125 años de historias compartidas: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebra su legado cultural

El actual y moderno edificio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017.

Este lunes, desde las 12 del mediodía, la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez festeja sus 125 años con una jornada especial abierta a toda la comunidad. Habrá actividades para todas las edades: suelta de libros, talleres artísticos y narraciones orales a cargo de las entrañables Abuelas Cuentacuentos, además de sorteos y una muestra histórica que invita a recorrer el alma de la institución.

Las actividades comenzarán a las 12:00 con una suelta de libros, gesto simbólico de libre acceso a la lectura. A las 14:00, se desarrollarán talleres de arte coordinados por Marcia Bello , y en paralelo, el Taller de Arte Creativo con Ana García y Carina Mijichs , para fomentar la expresión artística en comunidad. Luego, a las 14:30, será el turno de las Abuelas Cuentacuentos , que ofrecerán su magia en forma de relatos para chicos y grandes.

Además, se podrá visitar la exhibición “Nuestros libros, nuestra historia”, una muestra que recorre los orígenes, el crecimiento y los hitos fundamentales de la Biblioteca Menéndez, nacida del espíritu generoso de una familia y sostenida durante décadas por el compromiso ciudadano.

La historia de esta emblemática institución comienza en 1900, cuando un grupo de vecinos de Pergamino solicitó al Municipio la creación de una nueva biblioteca pública, luego de la desaparición de la Biblioteca Popular fundada en 1872.

Fue así como, el 19 de octubre de ese año, por ordenanza del Concejo Deliberante, se aceptó la donación de 3.180 volúmenes provenientes de la biblioteca personal del Dr. Joaquín Menéndez, cedidos por su hijo Victoriano, y se fundó oficialmente la Biblioteca Popular “Doctor Joaquín Menéndez”.

Desde entonces, la Biblioteca ha sido protagonista de la vida cultural pergaminense, transitando distintas sedes a lo largo del tiempo. Desde la antigua Casa Municipal hasta su actual y moderno edificio en Av. Colón y Mitre, inaugurado en octubre de 2017, donde hoy funciona con amplias instalaciones, auditorio, parque y espacios para talleres y exposiciones.

Un compromiso con la cultura y el conocimiento

La Biblioteca Pública Municipal cumple un rol esencial en la comunidad: conservar, gestionar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental, asegurando el acceso libre a la información y al conocimiento para todas las generaciones. Con un enfoque centrado en la democratización cultural, apoya activamente el desarrollo de políticas educativas, científicas y literarias.

Además, cuenta con una hemeroteca de alto valor histórico y documental, muy consultada por estudiantes, docentes e investigadores. Las publicaciones allí conservadas permiten reconstruir la historia social, política y cultural de Pergamino a través de los años.

Voces que hicieron historia

A lo largo de sus 125 años, la Biblioteca ha contado con el impulso de figuras claves que la guiaron y sostuvieron, tanto desde la dirección como desde la comisión administradora. Hoy, la institución está bajo la dirección de Analía Valente y la presidencia de la comisión a cargo de Marcela López.

Entre sus directores figuran nombres como Victoriano Menéndez, Magdalena Menéndez, Luis E. Giménez Colodrero, Alicia Parodi, Héctor U. del Giúdice, María Celestina Musso, Adriana Drivet, y otros. También se destacan los numerosos ciudadanos que han integrado la Comisión Administradora, aportando su tiempo y compromiso para fortalecer la vida institucional.