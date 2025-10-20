Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"

La historia de Catalina Maglio conmovió a toda la comunidad de Pergamino y trascendió fronteras . La pequeña de diez años resultó gravemente herida la noche del jueves 9 de octubre, cuando una maqueta que intentaba reproducir la erupción de un volcán explotó durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua .

El estallido provocó una onda expansiva que alcanzó a varios asistentes, pero fue Catalina quien sufrió las lesiones más graves: un objeto metálico impactó directamente en su rostro y le causó daños severos que requirieron una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Durante la última semana, sus padres, Ángeles del Valle y Javier Maglio, permanecen junto a ella en el Hospital Garrahan , donde fue derivada de urgencia tras ser estabilizada en el Hospital San José de Pergamino. Este lunes decidieron hablar públicamente por primera vez. En una entrevista concedida a los canales Telefe y Canal 13, expresaron su alivio por la mejoría de su hija y agradecieron el acompañamiento recibido desde su ciudad.

“Era un momento de felicidad y en un segundo terminamos acá”, recordó Ángeles, conmovida, frente a las cámaras instaladas en la puerta del hospital. “Pero ahora lo que nos queda es tratar de que ella se recupere lo mejor posible. Verla pasar de terapia intensiva a una sala común es algo impresionante para nosotros. Después de una cirugía tan grande, en tan poco tiempo, es una noticia que nos llena de esperanza”.

Los padres no estaban cuando ocurrió la explosión en Rancagua

Ángeles y Javier contaron que Catalina se encontraba en Rancagua junto a los tíos y concurrieron a la feria de ciencias como una salida familiar.

El padre de la niña, Javier Maglio, contó que todo ocurrió mientras se encontraban en otro lugar, acompañando a su madre que debía ser operada. “Cuando llegamos a la localidad de Fontezuela (donde residen), vimos que teníamos varias llamadas perdidas. Ahí nos avisaron lo que había pasado con la nena. Fue desesperante. En ese momento no entendés nada, solo querés llegar y saber cómo está tu hija”, relató.

Cata se encuentra recuperándose en una sala común

La evolución de Catalina fue calificada por los médicos como “alentadora”. Tras permanecer varios días en terapia intensiva pediátrica, logró superar la etapa más crítica y fue trasladada a una sala común. Aunque su recuperación será larga y requerirá tratamientos reconstructivos y de rehabilitación, sus padres aseguran que cada pequeño avance es motivo de alegría. “Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir”, expresó Ángeles, quien es carpintero y debió dejar temporalmente su trabajo para permanecer en Buenos Aires junto a su esposa y su hija mayor. La pareja también tiene una beba de dos años, que quedó al cuidado de un familiar en Fontezuela.

La feria de ciencias se convirtió en una pesadilla

Durante la entrevista, los padres de Catalina evitaron referirse a responsa bilidades institucionales o a las circunstancias que derivaron en el siniestro. No obstante, remarcaron la necesidad de que se investigue a fondo lo ocurrido para que ningún otro chico atraviese una situación similar. “Nunca pensamos que algo tan normal como una feria de ciencias pudiera terminar en esto. Era una noche de alegría, de compartir, y en segundos se convirtió en una pesadilla”, lamentó Javier.

Mientras tanto, la comunidad educativa del Instituto Comercial Rancagua y numerosas familias pergaminenses continúan realizando cadenas de oración y enviando mensajes de apoyo a la familia Maglio del Valle, que permanecen alojados en Buenos Aires desde el mismo día del accidente. En Pergamino también se organizaron colectas solidarias para colaborar con los gastos de estadía y traslado.

“Queremos agradecer a todos los que nos acompañan, a los médicos del Garrahan, a los amigos, a la gente que reza por Cata desde todos lados”, dijo Javier al final del diálogo televisivo. “Estamos lejos de casa, pero sentimos que no estamos solos. Ella está luchando, y nosotros también”.

La investigación sobre el hecho continúa en manos de la Fiscalía de Fernando Pertierra (UFIyJ1), que intenta determinar las causas técnicas de la explosión y la responsabilidad de quienes estaban a cargo de la experiencia científica que derivó en el accidente.

Por lo pronto, la recuperación de Catalina, paso a paso, se ha convertido en una historia de esperanza que une a toda una ciudad.