El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

Iniciarán nuevas obras esta semana en el centro de San Nicolás

La Municipalidad de San Nicolás pondrá en marcha esta semana una nueva etapa de obras en el casco céntrico, en el marco del proyecto que busca transformar el microcentro en un paseo urbano con prioridad para los peatones y una circulación vehicular más ordenada.

Los trabajos comenzarán este miércoles sobre calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre. Luego continuarán por Pellegrini, entre Rivadavia y Alem, y finalmente en Rivadavia, entre Nación y Pellegrini.

El plan incluye la ampliación de veredas, la reducción de la velocidad vehicular y la creación de espacios más cómodos y seguros para los transeúntes. Desde el Municipio señalaron que el objetivo es consolidar una zona céntrica moderna, accesible y orientada al disfrute urbano, con mayor presencia de áreas peatonales y mejor conectividad entre las calles principales.

Lo que ya se había hecho en el centro de San Nicolás Esta intervención se suma a las dos etapas previas del proyecto, que abarcaron el recambio integral de las calles De la Nación y Mitre, desde avenida Moreno hasta Sarmiento. Esos trabajos incluyeron la implementación de la modalidad de “manda peatón”, la instalación de farolas LED, nuevo arbolado urbano y la incorporación de dársenas de estacionamiento, lo que permitió revalorizar el casco histórico y generar un entorno más atractivo para el comercio y el turismo local.

Con esta nueva fase, el Municipio busca dar continuidad a la modernización del centro nicoleño, mejorando la experiencia de quienes lo transitan a diario y promoviendo un modelo de ciudad sustentable y orientada a las personas.

