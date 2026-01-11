domingo 11 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La inclusión social y laboral en el Club Comunicaciones con el reconocimiento a "Manu" Baldoni

    Es una persona con Síndrome de Down que integra el staff de la coordinación de la Colonia de Verano de Comu y la plaza de juegos infantiles lleva su nombre.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de enero de 2026 - 07:05
    En el campo de deportes de Comu la plaza de juegos infantiles lleva el nombre Manu Baldoni.

    En el campo de deportes de Comu la plaza de juegos infantiles lleva el nombre Manu Baldoni.

    INSTAGRAM CLUB COMUNICACIONES

    El Club Comunicaciones vivió durante la última semana una jornada cargada de emoción y significado al concretar un reconocimiento que trascendió lo simbólico para convertirse en un hecho permanente: la plaza de juegos infantiles del campo de deportes lleva desde ahora el nombre de Manu Baldoni.

    Lee además
    hasta un 20% menos en tasas: pergamino puso en marcha un plan de alivio fiscal

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal
    crematorio: cada vez mas familias optan por este servicio en pergamino

    Crematorio: cada vez más familias optan por este servicio en Pergamino

    Se trata de un joven con síndrome de Down que forma parte activa de la vida cotidiana de la institución desde hace muchos años.

    La iniciativa surgió en el marco de una serie de reformas y mejoras que la entidad viene desarrollando en su predio deportivo, con el objetivo de modernizar instalaciones y generar espacios más funcionales y atractivos para los socios.

    En ese contexto, desde la Comisión Directiva comenzaron a evaluar la posibilidad de asignar un nombre a la plaza de juegos, entendiendo que no se trataba solo de una obra edilicia, sino de un lugar central en la formación, el encuentro y la convivencia de los chicos.

    Manu-Baldoni-003
    El grupo de trabajo de la Colonia de Verano del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles.

    El grupo de trabajo de la Colonia de Verano del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles.

    Inclusión puesta en valor

    Fue allí cuando apareció, casi de manera natural, el nombre de Manu Baldoni. “Para nosotros, Manu siempre fue Manu. Nunca hubo diferencias ni tratos especiales. Es un integrante más del club, un compañero de trabajo, un amigo”, explicó un miembro de la Comisión Directiva al referirse a la decisión. Esa mirada, profundamente arraigada en la filosofía institucional, fue clave para que el homenaje tomara forma.

    Manu-Baldoni-002
    Los familiares de Manu Baldoni participaron de la actividad en la que se descubri&oacute; el nombre de la plaza de juegos infantiles del campo deportivo del Club Comunicaciones.

    Los familiares de Manu Baldoni participaron de la actividad en la que se descubrió el nombre de la plaza de juegos infantiles del campo deportivo del Club Comunicaciones.

    Manu integra el staff de coordinadores de actividades infantojuveniles de la colonia de vacaciones del Club Comunicaciones. Cada tarde, acompaña a los chicos que participan de las actividades recreativas y de pileta, brindando apoyo, contención y un trato cercano que es valorado tanto por los niños como por sus familias. Su presencia se volvió habitual y necesaria, al punto de transformarse en una figura querida y respetada dentro del club.

    Desde la dirigencia remarcaron que el reconocimiento no responde únicamente a una trayectoria individual, sino a lo que Manu representa. “En el club hay muchísima gente que ha colaborado toda la vida y que también merece reconocimientos. Pero en este caso entendimos que Manu simboliza valores que para nosotros son esenciales”, señalaron. Entre esos valores destacaron la inclusión, el respeto, el cariño, la amistad, el acompañamiento y el sentido de pertenencia.

    Manu-Baldoni-004
    Los ni&ntilde;os del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles que lleva su nombre.

    Los niños del Club Comunicaciones junto a Manu Baldoni y el cartel de la plaza de juegos infantiles que lleva su nombre.

