticos y espacios de actualidad, consolidándose como una figura ampliamente reconocida por el público.

La noticia de su fallecimiento comenzó a difundirse durante la noche del viernes y provocó múltiples mensajes de pesar de colegas, personalidades de los medios y usuarios de las redes sociales, quienes expresaron su conmoción por la inesperada pérdida de la conductora.

Mientras tanto, la investigación judicial continuará con la incorporación de pruebas y testimonios para establecer de manera definitiva las circunstancias en las que ocurrió el accidente ferroviario que terminó con la vida de la periodista.