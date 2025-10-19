En el Museo Histórico de Junín se puede visitar la muestra Fauna salvaje

Con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Municipio de Junín , quedó inaugurada en el Museo Histórico la muestra Fauna Salvaje , a cargo de Claudio Spiga y Matías Cangas . La exposición reúne fotografías y esculturas de gran realismo que retratan la fauna autóctona y buscan generar conciencia sobre su conservación.

Cultura y espectáculos La obra Mundo aparte (La aventura del hombre) cierra este domingo su gira en Pergamino

El director de Cultura, Guillermo Paulucci , destacó la calidad de la propuesta y el valor de abrir el museo a nuevas expresiones: “Dos grandes artistas, de disciplinas bien distintas pero que se complementan muy bien, lograron una exposición muy interesante tanto en lo fotográfico como en el trabajo sobre materiales y escalas que presenta Matías (Cangas). La gente que venga a recorrer la muestra se va a sorprender con la creatividad, la técnica y la mirada que ambos proponen sobre nuestra fauna local”.

También subrayó la importancia de sostener una programación diversa: “Es un placer que esta exposición esté presente en el Museo Histórico, un espacio que sigue creciendo con propuestas de enorme valor artístico y educativo para todos los vecinos de Junín. Agradezco a ambos artistas por su compromiso y al equipo del museo por su permanente acompañamiento”.

Claudio Spiga, fotógrafo juninense con una amplia trayectoria en vida silvestre, expresó: “Hace nueve años que comencé a fotografiar animales y nunca imaginé llegar a todo esto. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una pasión. Esta muestra junto a Matías (Cangas) es la frutilla del postre de todo un recorrido. La propuesta refleja distintas maneras de contar la riqueza de la fauna con la que compartimos ecosistema”.

Por su parte, Matías Cangas, escultor de Pergamino-que desde hace diez años viene realizando este tipo de esculturas, especializado en fauna autóctona-, manifestó: “Es una felicidad enorme poder estar acá, en este museo tan hermoso, junto a Claudio (Spiga) y con el acompañamiento de la Dirección de Cultura. Esta propuesta demuestra que distintas disciplinas pueden complementarse y que el arte también puede servir para difundir y valorar nuestra fauna local”.

Cangas también explicó su proceso creativo: “Mis obras buscan reproducir animales a escala natural con el mayor nivel de precisión posible, producto de un proceso de investigación y estudio previo. La idea es generar conciencia sobre especies que muchas veces no son tan conocidas o que se encuentran afectadas por problemáticas ambientales. Poder compartirlo hoy con la comunidad es realmente maravilloso”.

La muestra se puede visitar hasta fin de octubre, de martes a sábados, con entrada libre y gratuita, en Quintana y Newbery de la ciudad de Junín. (Con datos de diariodemocracia.com)