Continúa la muestra Raíz del maestro orfebre Javier Gorosito en el Museo Municipal de Pergamino

El maestro orfebre Javier Gorosito expone en el SUM del Museo Municipal de Pergamino. PRENSA Raíz. Cada pieza expresa identidad, conexión con la materia y una mirada auténtica del arte. PRENSA

Raiz se trata de una propuesta que nace desde lo profundo, donde cada pieza expresa identidad, conexión con la materia y una mirada auténtica del arte. A través de su trabajo, Javier Gorosito invita al público a volver al origen, a valorar lo esencial y a reconocer la fuerza de lo hecho con alma, en un recorrido que pone en diálogo la técnica orfebre con la sensibilidad artística.

Raíz no solo es una exposición, sino también una experiencia que interpela al espectador desde lo simbólico y lo material, destacando el valor de las tradiciones y la construcción de una identidad propia en el campo del arte contemporáneo.

Cuándo visitar la muestra Raíz La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves a sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Raíz fue inaugurada el 17 de abril en el Salón de Usos Múltiples del Museo Municipal de Pergamino, en avenida Alsina 391.

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