La inclusión social y laboral en el Club Comunicaciones con el reconocimiento a "Manu" Baldoni

El Club Comunicaciones vivió durante la última semana una jornada cargada de emoción y significado al concretar un reconocimiento que trascendió lo simbólico para convertirse en un hecho permanente : la plaza de juegos infantiles del campo de deportes lleva desde ahora el nombre de Manu Baldoni .

Se trata de un joven con síndrome de Down que forma parte activa de la vida cotidiana de la institución desde hace muchos años.

La iniciativa surgió en el marco de una serie de reformas y mejoras que la entidad viene desarrollando en su predio deportivo, con el objetivo de modernizar instalaciones y generar espacios más funcionales y atractivos para los socios.

En ese contexto, desde la Comisión Directiva comenzaron a evaluar la posibilidad de asignar un nombre a la plaza de juegos, entendiendo que no se trataba solo de una obra edilicia, sino de un lugar central en la formación, el encuentro y la convivencia de los chicos.

El grupo de trabajo de la Colonia de Verano del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles.

Inclusión puesta en valor

Fue allí cuando apareció, casi de manera natural, el nombre de Manu Baldoni. “Para nosotros, Manu siempre fue Manu. Nunca hubo diferencias ni tratos especiales. Es un integrante más del club, un compañero de trabajo, un amigo”, explicó un miembro de la Comisión Directiva al referirse a la decisión. Esa mirada, profundamente arraigada en la filosofía institucional, fue clave para que el homenaje tomara forma.

Los familiares de Manu Baldoni participaron de la actividad en la que se descubrió el nombre de la plaza de juegos infantiles del campo deportivo del Club Comunicaciones.

Manu integra el staff de coordinadores de actividades infantojuveniles de la colonia de vacaciones del Club Comunicaciones. Cada tarde, acompaña a los chicos que participan de las actividades recreativas y de pileta, brindando apoyo, contención y un trato cercano que es valorado tanto por los niños como por sus familias. Su presencia se volvió habitual y necesaria, al punto de transformarse en una figura querida y respetada dentro del club.

Desde la dirigencia remarcaron que el reconocimiento no responde únicamente a una trayectoria individual, sino a lo que Manu representa. “En el club hay muchísima gente que ha colaborado toda la vida y que también merece reconocimientos. Pero en este caso entendimos que Manu simboliza valores que para nosotros son esenciales”, señalaron. Entre esos valores destacaron la inclusión, el respeto, el cariño, la amistad, el acompañamiento y el sentido de pertenencia.

Los niños del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles que lleva su nombre.

La plaza de juegos, explicaron, es un espacio profundamente ligado a la infancia, a la formación y al crecimiento. “Para nosotros, lo más importante del club son los chicos. Son los socios que hay que educar, acompañar y formar. Y Manu representa de manera genuina ese vínculo con la niñez, con lo auténtico, con las emociones reales”, expresaron desde la Comisión Directiva.

Ceremonia en el club Comunicaciones

El acto de imposición del nombre se desarrolló con la participación de dirigentes, socios, familias y allegados, y contó con la presencia de los familiares de Manu, quienes acompañaron el descubrimiento del cartel que identifica a la plaza de juegos infantiles. El momento estuvo atravesado por gestos de afecto, aplausos y palabras de reconocimiento que reflejaron el impacto positivo de la iniciativa.

La repercusión del homenaje fue inmediata y superó el ámbito interno del club. Según indicaron desde la institución, el gesto fue recibido con entusiasmo no solo por los socios, sino también por vecinos y personas vinculadas a otras entidades deportivas, que destacaron el mensaje de inclusión y pertenencia que transmite la decisión.

En paralelo, desde Comunicaciones destacaron el presente que atraviesa la colonia de verano y las actividades sociales y deportivas del club. Tras la pandemia, la institución experimentó un crecimiento sostenido, con un aumento considerable en la cantidad de inscriptos y en la venta de abonos, tanto individuales como familiares. “Nos pone muy contentos ver cómo las familias vuelven a llenar el club, no solo dejando a los chicos, sino compartiendo el espacio”, señalaron.

Ese crecimiento, explicaron, reafirma una de las banderas históricas del Club Comunicaciones: ser un espacio de encuentro familiar, donde conviven distintas generaciones y se fortalecen los lazos comunitarios. En ese marco, la figura de Manu Baldoni se consolida como un símbolo vivo de esa identidad.

El nombre de la plaza de juegos infantiles no solo reconoce el compromiso y la trayectoria de Manu dentro del club, sino que deja un mensaje claro hacia el futuro: el deporte, la recreación y la vida institucional solo tienen sentido cuando se construyen desde la inclusión, el respeto y el reconocimiento de cada persona como parte fundamental de la comunidad.