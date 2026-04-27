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    • La Olimpíada Matemática suma impulso clave con apoyo municipal en Pergamino

    El Municipio acompaña la formación de estudiantes, que asisten a la Olimpíada Matemática, con talleres, herramientas digitales y financiamiento para competir.

    27 de abril de 2026 - 13:46
    Organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, la propuesta se desarrolla en Pergamino gracias al compromiso de docentes locales, bajo la coordinación de Miguel Mussi.

    Organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, la propuesta se desarrolla en Pergamino gracias al compromiso de docentes locales, bajo la coordinación de Miguel Mussi.

    PERGAMINO AL DIA

    Con una clara apuesta al desarrollo educativo y al talento local, el Municipio de Pergamino, a través de la Agencia de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Educación, promueve una nueva edición de la Olimpíada Matemática Argentina, una de las competencias académicas más importantes del país.

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    La iniciativa no solo busca incentivar el estudio de la matemática, sino también brindar herramientas concretas para que los estudiantes puedan desplegar su potencial en cada instancia del certamen.

    Una competencia que forma y desafía

    Organizada a nivel nacional por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, la propuesta se desarrolla en Pergamino gracias al compromiso de docentes locales, bajo la coordinación de Miguel Mussi.

    La competencia está estructurada en dos grandes niveles: la Olimpíada Matemática Ñandú, destinada a alumnos de 5°, 6° y 7° año, y la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), orientada a estudiantes de niveles superiores, desde 8° hasta 13° año de escolaridad.

    Ambas categorías tienen como objetivo central estimular el razonamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas en niños y jóvenes.

    Un recorrido por etapas hasta la final nacional

    El certamen contempla un exigente recorrido de cinco instancias: escolar, interescolar, zonal, regional y nacional. En algunas provincias, además, se suma una etapa intermedia correspondiente al certamen provincial, que funciona como antesala de las fases decisivas.

    Este esquema permite que los estudiantes avancen progresivamente, enfrentando nuevos desafíos y consolidando sus aprendizajes.

    El Hub de Innovación, espacio de entrenamiento

    Con el propósito de acompañar a los participantes en su preparación, el Municipio puso a disposición el Hub de Innovación, ubicado en el Parque Belgrano, donde se desarrollan talleres de capacitación y resolución de problemas.

    Los encuentros, que comenzaron el pasado 20 de abril, se llevan a cabo todos los lunes y están a cargo de un equipo integrado por padres y docentes, quienes guían a los estudiantes en el abordaje de situaciones matemáticas complejas.

    Apoyo concreto para garantizar la participación

    Uno de los anuncios más relevantes de esta edición es el compromiso del Municipio de financiar el traslado a Necochea para aquellos alumnos que clasifiquen al certamen provincial.

    Este respaldo económico resulta clave para asegurar que ningún estudiante quede afuera por cuestiones logísticas o económicas, permitiendo que los representantes pergaminenses puedan competir en igualdad de condiciones.

    Tecnología al servicio del aprendizaje

    Como complemento a la formación presencial, todos los participantes recibirán acceso gratuito a Matific, una plataforma digital basada en la gamificación que permite reforzar contenidos de manera interactiva y dinámica.

    Esta herramienta tecnológica busca potenciar el aprendizaje y acercar nuevas metodologías que estimulen el interés por la matemática.

    Una inversión en el futuro educativo

    La combinación de espacios de formación, herramientas digitales y apoyo económico refleja una política educativa orientada a fortalecer las capacidades de los estudiantes locales.

    De este modo, Pergamino no solo promueve la participación en una competencia de prestigio nacional, sino que también consolida un camino de crecimiento académico que apuesta al desarrollo de habilidades clave para el futuro.

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