Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino

Este sábado a las 20:30, en la sala de actos del Sindicato del Correo (9 de Julio 749), se presentará el nuevo libro del escritor Rafael Restaino, titulado El loro que cantaba la marcha peronista. Tras una postergación obligada por razones de salud del autor, la actividad finalmente se concretará con la participación de Sergio García y Carlos Bonet, quienes estarán a cargo de la presentación. El cierre musical estará en manos de Pedro Tejedor.

El loro que cantaba la marcha peronista El libro, de 120 páginas, reúne quince cuentos en los que el humor, la nostalgia, la política y el absurdo se entrelazan para dar vida a personajes entrañables y situaciones inesperadas. Entre los títulos se destacan: Y Martita fue a votar, Por culpa de Perón perdí un gran amor, El carpintero que quiso bombardear la Casa Rosada, La confesión de la abuela, El día que mi padre entendió al peronismo, Un final transgresor para un transgresor y el relato que da nombre al libro, El loro que cantaba la marcha peronista.

La edición fue cuidadosamente diagramada por el diseñador gráfico Gustavo Baronio, y cuenta con ilustraciones de la artista plástica Nora Patrich. El prólogo estuvo a cargo del investigador e historiador Roberto Baschetti, quien subraya el valor humano y social de los textos: “Sus personajes de los cuentos suman afectos y cariño por partes iguales. Son mujeres y hombres que en cierta etapa de su vida, en situaciones límite, sacan lo mejor de sí y protagonizan acciones que los llevarán a tomar partido, a defender lo conseguido, a resistir el ultraje y la venganza de otros seres que se regodean tanto en su miseria moral como en su bajeza espiritual”.

Con una mirada aguda y sensible, Restaino construye relatos que oscilan entre la ternura y la sátira política, el absurdo cotidiano y la memoria popular.

La entrada al evento es libre y gratuita.

