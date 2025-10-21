martes 21 de octubre de 2025
    • El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina

    FEHGRA presentó una nueva edición del certamen que recorre el país de punta a punta en busca de los mejores cocineros.

    21 de octubre de 2025 - 09:13
    Con una década de historia, el Torneo Federal de Chefs promueve la excelencia profesional, la formación y la visibilidad del mapa gastronómico argentino.

    NEWS WEEK.

    En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en La Rural, FEHGRA presentó la nueva edición del Torneo Federal de Chefs 2025-2026, con la presencia de autoridades nacionales, referentes del sector hotelero y gastronómico, y una gran concurrencia de prensa y profesionales del turismo.

    Cada 20 de octubre el mundo entero honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada.

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre
    Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

    Así fue el primer programa de MasterChef Celebrity: los mejores y peores platos de la noche

    Capacitación, integración y promoción

    Durante el lanzamiento, que incluyó una cocina en vivo y la degustación de los platos ganadores de la última edición del torneo —entre otras preparaciones—, se compartieron los principales ejes del certamen y se destacó su rol como motor de capacitación, integración regional y promoción de la cocina argentina.

    La jornada contó además con la presencia de reconocidos chefs de nuestro país, entre ellos Narda Lepes, quien presidió el jurado en la Gran Final 2025. La presentación marcó el punto de partida de una nueva etapa para el torneo, que recorrerá el país con sus rondas clasificatorias a lo largo del año.

    Torneo Federal de Chefs

    Desde su creación en 2013, el Torneo Federal de Chefs se ha convertido en una de las competencias gastronómicas más importantes del país, con el objetivo de difundir la cocina argentina, fortalecer la formación profesional y poner en valor los productos regionales. A lo largo de sus ocho ediciones, el torneo reunió a miles de cocineros de todo el país, consolidándose como un espacio de encuentro, capacitación y promoción para los establecimientos gastronómicos asociados a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). La próxima edición ya comenzó su recorrido y culminará en agosto de 2026 con la Gran Final en el marco de HOTELGA, donde se definirán los nuevos ganadores.

    El torneo nace con el objetivo de poner en valor toda la gastronomía nacional a través de los cocineros, establecimientos, productos y productores.

    Fuente: News Week.

