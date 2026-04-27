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    Capacitación en Danzas Litoraleñas argentinas para el Cuerpo Municipal de Danzas

    Impulsada por la Subsecretaría de Cultura, la formación del Cuerpo Municipal de Danzas estuvo a cargo de Valentín Hobal y Milagros Mansilla.

    27 de abril de 2026 - 14:15
    La capacitación del Cuerpo Municipal de Danzas estuvo a cargo de los reconocidos profesores Valentín Hobal y Milagros Mansilla.

    La capacitación del Cuerpo Municipal de Danzas estuvo a cargo de los reconocidos profesores Valentín Hobal y Milagros Mansilla.

    Los bailarines del Cuerpo Municipal de Danzas profundizaron en aspectos coreográficos, estilísticos y culturales del Litoral en una jornada de capacitación continua.

    Los bailarines del Cuerpo Municipal de Danzas profundizaron en aspectos coreográficos, estilísticos y culturales del Litoral en una jornada de capacitación continua.

    La Subsecretaría de Cultura impulsó una nueva capacitación para el Cuerpo Municipal de Danzas, esta instancia de formación, estuvo centrada en las danzas litoraleñas argentinas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el nivel artístico y técnico de su elenco.

    La capacitación estuvo a cargo de los reconocidos profesores Valentín Hobal y Milagros Mansilla, quienes compartieron sus conocimientos, técnicas y experiencias vinculadas a las expresiones tradicionales del litoral argentino. Durante la jornada, los bailarines pudieron profundizar en aspectos coreográficos, estilísticos y culturales propios de este género, enriqueciendo así su formación integral.

    Hernán Zárate, director del Cuerpo Municipal de Danzas

    El director del Cuerpo Municipal de Danzas, Hernán Zárate, destacó la importancia de generar estos espacios de aprendizaje continuo: “La capacitación permanente es fundamental para el crecimiento de nuestros bailarines. Nos permite incorporar nuevas herramientas, perfeccionar lo que ya sabemos y mantener viva la esencia de nuestras danzas tradicionales”, expresó.

    Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de formación y perfeccionamiento que impulsa el área de Cultura, promoviendo el desarrollo artístico local y jerarquizando el trabajo de los elencos estables de la ciudad.

    De esta manera, el Ballet Municipal reafirma su compromiso con la excelencia, la identidad cultural y la difusión de nuestras raíces a través de la danza.

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