domingo 19 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    Fotógrafa, docente, la partida de Luciana Fioramonti deja una huella profunda en quienes compartieron con ella proyectos, ideas y afectos.

    19 de octubre de 2025 - 07:55
    Luciana Fioramonti: luz, arte y compromiso.

    Luciana Fioramonti: luz, arte y compromiso.

    El pasado 15 de octubre falleció a los 44 años Luciana Fioramonti, fotógrafa, docente y figura entrañable del panorama artístico de nuestra ciudad. Su partida deja una huella profunda en quienes compartieron con ella proyectos, ideas y afectos.

    Lee además
    Javier Juhant y Claudio Angelozzi protagonizan la obra Mundo aparte (La aventura del hombre).
    Cultura y espectáculos

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino
    El actual y moderno edificio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017.
    Cultura

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

    Luciana —"Lou" para muchos— fue una artista multifacética cuya obra abarcó fotografía, collages, video y poesía visual, siempre atravesada por una mirada sensible y genuina. Participó en numerosas muestras colectivas, colaboró en publicaciones de libros y revistas artísticas, y en 2022 presentó su primera muestra individual en Espacio Menéndez, donde reunió retratos de bandas locales y composiciones visuales propias.

    La música fue su gran inspiración y se destacó como fotógrafa de recitales, capturando instantes cargados de energía y emoción. Pero su lente no solo enfocaba el arte: también se alineaba con causas sociales, el compromiso ambiental y la defensa de los derechos humanos.

    Luciana Fioramonti: presencia constante, generosa y transformadora

    Fue parte activa de múltiples espacios culturales de Pergamino, como el Centro Cultural Registrarte, el Colectivo por los Derechos Humanos Nadie Olvida Nada, la editorial Milena Pergamino, y el Ciclo de Poesía La Herida Fundamental, entre muchos otros. Su presencia era constante, generosa y transformadora.

    Además, Luciana fue docente de inglés en el Colegio San Pablo, donde compartió su conocimiento con entrega y vocación, dejando un recuerdo entrañable entre sus alumnos.

    Acompañada siempre por su familia, amigas, amigos y colegas, supo construir un círculo afectivo y creativo que la rodeó hasta el final. “Hoy despedimos a una gran referente de la cultura de Pergamino, que supo hacer con su interrumpido arte una amistad comprometida y noble. Su mirada sensible queda en sus fotografías y en la huella de cada proyecto que acompañó. Sus amigos de esta comunidad la despiden con todo el amor y respeto que ella supo sembrar”.

    Su obra continúa viva y puede conocerse a través de su cuenta de Instagram: @lufloydian

    Temas
    Seguí leyendo

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

    Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Cultura en movimiento: música, teatro, cine, muestras y más este fin de semana en Pergamino

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

    Marcos Emanuel llega a Buenos Aires con Viaje, su espectáculo de folklore y música popular

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Orquesta de Tango El Desbande, del Conservatorio de Música Pergamino, dirigida por el profesor Carlos de la Iglesia.

    Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 19 de octubre - Versión PDF
    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 34 medallas

    El jueves en Falucho al 900, del barrio 12 de Octubre, la Policía de Drogas Ilícitas desplegó escuadrones para llanar varios domicilios.

    Mujeres al mando de la venta de drogas: descubren liderazgo femenino en red de narcomenudeo

    Seis aprehendidos tras dos allanamientos por denuncia de amenaza en San Nicolás.

    San Nicolás: seis detenidos en allanamientos por amenazas y tenencia de drogas y armas

    La mujer aprovechó que la médica dejó por unos instantes el consultorio para sustraer la billetera y luego utilizó las tarjetas bancarias para hacer compras.

    Confirmaron la detención de la mujer que hizo compras con la tarjeta robada a una médica en el Hospital