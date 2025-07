La osadía de la línea: Patricia Rubies inaugura su muestra en la Casa de la Cultura

Para Rubies, la línea no es solo una herramienta plástica, sino un gesto cargado de sentido. Lo expresa claramente en una de las frases que define su muestra: “Es un gesto que siempre deja huella, muestra y descubre algo, crea una imagen, transforma y emociona”.

El proceso creativo como experiencia transformadora

En el cierre de la entrevista, Rubies comparte un profundo texto que condensa su visión del arte como forma de introspección y expresión vital: El poder de la línea, gesto lento que siempre deja huella, líneas que vienen y van, como quien busca sin saber qué. El silencio me habla, crea un espacio interno, se libera tensión, se aloja el caos, surge el trazo, la forma, el color, las texturas; me expreso. Me esencia en el silencio cobra vida, me suma calma, armonía y sentido. La creatividad me habita, todo se vuelve parte de mí. La luz natural penetra y me transforma, los colores tierra me conectan, todo habla, todo vibra, todo surge tan vital. Todo se une, líneas con corazón, alma y mente. Líneas que vienen y van, trazos que fluyen, el arte expresa sin entender, lo hace visible, lo crea; algo pulsa en mi interior, libera mi espíritu, me traviesa y me emociona.

La inauguración de La osadía de la línea contará con un acompañamiento musical en vivo a cargo de Melinda Giordanengo, quien se presentará en teclados. La entrada será libre y gratuita.