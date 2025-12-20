La Konga bailó con una pergaminense en un crucero y pidieron conocerla en sus redes sociales oficiales

Captura de pantalla del video publicado por La Konga: Silvia Franco baila con entusiasmo y forma un corazón con sus manos dedicado al líder de la banda.

Captura de pantalla del video publicado por La Konga: Silvia Franco baila con entusiasmo y forma un corazón con sus manos dedicado al líder de la banda.

La alegría, la espontaneidad y la buena energía de Silvia Franco se convirtieron en protagonistas inesperadas durante la actuación del grupo La Konga a bordo de un crucero , en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y despertó cientos de reacciones positivas .

El video, publicado por la propia banda cordobesa en el feed de su cuenta oficial de Instagram , muestra en un primer plano la imponente imagen del barco navegando mar abierto. A medida que la cámara se acerca a la terraza superior, se descubre el recital que La Konga brindó a los pasajeros, en un entorno tan inusual como festivo. Allí, entre música, baile y sonrisas, aparece Silvia Franco disfrutando del show con una energía contagiosa que no pasó desapercibida.

Con gestos espontáneos, entusiasmo desbordante y una alegría genuina, Silvia logró captar la atención no solo de quienes estaban presentes en el crucero, sino también de los miles de seguidores del grupo, que destacaron su actitud en los comentarios de la publicación.

La escena fue celebrada como un ejemplo de disfrute pleno y buena onda, valores que el grupo suele promover en cada una de sus presentaciones.

Repercusiones del video en Instagram

La repercusión del video trascendió el perfil oficial de La Konga y llegó al ámbito familiar. Mariano Silva, hijo de la mujer, compartió el clip en sus historias de Instagram desde su cuenta personal @marianosilva93, acompañado por un mensaje tan breve como elocuente: “Parece que la está pasando bien mi mamá en el Crucero”. La frase, cargada de sorpresa y orgullo, sumó un toque entrañable a la historia y generó aún más empatía entre los usuarios.

Reacciones en redes sociales

Captura de pantalla del video publicado por La Konga: Silvia Franco baila con entusiasmo y forma un corazón con sus manos dedicado al líder de la banda.

La publicación acumuló rápidamente miles de reproducciones, “me gusta” y comentarios que resaltaron la naturalidad de Silvia y la atmósfera festiva del show. Para muchos, fue una postal perfecta de cómo la música puede unir generaciones, romper rutinas y generar momentos inolvidables, incluso en medio del océano.

Así, entre acordes de cuarteto, mar abierto y sonrisas sinceras, Silvia Franco se convirtió —sin proponérselo— en símbolo de la buena vibra que La Konga llevó al crucero y que terminó conquistando también a las redes sociales.

Respuesta viral

Con el hagstag #elcrucerodelakonga desde la banda pidieron que los seguidores de Instagram los ayudaran a contactar a Silvia Franco para que se viera reflejada en la imagen tan genuina de felicidad y empatía del público con la banda.

El video tiene 500 mil reproducciones y 14.500 reacciones y la respuesta casi inmediata de Silvia Franco desde su cuenta @silviafranco740 tiene medio millar de reacciones de los seguidores.

Desde la cuenta verificada de La Konga @lakongaoficial publicaron: "Lo dio todo si alguien la conoce la. arroba. Sabemos que se llama Silvia", pidieron para que le llegara el mensaje a la mujer pergaminense.

Silvia Franco desde su cuenta de Instagram @sivliafranco740 respondió casi inmediatamente: "Gracias gracias gracias Diego!!! Soy yo la que baila jajaja Me dan tanta felicidad quién me quita lo bailado jajajaja", con mucha alegría.

El crucero de La Konga

La Konga organizó un Crucero con la empresa Costa Ocean Fest. La embarcación partió desde la terminal de cruceros Quinquela Martin de La Boca en Buenos Aires el martes de la última semana y navegó hasta Punta del Este donde hicieron un desembarque los pasajeros. Mientras tanto había dos shows de La Konga abordo durante el día en la pileta y a la noche en el teatro.

Silvia es seguidora de la banda y amante de los cruceros que disfrutó plenamente la travesía que tenía el gran atractivo de presenciar recitales de La Konga.