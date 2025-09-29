La obra A medio camino regresa al escenario con dos funciones imperdibles

Luego de una primera temporada exitosa, en la que logró colmar la sala en sus seis presentaciones, vuelve a escena la obra A medio camino , una propuesta teatral que conquistó al público con su sensibilidad, profundidad y actuaciones memorables.

El texto, de la reconocida dramaturga española María Luz Cruz , llega nuevamente al público bajo la dirección conjunta de Natalia Sachero y Jorge Abal, con las actuaciones de Walter Sachero y Lalo Bonacalza , dos intérpretes que lograron una conexión escénica conmovedora.

Se trata de una obra íntima, cargada de emociones, que invita a reflexionar sobre los vínculos, las decisiones que marcan nuestras vidas y los silencios que hablan más que las palabras. “A medio camino” transita con honestidad el terreno de lo humano, lo cotidiano y lo profundamente existencial.

El regreso tendrá solo dos funciones, los domingos 5 y 12 de octubre a las 20:00, en la sala de Espacio Cíclico Rojo , ubicada en Joaquín Menéndez 250, un espacio alternativo que continúa consolidándose como un referente de la escena local.

El equipo creativo se completa con: Leila Aranda, a cargo de la asistencia de dirección y el diseño de vestuario; Víctor Rotela, responsable de los arreglos musicales que acompañan y potencian la atmósfera emocional de la obra; Danila Arévalo, a cargo de la fotografía y la comunicación.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a $10.000, y pueden reservarse contactando al 2477-588531. En puerta, el valor será de $12.000.

A medio camino: encuentros, palabras y nuevas oportunidades

La obra propone un encuentro inesperado entre dos hombres ya maduros, en un lugar que parece estar “en medio de la nada”. A pesar de sus diferencias, ambos llegan con la convicción de tener sus vidas organizadas. Sin embargo, el poder de la palabra y el diálogo los llevará a cuestionarse a sí mismos y al otro, a reconocerse y enfrentarse.

“A medio camino” nos recuerda que siempre es posible hallar un nuevo rumbo, que aún en medio del desconcierto puede nacer una nueva esperanza, una segunda oportunidad, una vida distinta.

Sobre la autora María Luz Cruz

María Luz Cruz, nacida en Salamanca, inició su carrera teatral a los 18 años en la compañía Círculo de Gracia, en Barcelona. Es miembro de la Asociación de Autores de Teatro, de la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y de la SGAE. Además, es una de las fundadoras de la Temporada de Teatro y Danza Amateur de Rubí. Con más de cuarenta obras escritas, muchas de las cuales han sido representadas en diversas provincias de España, Argentina y Uruguay, Cruz se ha consolidado como una voz prolífica y sensible dentro del teatro contemporáneo.