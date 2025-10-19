domingo 19 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

    Mundo aparte (La aventura del hombre) de Marcelo Saltal, protagonizada por Claudio Angelozzi y Javier Juhant se presenta en Espacio Cíclico Rojo.

    19 de octubre de 2025 - 09:00
    Javier Juhant y Claudio Angelozzi protagonizan la obra Mundo aparte (La aventura del hombre).

    Javier Juhant y Claudio Angelozzi protagonizan la obra Mundo aparte (La aventura del hombre).

    Luego de una intensa gira que incluyó funciones en Santa Lucía, Zárate y Campana, la obra Mundo aparte (La aventura del hombre) llega a su última función este domingo a las 20:00 en Espacio Cíclico Rojo, ubicado en Joaquín Menéndez 250, Pergamino.

    Lee además
    El actual y moderno edificio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017.
    Cultura

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural
    Luciana Fioramonti: luz, arte y compromiso.
    Cultura

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    El elenco está conformado por Claudio Angelozzi y Javier Juhant, con la participación en voz en off de Fernando Crespi. La escenografía es también de Angelozzi, el diseño lumínico de Luis Furlano, el diseño gráfico de Gustavo Reverdito y la fotografía de Laura Riera. La asistencia de dirección fue compartida entre María Rosa Haddad y Guille Brunsz.

    Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada con descuento comunicándose al 2477 588531.

    Sobre la obra Mundo aparte (La aventura del hombre)

    Mundo aparte (La aventura del hombre) nos introduce en el universo de Braulio y Aníbal, dos changarines en una obra en construcción. Hombres comunes, invisibles para una sociedad que mira hacia otro lado. Son los que están al margen, pero que-paradójicamente- sostienen desde su anonimato el pulso más genuino del país.

    Ambos personajes son entrañables, unidos por una amistad profunda, casi fraternal. Juntos forman un equipo: uno corre, el otro entrena. El objetivo: escapar. Escapar de la pobreza, de la resignación, de una realidad que, como una maquinaria despiadada, avanza sobre sus sueños. Pero ellos resisten. Confiando en esa delgada línea de esperanza que les ofrecen las maratones, los viajes imaginarios a Salsipuedes, Pernambuco, o incluso a África.

    La obra habla de sueños y traiciones, de la amistad verdadera y del valor de la palabra dada. Pero también plantea una pregunta urgente: ¿vale todo por alcanzar un sueño?

    Con una puesta austera pero cargada de simbolismo, Mundo aparte es una invitación a mirar de frente a quienes solemos ignorar. A sentir con ellos. A preguntarnos si aún es posible soñar sin perder lo que somos.

    Temas
    Seguí leyendo

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Cultura en movimiento: música, teatro, cine, muestras y más este fin de semana en Pergamino

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

    Marcos Emanuel llega a Buenos Aires con Viaje, su espectáculo de folklore y música popular

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Luciana Fioramonti: luz, arte y compromiso.
    Cultura

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 19 de octubre - Versión PDF
    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 34 medallas

    El jueves en Falucho al 900, del barrio 12 de Octubre, la Policía de Drogas Ilícitas desplegó escuadrones para llanar varios domicilios.

    Mujeres al mando de la venta de drogas: descubren liderazgo femenino en red de narcomenudeo

    Seis aprehendidos tras dos allanamientos por denuncia de amenaza en San Nicolás.

    San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    La mujer aprovechó que la médica dejó por unos instantes el consultorio para sustraer la billetera y luego utilizó las tarjetas bancarias para hacer compras.

    Confirmaron la detención de la mujer que hizo compras con la tarjeta robada a una médica en el Hospital