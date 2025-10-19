Pergamino celebra sus 130 años como ciudad con una gala artística en el Palacio Municipal

La Orquesta de Tango El Desbande, del Conservatorio de Música Pergamino, dirigida por el profesor Carlos de la Iglesia.

El próximo jueves 23 de octubre a las 20:00, el salón del Concejo Deliberante -primer piso del Palacio Municipal (Florida y San Nicolás)- se convertirá en escenario de una noche especial para celebrar el 130° aniversario de Pergamino como ciudad. La propuesta artística será amplia y diversa, e incluirá música instrumental, canto, danza y artes visuales, con entrada libre y gratuita.

El evento contará con la participación del Conservatorio de Música Pergamino , institución que desde hace cuatro años viene impulsando conciertos en este espacio y que estará representada por su Orquesta Estable y la reconocida Orquesta de Tango "El Desbande" , ambas dirigidas por el profesor Carlos de la Iglesia .

También formarán parte de la celebración el Coro Polifónico Municipal , bajo la dirección de Diego Morán , y "Clave de Dos" , dirigido por la violinista Aldana López . A ellos se sumará el Espacio de Educación Musical CheloSuzuki , coordinado por Analía Carchenill .

En el ámbito de la danza, se presentarán propuestas del Espacio de Arte Cascanueces , dirigido por Florentina Pansecchi , y el Estudio de Danzas de Mirka Duzdevich , sumando color y movimiento a esta gala aniversario.

Uno de los momentos más emotivos llegará de la mano de los alumnos de la Escuela Los Buenos Hijos, quienes también se sumarán al homenaje con su participación artística.

La celebración no solo será sonora y escénica: el arte visual tendrá su espacio en el Pasillo de las Artes, donde se exhibirán obras de los talleres Sakura, Mónica Dagma y de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”, en una muestra que refleja la diversidad y el talento de los artistas locales.

Esta gala forma parte de las actividades conmemorativas por los 130 años de la declaración de Pergamino como ciudad, y busca poner en valor el trabajo de instituciones educativas, artísticas y culturales que, día a día, enriquecen la vida cultural del partido.