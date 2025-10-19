Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

El próximo jueves 23 de octubre a las 20:00, el salón del Concejo Deliberante -primer piso del Palacio Municipal (Florida y San Nicolás)- se convertirá en escenario de una noche especial para celebrar el 130° aniversario de Pergamino como ciudad. La propuesta artística será amplia y diversa, e incluirá música instrumental, canto, danza y artes visuales, con entrada libre y gratuita.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este jueves 23 a las 20:00, el salón del Concejo Deliberante será escenario de una noche especial que reunirá música, canto, danza y artes visuales, con entrada libre y gratuita. Participarán el Conservatorio “Juan Carlos Paz”, el Coro Polifónico Municipal, Clave de Dos, el Espacio CheloSuzuki, y los estudios de danza Cascanueces y Mirka Duzdevich, entre otros. Además, el Pasillo de las Artes exhibirá obras de talleres y escuelas locales. Una gala para disfrutar y celebrar el talento de nuestros artistas en el 130° aniversario de Pergamino como ciudad. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino130Años #CulturaPergaminense"