    La plaza de juegos, explicaron, es un espacio profundamente ligado a la infancia, a la formación y al crecimiento. “Para nosotros, lo más importante del club son los chicos. Son los socios que hay que educar, acompañar y formar. Y Manu representa de manera genuina ese vínculo con la niñez, con lo auténtico, con las emociones reales”, expresaron desde la Comisión Directiva.

    Ceremonia en el club Comunicaciones

    El acto de imposición del nombre se desarrolló con la participación de dirigentes, socios, familias y allegados, y contó con la presencia de los familiares de Manu, quienes acompañaron el descubrimiento del cartel que identifica a la plaza de juegos infantiles. El momento estuvo atravesado por gestos de afecto, aplausos y palabras de reconocimiento que reflejaron el impacto positivo de la iniciativa.

    La repercusión del homenaje fue inmediata y superó el ámbito interno del club. Según indicaron desde la institución, el gesto fue recibido con entusiasmo no solo por los socios, sino también por vecinos y personas vinculadas a otras entidades deportivas, que destacaron el mensaje de inclusión y pertenencia que transmite la decisión.

    En paralelo, desde Comunicaciones destacaron el presente que atraviesa la colonia de verano y las actividades sociales y deportivas del club. Tras la pandemia, la institución experimentó un crecimiento sostenido, con un aumento considerable en la cantidad de inscriptos y en la venta de abonos, tanto individuales como familiares. “Nos pone muy contentos ver cómo las familias vuelven a llenar el club, no solo dejando a los chicos, sino compartiendo el espacio”, señalaron.

    Ese crecimiento, explicaron, reafirma una de las banderas históricas del Club Comunicaciones: ser un espacio de encuentro familiar, donde conviven distintas generaciones y se fortalecen los lazos comunitarios. En ese marco, la figura de Manu Baldoni se consolida como un símbolo vivo de esa identidad.

    El nombre de la plaza de juegos infantiles no solo reconoce el compromiso y la trayectoria de Manu dentro del club, sino que deja un mensaje claro hacia el futuro: el deporte, la recreación y la vida institucional solo tienen sentido cuando se construyen desde la inclusión, el respeto y el reconocimiento de cada persona como parte fundamental de la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Crematorio: cada vez más familias optan por este servicio en Pergamino

    Rafa Rivas, el creador que transformó la escena teatral de Pergamino

    Cubata Viajes: redes sociales, expectativas y la necesidad de un viaje bien planificado

    Obligado a remontar: Racing recibe a Colón de Chivilcoy por la revancha

    Un verano para capacitarse en Pergamino: Emprender abrió la inscripción a sus talleres

    El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú

    Autopista Pilar Pergamino: una traza clave sumida en el abandono y con futuro incierto

    Seguridad vial: por qué tomar mate al volante puede terminar en una sanción

    "Volví a vivir": Coco Bello contó cómo sobrevivió nueve horas atrapado tras el vuelco en la autopista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Carlos Coco Bello cenando con un amigo horas después de obtener el alta médica y someterse a chequeos médicos y realizar trámites con la Policía.

    "Volví a vivir": Coco Bello contó cómo sobrevivió nueve horas atrapado tras el vuelco en la autopista

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En un domicilio de Blas Parera al 1.200 secuestraron una gran cantidad de repuestos de motos obtenidos de motocicletas desmanteladas.

    Secuestran repuestos de motos y rodados desarmados en allanamientos por robos en el Hospital San José
    Podcast del 11 de enero de 2026

    Podcast del 11 de enero de 2026

    En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad individualizaron a los menores que robaron las motos.

    Dos menores de 13 y 14 años estuvieron involucrados en el robo de una moto en el estacionamiento del Hospital

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Hasta un 20% menos en tasas: Pergamino puso en marcha un Plan de Alivio Fiscal

    Laura Saccomanno, en la intimidad de su hogar, recibió a LA OPINION.

    Laura Saccomanno: del dolor más profundo, al acto de amor más reparador, una historia de resiliencia