domingo 19 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura

    En el Museo Histórico de Junín se puede visitar la muestra Fauna salvaje

    Un homenaje a la biodiversidad regional en el Museo Histórico de Junín, a cargo del fotógrafo Claudio Spiga y el escultor de Pergamino, Matías Cangas.

    19 de octubre de 2025 - 18:00
    Matías Cangas y Claudio Spiga exponen en el Museo Histórico de Junín.

    Matías Cangas y Claudio Spiga exponen en el Museo Histórico de Junín.

    DIARIODEMOCRACIA.COM

    Con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Municipio de Junín, quedó inaugurada en el Museo Histórico la muestra Fauna Salvaje, a cargo de Claudio Spiga y Matías Cangas. La exposición reúne fotografías y esculturas de gran realismo que retratan la fauna autóctona y buscan generar conciencia sobre su conservación.

    Lee además
    Reconocidos actores y actrices integraron Juventud de Teatro. Entre otros aparecen: José Neme Carenzo, Jorge Sharry, Marta Lere, Fernando Crespi, Raúl Notta, Rosana Cura y Claudia Aiello.
    Cultura

    Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti
    Javier Juhant y Claudio Angelozzi protagonizan la obra Mundo aparte (La aventura del hombre).
    Cultura y espectáculos

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

    El director de Cultura, Guillermo Paulucci, destacó la calidad de la propuesta y el valor de abrir el museo a nuevas expresiones: “Dos grandes artistas, de disciplinas bien distintas pero que se complementan muy bien, lograron una exposición muy interesante tanto en lo fotográfico como en el trabajo sobre materiales y escalas que presenta Matías (Cangas). La gente que venga a recorrer la muestra se va a sorprender con la creatividad, la técnica y la mirada que ambos proponen sobre nuestra fauna local”.

    También subrayó la importancia de sostener una programación diversa: “Es un placer que esta exposición esté presente en el Museo Histórico, un espacio que sigue creciendo con propuestas de enorme valor artístico y educativo para todos los vecinos de Junín. Agradezco a ambos artistas por su compromiso y al equipo del museo por su permanente acompañamiento”.

    Claudio Spiga y Matías Cangas en el Museo Histórico de Junín

    Claudio Spiga, fotógrafo juninense con una amplia trayectoria en vida silvestre, expresó: “Hace nueve años que comencé a fotografiar animales y nunca imaginé llegar a todo esto. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una pasión. Esta muestra junto a Matías (Cangas) es la frutilla del postre de todo un recorrido. La propuesta refleja distintas maneras de contar la riqueza de la fauna con la que compartimos ecosistema”.

    Por su parte, Matías Cangas, escultor de Pergamino-que desde hace diez años viene realizando este tipo de esculturas, especializado en fauna autóctona-, manifestó: “Es una felicidad enorme poder estar acá, en este museo tan hermoso, junto a Claudio (Spiga) y con el acompañamiento de la Dirección de Cultura. Esta propuesta demuestra que distintas disciplinas pueden complementarse y que el arte también puede servir para difundir y valorar nuestra fauna local”.

    Cangas también explicó su proceso creativo: “Mis obras buscan reproducir animales a escala natural con el mayor nivel de precisión posible, producto de un proceso de investigación y estudio previo. La idea es generar conciencia sobre especies que muchas veces no son tan conocidas o que se encuentran afectadas por problemáticas ambientales. Poder compartirlo hoy con la comunidad es realmente maravilloso”.

    La muestra se puede visitar hasta fin de octubre, de martes a sábados, con entrada libre y gratuita, en Quintana y Newbery de la ciudad de Junín. (Con datos de diariodemocracia.com)

    Temas
    Seguí leyendo

    Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti

    La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

    125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

    Luciana Fioramonti: una despedida sentida a una artista indispensable de la cultura pergaminense

    Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

    Este sábado se presenta El loro que cantaba la marcha peronista, el nuevo libro de Rafael Restaino

    Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Cultura en movimiento: música, teatro, cine, muestras y más este fin de semana en Pergamino

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Reconocidos actores y actrices integraron Juventud de Teatro. Entre otros aparecen: José Neme Carenzo, Jorge Sharry, Marta Lere, Fernando Crespi, Raúl Notta, Rosana Cura y Claudia Aiello.
    Cultura

    Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Reconocidos actores y actrices integraron Juventud de Teatro. Entre otros aparecen: José Neme Carenzo, Jorge Sharry, Marta Lere, Fernando Crespi, Raúl Notta, Rosana Cura y Claudia Aiello.
    Cultura

    Charla abierta sobre la historia del teatro local en la Escuela de Artes Visuales Emilio Pettoruti
    Matías Cangas y Claudio Spiga exponen en el Museo Histórico de Junín.
    Cultura

    En el Museo Histórico de Junín se puede visitar la muestra Fauna salvaje

    Domingo 19 de octubre - Versión PDF

    Pergamino nuevamente dejó su huella en las finales de los Juegos Bonaerenses.

    Juegos Bonaerenses: Pergamino volvió de Mar del Plata con 34 medallas

    El jueves en Falucho al 900, del barrio 12 de Octubre, la Policía de Drogas Ilícitas desplegó escuadrones para llanar varios domicilios.

    Mujeres al mando de la venta de drogas: descubren liderazgo femenino en red de narcomenudeo