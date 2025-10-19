Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

El pasado 15 de octubre falleció a los 44 años Luciana Fioramonti , fotógrafa, docente y figura entrañable del panorama artístico de nuestra ciudad. Su partida deja una huella profunda en quienes compartieron con ella proyectos, ideas y afectos.

Cultura y espectáculos La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

Luciana —"Lou" para muchos— fue una artista multifacética cuya obra abarcó fotografía, collages, video y poesía visual , siempre atravesada por una mirada sensible y genuina. Participó en numerosas muestras colectivas , colaboró en publicaciones de libros y revistas artísticas , y en 2022 presentó su primera muestra individual en Espacio Menéndez, donde reunió retratos de bandas locales y composiciones visuales propias.

La música fue su gran inspiración y se destacó como fotógrafa de recitales, capturando instantes cargados de energía y emoción. Pero su lente no solo enfocaba el arte: también se alineaba con causas sociales , el compromiso ambiental y la defensa de los derechos humanos .

Fue parte activa de múltiples espacios culturales de Pergamino, como el Centro Cultural Registrarte , el Colectivo por los Derechos Humanos Nadie Olvida Nada , la editorial Milena Pergamino , y el Ciclo de Poesía La Herida Fundamental , entre muchos otros. Su presencia era constante, generosa y transformadora.

Además, Luciana fue docente de inglés en el Colegio San Pablo, donde compartió su conocimiento con entrega y vocación, dejando un recuerdo entrañable entre sus alumnos.

Acompañada siempre por su familia, amigas, amigos y colegas, supo construir un círculo afectivo y creativo que la rodeó hasta el final. “Hoy despedimos a una gran referente de la cultura de Pergamino, que supo hacer con su interrumpido arte una amistad comprometida y noble. Su mirada sensible queda en sus fotografías y en la huella de cada proyecto que acompañó. Sus amigos de esta comunidad la despiden con todo el amor y respeto que ella supo sembrar”.

Su obra continúa viva y puede conocerse a través de su cuenta de Instagram: @lufloydian