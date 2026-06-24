San Juan: el día más argentino del año por el cumple de Messi y murieron las leyendas argentinas

El 24 de junio no es un día más para la historia argentina. Esta fecha trae aparejados siete acontecimientos que involucran a figuras destacadas del país en los rubros más diversos. Por un lado, los nacimientos del escritor Ernesto Sábato, el automovilista Juan Manuel Fangio, el trapero Duki, y los futbolistas Juan Román Riquelme y Lionel Messi. Por otro, dos muertes trágicas que enlutaron a la música con 65 años de diferencias: la de Carlos Gardel y la de “El Potro” Rodrigo Bueno.

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El 24 de junio de 1935, la música popular argentina sufría su primera gran pérdida: Carlos Gardel fallecía en un accidente aéreo en la ciudad colombiana de Medellín. La aeronave en la que viajaba chocó contra otra durante el despegue. El tanguero iba acompañado por Alfredo Le Pera (poeta y letrista brasileño), su guitarrista Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno.

Al momento de su muerte, el “Zorzal criollo” tenía 44 años. Fue enterrado en Medellín, pero luego se logró su repatriación. Actualmente sus restos se hallan en el Cementerio de la Chacarita de Buenos Aires.

La tragedia de Rodrigo Bueno

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Cuando se cumplían 65 años de la muerte de Gardel, en el año 2000, otra tragedia tiñó de negro la música popular. Esta vez, a causa de la muerte de Rodrigo Bueno, en un accidente de tránsito a sus apenas 27 años.

El accidente ocurrió en la autopista Buenos Aires-La Plata, a las 3:20 y entre los kilómetros 24 y 25, a la altura de Ezpeleta. El cuartetero regresaba a Buenos Aires luego de brindar un show en City Bell. Con él, falleció Fernando Olmedo -hijo de Alberto Olmedo-, quien acompañaba al cantante en la Ford Explorer roja.

En el vehículo también iban la ex mujer del cantante, Patricia Pacheco, y su pequeño hijo Ramiro, de 4 años, que resultaron ilesos, además de Alberto Pereira y Jorge Moreno, que sufrieron heridas de poca consideración.

“El Potro” atravesaba su pico de popularidad por ese entonces: en el verano de 2000, había ofrecido 49 conciertos en nueve días; y en abril dio 13 shows consecutivos en el Luna Park.

Sábato y Fangio

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Juan Manuel Fangio nació a las 0:10 del 24 de junio de 1911 en Balcarce. Se trató del piloto más importante de la historia del automovilismo argentino, e incluso el más grande del mundo en el siglo 20.

El “Chueco” fue el primer campeón de la marca Chevrolet en el Turismo Carretera, categoría en la que sostuvo grandes duelos con los hermanos Oscar y Juan Gálvez (referentes de Ford). Sin embargo, sus epopeyas máximas se construyeron en Europa, con la conquista de cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, en tiempos en los que eran tan importantes las máquinas como el talento de los pilotos.

El argentino obtuvo 24 victorias, 35 podios, 29 pole positions y 23 vueltas rápidas en 51 Grandes Premios. Mantuvo durante un extenso período el récord de más títulos en Fórmula 1 hasta que fue desplazado por Michael Schumacher en 2003. Falleció el 17 de julio de 1995, a los 84 años. En su honor, cada 24 de junio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Piloto.

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Ernesto Sábato, ensayista, físico, novelista y pintor, también nació el 24 de junio de 1911, en la localidad bonaerense de Rojas. Fue el décimo de los 11 hijos de una pareja de inmigrantes italianos.

Su obra “Sobre héroes y tumbas” es considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, en 1984, luego de que Borges lo obtuviera en 1979. Además de su labor literaria, se destacó por presidir, entre 1983 y 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura (1976-1983).

Una neumonía derivada de una bronquitis le causó la muerte el 30 de abril de 2011, 55 días antes de llegar al centenario.

Juan Román Riquelme

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Un día antes que la Selección ganara su primer Mundial, en 1978, nacía Juan Román Riquelme, en la localidad bonaerense de San Fernando. El actual vicepresidente de Boca fue un excelso jugador de fútbol, al punto de convertirse en el mayor referente del club en el que hoy cumple el rol de dirigente.

Riquelme se formó en las inferiores de Argentinos Juniors, y su pase fue adquirido por Boca a mediados de 1996. Fue la figura consular del Boca de Carlos Bianchi con el que, entre agosto de 1998 y diciembre de 2001, conquistó los torneos Apertura 98 y 2000, Clausura 99, las Copas Libertadores de 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental de 2000.

Después de pasar por el Barcelona y el Villarreal, volvió a Boca en 2007, cuando ganó la Libertadores bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Hasta su retiro, también obtuvo otros tres títulos locales (los Apertura 2008 y 2011) y la Copa Argentina 2012.

Lionel Andrés Messi

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Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987, en la santafesina ciudad de Rosario. Además de todos sus logros individuales y colectivos, el capitán de la Selección Argentina cuenta con el privilegio que pocos tienen o han tenido: festejó su cumpleaños con la celeste y blanca en los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018, y en las Copas América de 2007, 2011, 2015, 2016 y 2019. Ahora lo hace en la de 2026.

La excepcional edición del Mundial de Qátar hace que esta sea la única vez que el astro no festejó mientras se desarrolla la competencia más importante del fútbol.

Después de brillar en Barcelona y ganar todo, ahora despliega su talento cerca a la Torre Eiffel. Aunque su estadía en el París Saint Germain aún no es la soñada, su rescate emotivo y futbolístico lo está encontrando cada vez que juega en la Selección de Scaloni. Seguramente, todos conozcamos cuál será uno de los deseos de Messi en el día de hoy al soplar las velitas. Ojalá se cumpla.

Duki, un referente de estos tiempos

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A los acontecimientos mencionados, se suma el cumpleaños de Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki. El joven, referente del trap, cumple 30 años. Sin dudas, fue punta de lanza del estilo que viene pisando con fuerza en nuestro país y ya es un referente en la materia.

Este miércoles, estrenó “Temporada de Reggaetón II” y sugirió a sus fans: “Disfrútenlo porque no va a haber reggaetón por muchísimo tiempo”. Los videos de Duki en YouTube ya superaron las 2 mil millones de visualizaciones.