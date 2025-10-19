La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

Luego de una intensa gira que incluyó funciones en Santa Lucía, Zárate y Campana , la obra Mundo aparte (La aventura del hombre) llega a su última función este domingo a las 20:00 en Espacio Cíclico Rojo , ubicado en Joaquín Menéndez 250, Pergamino .

Escrita y dirigida por el dramaturgo pergaminense Marcelo Saltal , la obra fue estrenada en marzo de este año en la sala Habemus Theatrum .

El elenco está conformado por Claudio Angelozzi y Javier Juhant, con la participación en voz en off de Fernando Crespi. La escenografía es también de Angelozzi, el diseño lumínico de Luis Furlano, el diseño gráfico de Gustavo Reverdito y la fotografía de Laura Riera. La asistencia de dirección fue compartida entre María Rosa Haddad y Guille Brunsz.

Sobre la obra Mundo aparte (La aventura del hombre)

Mundo aparte (La aventura del hombre) nos introduce en el universo de Braulio y Aníbal, dos changarines en una obra en construcción. Hombres comunes, invisibles para una sociedad que mira hacia otro lado. Son los que están al margen, pero que-paradójicamente- sostienen desde su anonimato el pulso más genuino del país.

Ambos personajes son entrañables, unidos por una amistad profunda, casi fraternal. Juntos forman un equipo: uno corre, el otro entrena. El objetivo: escapar. Escapar de la pobreza, de la resignación, de una realidad que, como una maquinaria despiadada, avanza sobre sus sueños. Pero ellos resisten. Confiando en esa delgada línea de esperanza que les ofrecen las maratones, los viajes imaginarios a Salsipuedes, Pernambuco, o incluso a África.

La obra habla de sueños y traiciones, de la amistad verdadera y del valor de la palabra dada. Pero también plantea una pregunta urgente: ¿vale todo por alcanzar un sueño?

Con una puesta austera pero cargada de simbolismo, Mundo aparte es una invitación a mirar de frente a quienes solemos ignorar. A sentir con ellos. A preguntarnos si aún es posible soñar sin perder lo que somos.